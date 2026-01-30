Bibaleze.si
Zakaj ima dojenček vročo glavico? Najpogostejši razlogi in kdaj je čas za skrb

B.R.
Dojenček 0
30. 01. 2026 03.18

Če ste starši, ste verjetno že opazili, da ima vaš dojenček včasih vročo glavico. To je lahko precej zaskrbljujoče, še posebej, če najprej pomislite na povišano telesno temperaturo. Vendar vroča glavica pri dojenčkih ni vedno znak bolezni ali okužbe. V tem članku bomo raziskali najpogostejše vzroke, zakaj ima dojenček vročo glavico, ter kdaj morate poiskati zdravniško pomoč.

dojenček

Normalna telesna temperatura pri dojenčkih

Normalna telesna temperatura pri dojenčkih je nekoliko drugačna od temperature odraslih. Tako kot pri odraslih tudi temperatura pri dojenčkih niha skozi dan in se lahko spreminja, še posebej v prvih dneh in mesecih življenja. Normalna telesna temperatura pri dojenčkih do enega meseca je do 37,5 C, od enega do treh mesecev pa med 36,8 C in 37,7 C.

Dojenčki imajo sistem za termoregulacijo, ki se še razvija, kar pomeni, da lahko včasih občutijo vročino, tudi če njihova telesna temperatura ni povišana. Poleg tega so dojenčki bolj občutljivi na temperaturne spremembe v okolju.

Če ste starši, ste verjetno že opazili, da ima vaš dojenček včasih vročo glavico.
Če ste starši, ste verjetno že opazili, da ima vaš dojenček včasih vročo glavico. FOTO: Adobe Stock

Vzroki za vročo glavico pri dojenčkih

1. Pretopla soba

Eden od najpogostejših razlogov za vročo glavico pri dojenčku je previsoka temperatura v prostoru. Ko je soba pretopla, se lahko dojenček pregreje, kar vodi do povišane telesne temperature. Preprosto odprtje okna, prezračevanje prostora ali odstranitev odvečnih oblačil lahko pripomore k hlajenju.

2. Pretopla oblačila

Starši pogosto želijo, da dojenček ostane topel, vendar oblačenje v preveč plasti lahko povzroči pregrevanje. Namesto da bi dojenčke oblačili v preveč oblačil, je bolje, da jih oblečete v skladu s temperaturo v prostoru in zunanjimi pogoji. Za dojenčke je ključnega pomena, da so oblečeni v primerne materiale, ki omogočajo dihanje kože.

3. Izpostavljenost soncu

Dolgotrajna izpostavljenost sončni svetlobi je lahko nevarna za dojenčke, saj lahko povzroči pregrevanje in povišano telesno temperaturo. Bodite pozorni, da dojenček ne ostane dolgo na soncu, zlasti v vročih poletnih dneh. Najbolje je, da dojenčke držite v senci ali jih oblečete v zaščitno obleko, ki preprečuje neposredno izpostavljenost soncu.

4. Fizična aktivnost

Tudi če so dojenčki v fazi aktivnega raziskovanja, lahko fizična dejavnost povzroči, da postanejo vroči in prepoteni. Ko opazite, da dojenček postaja rdeč, se znoji ali ima vročo kožo, ga poskusite umiriti in preusmeriti na mirnejšo dejavnost, da bi se njegova telesna temperatura normalizirala.

Povišana temperatura pri dojenčkih je pogosta tudi med rastjo zob.
Povišana temperatura pri dojenčkih je pogosta tudi med rastjo zob. FOTO: Shutterstock

5. Stres in jok

Dojenčki se lahko zaradi stresa ali dolgotrajnega joka včasih pregrejejo. Kadar dojenček postane živčen ali se dolgo časa joka, se lahko temperatura njegove glavice dvigne. Takšne spremembe so običajno začasne, vendar se lahko zmanjšajo, ko se dojenček pomiri.

6. Rast zobkov

Povišana temperatura pri dojenčkih je pogosta tudi med izraščanjem zob. Zobki, ki se prebijejo skozi dlesni, lahko povzročijo rahlo zvišanje temperature, ki običajno traja nekaj dni. Če vaš dojenček doživlja to fazo, boste opazili tudi otečene in vnete dlesni.

Naravni načini za pomoč dojenčku pri izraščanju zob

Kdaj je vroča glavica pri dojenčkih znak za skrb?

Čeprav je vroča glavica pri dojenčkih običajno normalen pojav, lahko včasih nakazuje resnejšo težavo. Pomembno je, da spremljate morebitne druge simptome, ki se lahko pojavijo ob vroči glavici. Če opazite katerega od naslednjih znakov, je priporočljivo, da se posvetujete z zdravnikom:

- Dolgotrajen jok ali nervoza

- Pomanjkanje apetita

- Težave s spanjem

- Redkejše lulanje

- Driska ali zaprtje

- Pogosto jokanje brez razloga

Če dojenček poleg vroče glavice kaže še druge simptome, kot so vročina nad 38 C, pomanjkanje energije ali spremembe v vedenju, se nemudoma posvetujte z zdravnikom. To je še posebej pomembno, če vročina traja dlje časa ali se poslabša.

Viralni TikTok trik z maslom: Zakaj je nevaren za dojenčke

Vir: yumama

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Dojenček

Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?

