Zakaj otroškega vozička nikoli ne prekrivamo s tetra plenico

"Senca" ne pomeni tudi "hlad"

Čeprav tetra plenica deluje zračno in tanko, raziskave kažejo, da že lahek kos tkanine čez voziček bistveno spremeni mikroklimo v notranjosti. Študije, ki so jih izvedli na Univerzi v Sydneyju, so pokazale, da lahko prekrivanje vozička s tanko tkanino zviša temperaturo v notranjosti za približno 3–4 C, v določenih pogojih pa celo več, če ni vetra ali pa je sonce močno. Razlog je preprost: nastane učinek tople grede.

Zakaj nastane "toplotna past"?

Ko voziček prekrijemo s plenico zrak pod tkanino ne kroži več, toplota pa se ujame med tkanino in vozičkom. Sončno sevanje se ob tem spremeni v toploto, ki ne more izhajati. Čeprav je material "zračen", to ne pomeni, da omogoča dejansko prezračevanje. Brez gibanja zraka postane prostor pod tkanino zaprt sistem.

icon-expand Dojenčki toploto oddajajo slabše kot odrasli, zato hitreje pride do dehidracije in toplotne izčrpanosti. FOTO: Adobe Stock

Dojenčki se pregrevajo hitreje kot odrasli

Mednarodne pediatrične smernice opozarjajo, da dojenčki toploto oddajajo slabše kot odrasli, zato hitreje pride do dehidracije in toplotne izčrpanosti, v skrajnih primerih tudi do toplotnega udara ali povečanja tveganja za SIDS (nenadno smrt v zibelki). To pomeni, da lahko že majhen dvig temperature v vozičku predstavlja pomembno tveganje.

Zakaj tetra plenica ni "varna senca"

Tetra plenica ima tri glavne težave: 1. Blokira kroženje zraka Tudi če je tanka, prekrije odprtine vozička in zmanjša pretok zraka. 2. Ustvari zaprt vroč prostor Sončna energija vstopi, a ne more izstopiti – podobno kot mini "avto na soncu". 3. Lahko daje lažen občutek varnosti Starši pogosto mislijo, da je otrok zaščiten, vendar se temperatura pod tkanino lahko hitro dvigne. 5. Kaj priporočajo strokovnjaki Tuji viri in varnostne organizacije namesto prekrivanja priporočajo: - uporaba senčnikov, ki ne zaprejo vozička - zračne mrežaste zaščite (mesh UV zaščita) - naravno senco (drevesa, nadstreški) - klobuček in lahka oblačila - redno preverjanje otroka (vrat, zatilje – ali je preveč vroč) Ključno pravilo: senca da, zapiranje vozička ne.

6. Najpogostejša zmota staršev Veliko staršev verjame, da "če gre zrak lahko skozi tkanino, je vse v redu". A raziskave kažejo, da prepustnost za zrak ni isto kot dejansko prezračevanje, brez gibanja zraka se toplota vseeno kopiči. Tetra plenica na vozičku se zdi kot preprosta rešitev, vendar lahko deluje kot "mini rastlinjak". Namesto hlajenja pogosto povzroči ravno nasprotno, višjo temperaturo in slabše zračenje. Če je cilj zaščita otroka pred soncem, je bolj varna izbira vedno: senčenje + zračenje + nadzor temperature, ne pa zapiranje vozička.