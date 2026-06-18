Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Zakaj dojenček ne sme piti kravjega mleka v prvem letu življenja

S.B.
Dojenček 0
18. 06. 2026 04.00

Mnogi starši se sprašujejo, zakaj pediatri odsvetujejo kravje mleko v prvem letu življenja, če pa gre za živilo, ki ga večina otrok kasneje redno uživa. Razlog ni v tem, da bi bilo kravje mleko škodljivo samo po sebi, temveč v tem, da ni prilagojeno prehranskim potrebam dojenčka.

mleko

Dojenček potrebuje drugačna hranila kot teliček

Kravje mleko je zasnovano za hitro rast teličkov, zato vsebuje precej več beljakovin in mineralov kot materino mleko. Dojenčkove ledvice pa še niso dovolj razvite, da bi takšno količino beljakovin in mineralov učinkovito predelale. Zaradi tega lahko kravje mleko predstavlja dodatno obremenitev za otrokovo telo.

Premalo železa in večje tveganje za slabokrvnost

Eden najpomembnejših razlogov, zakaj strokovnjaki odsvetujejo kravje mleko pred dopolnjenim prvim letom, je njegova nizka vsebnost železa. Poleg tega lahko pri nekaterih dojenčkih povzroči drobne, nevidne krvavitve v črevesju, kar še poveča tveganje za pomanjkanje železa in slabokrvnost (anemijo). Železo pa je ključno za razvoj možganov in živčnega sistema.

Kravje mleko se odsvetuje pri otrocih do prvega leta starosti.
Kravje mleko se odsvetuje pri otrocih do prvega leta starosti.FOTO: Adobe Stock

V njem manjkajo pomembna hranila

Kravje mleko ne vsebuje ustreznih količin nekaterih hranil, ki jih dojenčki nujno potrebujejo za rast in razvoj. Med drugim vsebuje premalo železa, vitamina E in esencialnih maščobnih kislin. Prav zato materino mleko in formule ostajajo najboljša izbira v prvem letu življenja.

Kaj pa jogurt, sir in jedi s kravjim mlekom?

Tu velja pomembna izjema. Čeprav kravje mleko ni primerno kot glavna pijača pred 12. mesecem, ga je mogoče uporabljati v manjših količinah pri pripravi hrane. Strokovnjaki dovoljujejo uporabo pasteriziranega kravjega mleka v kuhanih jedeh od približno šestega meseca dalje, prav tako pa lahko dojenčki ob uvajanju goste hrane uživajo jogurt in sir.

Čeprav kravje mleko ni primerno kot glavna pijača pred 12. mesecem, ga je mogoče uporabljati v manjših količinah pri pripravi hrane.
Čeprav kravje mleko ni primerno kot glavna pijača pred 12. mesecem, ga je mogoče uporabljati v manjših količinah pri pripravi hrane.FOTO: Adobe Stock

Kdaj lahko otrok začne piti kravje mleko?

Po priporočilih mednarodnih zdravstvenih organizacij se lahko pasterizirano polnomastno kravje mleko uvede kot glavna pijača po dopolnjenem 12. mesecu starosti. Takrat otrok že uživa raznoliko prehrano, njegove ledvice pa so bolje pripravljene na predelavo hranil iz kravjega mleka.

Kravje mleko je lahko pomemben del prehrane malčka, vendar ne v prvem letu življenja. Dojenček v tem obdobju potrebuje hranila v drugačnem razmerju, kot jih ponuja kravje mleko. Zato strokovnjaki priporočajo, da do prvega rojstnega dne ostaneta glavni vir mlečne prehrane materino mleko ali prilagojena mlečna formula, kravje mleko pa se uvaja postopoma in ob pravi starosti.

Zato morajo dojenčki in otroci jesti meso
Preberi še
Zato morajo dojenčki in otroci jesti meso

Vir: HealthyChildren.org

kravje mleko dojenček prehrana dojenčka uvajanje goste hrane zdravje otroka
Naslednji članek
Dojenček

Ob kateri uri se najpogosteje rojevajo dojenčki? Odgovor vas bo presenetil!

Bibaleze.si Prošnja za materino mleko
Bibaleze.si Dojenje – materino mleko je prva in najprimernejša hrana za dojenčka
24ur.com Dojenje ima mnogo dobrobiti, a nikakor ne sme biti prisila
Bibaleze.si Znaki, s katerimi dojenček kaže, da je lačen
Vizita.si Je mleko res zdravo?
Bibaleze.si Na kaj je potrebno biti pozoren pri izbiri mlečne formule?
24ur.com Na kaj je potrebno biti pozoren pri izbiri mlečne formule?
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1768