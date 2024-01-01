Bibaleze.si
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?
Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?
Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila
Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?
Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?

Zadnji mesec v letu si pogosto predstavljamo kot čas veselja, druženja in številnih praznovanj. Pa vendar lahko nekaterim materam ta čas predstavlja tudi izjemen stres, saj poleg spretnega žongliranja med skrbjo za družino in obveznostmi na delu načrtujejo še družinska srečanja, nakupujejo darila ter postorijo še vse tisto nepredvideno, kar prinese vsakdan. A kdo pravi, da bi moralo biti vedno tako? S poglobljenim razumevanjem korenin tega stresa in usvajanjem učinkovitih strategij obvladovanja lahko ta čas preživite nekoliko lažje in bolj sproščeno.

Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa

Božični čas je nekoč pomenil potico, jaslice in pristno druženje, danes pa ga pogosto zasenčijo nakupi, darila in blišč. Jelka Krivec spominja, da "ni pomembno, kako je hiša okrašena, pomembno je, kakšno je življenje v njej", antropolog dr. Dan Podjed pa dodaja, da "je največje darilo, ki ga lahko damo bližnjim, čas in pozornost". Ste pripravljeni letos praznovati drugače? Bolj umirjeno, pristno, sproščeno, nepopolno? Tako, kot so praznovali naši predniki?

Ne povej tega mami in očetu ...
Ne povej tega mami in očetu ...

Zdrav odnos, ki ga otrok vzpostavi s svojimi starimi starši, je zagotovo zelo dragocen in nanj lahko vpliva vse življenje. A mnogokrat imajo lahko stari starši kljub dobrim namenom slab vpliv. Tokrat bo beseda tekla o toksičnih povedih, ki jih dedki in babice pogosto govorijo svojim vnukom, pa bi bilo bolje, če jih ne bi.

Mirni prazniki: Nasveti za manj stresa v decembru
Mirni prazniki: Nasveti za manj stresa v decembru

Decembrsko obdobje s seboj prinaša praznično veselje in hkrati povišane ravni stresa za starše. Preberite o učinkovitih taktikah za organizacijo, obvladovanje družinskih dinamik in ohranjanje miru med prazničnim časom.

December in konec ljubezni: kako preživeti razhod med prazniki
December in konec ljubezni: kako preživeti razhod med prazniki

December je čas, ki v sebi nosi simboliko zaključevanja, povezanosti in želje po bližini. To je obdobje, ko se svet za trenutek upočasni in se družine obrnejo navznoter – k ritualom, hvaležnosti in občutku pripadnosti. Prav zato je partnerski razhod, ki se zgodi v tem času, psihološko eden najzahtevnejših, sploh če so vključeni tudi otroci. Starši hkrati doživljajo lastno žalost in izgubo, obenem pa morajo ohranjati čustveno stabilnost, da otrokom zagotovijo občutek varnosti in kontinuitete.

9 jutranjih ritualov za srečne in samozavestne otroke
9 jutranjih ritualov za srečne in samozavestne otroke

Preden vaš otrok vsak dan sploh zapusti hišo, so temelji za njegov čustveni dan že postavljeni. Ne gre za popolno jutranjo rutino ali strogo organiziran urnik, temveč za občutek varnosti in povezanosti, ki ga kot starši nudite.

Ko družbeni mediji starševstvo spremenijo v predstavo
Ko družbeni mediji starševstvo spremenijo v predstavo

Starševstvo je eno najbolj zahtevnih, a hkrati najlepših življenjskih obdobij. Vendar pa v dobi družbenih medijev pogosto postane izpostavljeno, podvrženo nerealnim pričakovanjem in nenehnemu iskanju potrditve. Družbeni mediji, namesto da bi nas povezovali, nas pogosto oddaljijo, saj starši postajajo vedno bolj osredotočeni na iskanje všečkov ...

Za očka: Kako se povezati z dojenčkom?
Za očka: Kako se povezati z dojenčkom?

Kljub temu da sta si starša enakovredna, je mama tista, ki se prej začne povezovati z otrokom, saj je ta že od samega začetka v njenem telesu in na ta način mati čuti njegove gibe, premike in brce ter se že zaveda njegovega obstoja. Medtem pa očetje po navadi še povsem ne dojamejo, da se jim bo pridružilo malo bitjece, vse dokler ga prvič ne zagledajo in prejmejo v naročje. In od tistega trenutka naprej steče povezovanje med očetom in otrokom. Na kakšne načine ga lahko okrepite? Preverite.

Po porodu je sovražila moža: iskrena izpoved mlade mame
Po porodu je sovražila moža: iskrena izpoved mlade mame

Rojstvo otroka je eno najpomembnejših življenjskih obdobij, ki prinaša neskončno srečo, a hkrati tudi številne izzive, ki lahko globoko zaznamujejo partnerski odnos. Prilagajanje na nove vloge, kronično pomanjkanje spanca in neenakomerna porazdelitev obveznosti pogosto povzročijo frustracije, stiske in občutek osamljenosti.

Perimenopavza brez skrivnosti: kaj mora partner vedeti o hormonih, čustvih in odnosih
Perimenopavza brez skrivnosti: kaj mora partner vedeti o hormonih, čustvih in odnosih

Prehod skozi perimenopavzo je za številne ženske obdobje globokih telesnih, čustvenih in identitetnih premikov. Spremljajo ga spremembe razpoloženja, utrujenost, nihanja energije, spremenjena samopodoba in pogosto tudi drugačen pogled na partnerski odnos ter družinske vloge.

5 zabavnih idej za preživljanje časa z vnuki

Preživljanje časa z vnuki je lahko zelo zabavno! Preberite si teh pet idej za skupne dejavnosti, ki vam bodo zagotovo pomagale ustvariti trajne spomine.

5 zabavnih idej za preživljanje časa z vnuki
