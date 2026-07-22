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10 najbolj pogostih laži, ki jih boste slišali od svojega otroka

L.G.
Družina in odnosi 0
22. 07. 2026 02.15

Če ste starš, ste jih verjetno že slišali. Nekatere so zabavne, druge presenetljivo prepričljive, tretje pa tako pogoste, da bi si zaslužile mesto v priročniku otroštva. Čeprav nas lahko spravijo ob živce, je laganje pri otrocih pogosto normalen del razvoja in ne nujno znak težav v vedenju. Otroci se tako učijo razumeti odzive drugih ljudi, preizkušajo meje in razvijajo socialne spretnosti.

S svojim zgledom in primernimi vzgojnimi prijemi lahko naredimo veliko.

Predstavljamo 10 klasičnih otroških laži, ki jih pozna skoraj vsaka družina.

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1. 'Nisem bil jaz!'

Čeprav je po steni narisan svež flomaster in v sobi ni nikogar drugega, otrok vztraja pri svoji zgodbi.

Po mnenju strokovnjakov iz Child Mind Institute je izogibanje posledicam eden najpogostejših razlogov za otroške laži. Otroci pogosto upajo, da jih bo zanikanje rešilo neprijetnega pogovora ali kazni.

2. 'Domače naloge danes nimamo.'

Ta stavek je star skoraj toliko kot šola sama.

Otroci včasih lažejo preprosto zato, ker se želijo izogniti nečemu neprijetnemu ali dolgočasnemu. Psihologi poudarjajo, da je takšno vedenje pogosto povezano z željo po takojšnjem ugodju, ne pa z resno neposlušnostjo.

Otroci včasih lažejo preprosto zato, ker se želijo izogniti nečemu neprijetnemu ali dolgočasnemu.
Otroci včasih lažejo preprosto zato, ker se želijo izogniti nečemu neprijetnemu ali dolgočasnemu. FOTO: Adobe Stock

3. 'Pojedel sem vse.'

Še posebej zanimiv stavek, kadar kasneje odkrijete fižol za kavčem ali brokoli pod mizo.

Otroci včasih prikrojijo resnico, kadar vedo, kaj starši pričakujejo od njih, hkrati pa teh pričakovanj ne želijo ali ne zmorejo izpolniti.

4. 'To se je zgodilo samo od sebe.'

Kozarec se je razbil. Igrača se je pokvarila. Sok se je razlil. Nihče ne ve, kako.

Pri mlajših otrocih takšni odgovori pogosto niso zlonamerni. Otroci šele razvijajo sposobnost prevzemanja odgovornosti za svoja dejanja in razumevanje posledic.

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5. 'Zobe sem si že umil.'

Mokra zobna ščetka naj bi bila dovolj močan dokaz.

Otroci hitro ugotovijo, da odrasli pogosto preverjajo zgolj rezultat in ne procesa. Zato lahko poskusijo ustvariti vtis, da so nalogo opravili, čeprav je niso.

6. 'Vsi drugi lahko.'

Ko otrok želi nov telefon, ostati dlje pokonci ali dobiti še en sladoled, se pogosto sklicuje na skrivnostno množico 'vseh drugih'.

Po navedbah strokovnjakov otroci včasih pretiravajo ali si izmislijo dejstva, da bi si izboljšali možnosti za dosego želenega cilja.

Otroci hitro ugotovijo, da odrasli pogosto preverjajo zgolj rezultat in ne procesa.
Otroci hitro ugotovijo, da odrasli pogosto preverjajo zgolj rezultat in ne procesa.FOTO: Adobe Stock

7. 'Samo malo sem igral igrice.'

Ko starši pogledajo na zaslon, številke včasih razkrijejo precej drugačno zgodbo. Otroci časa pogosto ne doživljajo tako kot odrasli. Poleg tega lahko zmanjšujejo obseg svojega vedenja, kadar slutijo, da starši z njim ne bodo zadovoljni.

8. 'Nisem zaspan.'

Stavek, ki ga pogosto izreče otrok med zehanjem, drgnjenjem oči in ležanjem na kavču. Mlajši otroci pogosto težko prepoznajo lastno utrujenost ali pa se preprosto nočejo sprijazniti, da se zabavni del dneva bliža koncu.

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9. 'Sestrica oziroma bratec je začel.'

Gre za eno najbolj univerzalnih otroških obramb.

Psihologi pojasnjujejo, da otroci pogosto preusmerijo pozornost nase neprijetne situacije na drugega človeka, saj želijo zaščititi svojo podobo ali se izogniti posledicam.

10. 'Obljubim, da bom takoj pospravil.'

Beseda 'takoj' ima v otroškem svetu nekoliko drugačen pomen. Otroci pogosto precenijo svojo pripravljenost za sodelovanje ali pa preprosto povedo tisto, za kar mislijo, da si starši želijo slišati.

'Sestrica oziroma bratec je začel' je ena najbolj univerzalnih otroških obramb.
'Sestrica oziroma bratec je začel' je ena najbolj univerzalnih otroških obramb.FOTO: Adobe Stock

Zakaj otroci sploh lažejo?

Kot pojasnjuje Child Mind Institute, otroci ne lažejo vedno zato, ker bi želeli zavestno zavajati. Pogosto želijo preprečiti neprijetne posledice, pritegniti pozornost, narediti vtis na druge ali preprosto preveriti, kaj se bo zgodilo. Pri mlajših otrocih je laganje celo povezano s kognitivnim razvojem, saj morajo za uspešno laž razumeti, da drugi ljudje ne vedo vsega, kar vedo sami.

Psychology Today navaja, da so prve laži mogoče že okoli drugega ali tretjega leta starosti, njihova pogostost pa se z leti povečuje. To ne pomeni, da otrok postaja nepošten, temveč da razvija vedno bolj zapletene miselne in socialne sposobnosti.

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Kako naj se odzovejo starši?

Strokovnjaki svetujejo, da na laž ne odgovorimo z izbruhom jeze. Bolj učinkovito je, da skušamo razumeti razlog za njo. Otrok, ki se boji pretirane kazni, bo pogosto naslednjič lagal še bolj prepričljivo. Veliko boljši pristop je ustvariti okolje, v katerem otrok ve, da bo za iskrenost deležen poštenega in mirnega odziva.

Pomembno je tudi, da otroka ne označujemo za 'lažnivca'. Takšna etiketa lahko naredi več škode kot koristi. Namesto tega se osredotočimo na konkretno vedenje in pohvalimo trenutke, ko pove resnico, tudi če je ta neprijetna.

Viri: Child Mind Institute, Psychology Today

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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