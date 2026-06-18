Zakaj dojenček ne sme piti kravjega mleka v prvem letu življenja

Kravje mleko je zasnovano za hitro rast teličkov, zato vsebuje precej več beljakovin in mineralov kot materino mleko. Dojenčkove ledvice pa še niso dovolj razvite, da bi takšno količino beljakovin in mineralov učinkovito predelale. Zaradi tega lahko kravje mleko predstavlja dodatno obremenitev za otrokovo telo.

Eden najpomembnejših razlogov, zakaj strokovnjaki odsvetujejo kravje mleko pred dopolnjenim prvim letom, je njegova nizka vsebnost železa . Poleg tega lahko pri nekaterih dojenčkih povzroči drobne, nevidne krvavitve v črevesju, kar še poveča tveganje za pomanjkanje železa in slabokrvnost (anemijo). Železo pa je ključno za razvoj možganov in živčnega sistema.

Kravje mleko ne vsebuje ustreznih količin nekaterih hranil, ki jih dojenčki nujno potrebujejo za rast in razvoj. Med drugim vsebuje premalo železa, vitamina E in esencialnih maščobnih kislin . Prav zato materino mleko in formule ostajajo najboljša izbira v prvem letu življenja.

Tu velja pomembna izjema. Čeprav kravje mleko ni primerno kot glavna pijača pred 12. mesecem, ga je mogoče uporabljati v manjših količinah pri pripravi hrane. Strokovnjaki dovoljujejo uporabo pasteriziranega kravjega mleka v kuhanih jedeh od približno šestega meseca dalje, prav tako pa lahko dojenčki ob uvajanju goste hrane uživajo jogurt in sir.

Čeprav kravje mleko ni primerno kot glavna pijača pred 12. mesecem, ga je mogoče uporabljati v manjših količinah pri pripravi hrane.

Po priporočilih mednarodnih zdravstvenih organizacij se lahko pasterizirano polnomastno kravje mleko uvede kot glavna pijača po dopolnjenem 12. mesecu starosti. Takrat otrok že uživa raznoliko prehrano, njegove ledvice pa so bolje pripravljene na predelavo hranil iz kravjega mleka.

Kravje mleko je lahko pomemben del prehrane malčka, vendar ne v prvem letu življenja. Dojenček v tem obdobju potrebuje hranila v drugačnem razmerju, kot jih ponuja kravje mleko. Zato strokovnjaki priporočajo, da do prvega rojstnega dne ostaneta glavni vir mlečne prehrane materino mleko ali prilagojena mlečna formula, kravje mleko pa se uvaja postopoma in ob pravi starosti.