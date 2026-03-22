Zakaj imajo dojenčki tako dišečo glavico?

Od kod izvira vonj dojenčkove glavice?
Eden glavnih virov tega značilnega vonja je verniks – bela, voskasta snov, ki prekriva kožo otroka v maternici in je prisotna ob rojstvu. Verniks ščiti dojenčkovo kožo, deluje antibakterijsko in hkrati oddaja blag, prepoznaven vonj. Po porodu glava dojenčka še vedno vsebuje sledove te snovi, kar prispeva k značilnemu vonju "novorojenčka".
Nove raziskave so pokazale, da vonj dojenčkove glavice vsebuje približno 30–40 hlapnih organskih spojin, kot so aldehidi in karboksilne kisline. Te spojine skupaj ustvarijo prepoznaven in prijeten vonj, ki ga zaznavajo predvsem starši.
Dojenčki imajo tudi aktivnejše znojnice in lojnice kot odrasli, zlasti na glavi in obrazu, kar dodatno prispeva k specifičnemu vonju. Poleg tega k vonju prispevajo tudi materino mleko, ostanki hrane in čisto telo novorojenčka.
Kakšna je vloga tega vonja?
Ta neustavljiv vonj ni naključje. Študije kažejo, da ima biološko in evolucijsko funkcijo. Ko starši vohajo glavico dojenčka, se v možganih aktivirajo centri nagrajevanja, sprosti pa se hormon oksitocin, znan tudi kot "hormon ljubezni/povezovanja".
Ta proces krepi čustveno vez med staršem in otrokom, kar je izjemno pomembno za novorojenčke, ki so popolnoma odvisni od starševske skrbi. Vonj glavice tako deluje kot naravni mehanizem, ki spodbuja pozornost, skrb in navezanost.
Koliko časa traja vonj glavice?
Na žalost ta edinstven vonj ni trajen. Večina raziskav kaže, da se intenzivnost vonja zmanjša po prvih nekaj tednih življenja.
Zakaj se to zgodi?
- Verniks se absorbira ali spere, koža dojenčka dozori.
- Mikrobiom kože se spremeni, kar vpliva na vonj.
- Proizvodnja lojnic in znojnic se razvija in prilagaja starosti otroka.
- Čeprav dojenček še vedno "diši čudovito", specifičen vonj novorojenčka počasi izzveni.
Kaj to pomeni za starše?
Uživajte v trenutku: Vonj glavice je naraven in znak tesne povezanosti med staršem in otrokom.
Ne skrbite, če vonj ni močan: Vsak dojenček je drugačen, intenzivnost vonja pa je odvisna od genetike, higiene in okolja.
Bodite pozorni na nenavadne vonje: Če vonj spominja na plesen ali druge neprijetne spremembe, se posvetujte s pediatrom. Takšni primeri so redki, a jih je dobro opazovati.
Vir: ScienceDaily
