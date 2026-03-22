Zakaj imajo dojenčki tako dišečo glavico?

Eden glavnih virov tega značilnega vonja je verniks – bela, voskasta snov, ki prekriva kožo otroka v maternici in je prisotna ob rojstvu. Verniks ščiti dojenčkovo kožo, deluje antibakterijsko in hkrati oddaja blag, prepoznaven vonj. Po porodu glava dojenčka še vedno vsebuje sledove te snovi, kar prispeva k značilnemu vonju "novorojenčka".

Nove raziskave so pokazale, da vonj dojenčkove glavice vsebuje približno 30–40 hlapnih organskih spojin, kot so aldehidi in karboksilne kisline. Te spojine skupaj ustvarijo prepoznaven in prijeten vonj, ki ga zaznavajo predvsem starši.

Dojenčki imajo tudi aktivnejše znojnice in lojnice kot odrasli, zlasti na glavi in obrazu, kar dodatno prispeva k specifičnemu vonju. Poleg tega k vonju prispevajo tudi materino mleko, ostanki hrane in čisto telo novorojenčka.