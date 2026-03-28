Trije otroški izdelki, ki jih nikoli ne bi smeli kupiti rabljenih

Dojenček 0
28. 03. 2026 04.00

V času, ko cene otroške opreme, oblačil in igrač nenehno rastejo, se vse več staršev odloča za nakup rabljenih ali podedovanih stvari.

avto

Tak pristop je okolju prijazen in cenovno ugoden, vendar strokovnjaki opozarjajo, da nekateri izdelki, čeprav na videz povsem brezhibni, lahko predstavljajo resno varnostno tveganje za otroke.

Organizacija za zaščito potrošnikov Which? je izpostavila tri pogoste izdelke, ki jih nikakor ne bi smeli uporabljati iz druge roke, saj lahko ogrozijo otrokovo zdravje in varnost.

1. Avtosedež: skrita nevarnost za varnost otroka

Rabljeni avtosedež se morda zdi praktična izbira – pogosto je videti skoraj nov in je cenovno veliko ugodnejši od novega. A videz lahko vara. Če je bil avtosedež kadarkoli udeležen v prometni nesreči ali je padel na tla, se lahko v notranjosti pojavijo mikrorazpoke, ki jih s prostim očesom ni mogoče opaziti.

Takšne poškodbe bistveno zmanjšajo zmožnost sedeža, da zaščiti otroka ob trku. Poleg tega sčasoma oslabi material, zlasti pasovi in plastični deli, še posebej, če so bili čiščeni z močnimi kemikalijami.

Če je bil avtosedež kadarkoli udeležen v prometni nesreči ali je padel na tla, se lahko v notranjosti pojavijo mikrorazpoke, ki jih s prostim očesom ni mogoče opaziti. FOTO: Profimedia

Starejši modeli pogosto ne ustrezajo več sodobnim varnostnim standardom, manjkajo jim tudi originalna navodila za pravilno namestitev. Po raziskavah je kar 22 odstotkov staršev priznalo, da uporablja rabljen avtosedež – kar pomeni, da številni otroci sedijo v potencialno nevarnih sedežih.

2. Rabljena vzmetnica: tveganje za zdravje in varnost dojenčka

Vzmetnice za otroške posteljice so še en izdelek, pri katerem previdnost nikoli ni odveč. Po opozorilih organizacije The Lullaby Trust lahko rabljene vzmetnice, zlasti tiste, ki niso iz lastnega doma, povečajo tveganje za sindrom nenadne dojenčkove smrti.

Razlog je v tem, da se v vzmetnici lahko zadržujejo bakterije, plesen ali alergeni, še posebej, če ni imela vodoodporne prevleke ali če ni bila pravilno očiščena in posušena.

Če se kljub temu odločite za rabljeno vzmetnico, jo temeljito preglejte. Mora biti trdna, ravna in se po pritisku hitro vrniti v prvotni položaj. Prav tako se mora popolnoma prilegati posteljici, brez vrzeli ob robovih, da se prepreči možnost, da bi se otrok zataknil in poškodoval.

3. Čelada: nevidne poškodbe, ki so lahko usodne

Kolesarske čelade, kot avtosedeži, so zasnovane za enkratno zaščito. Če je čelada doživela padec ali udarec, se njena zaščitna struktura lahko poškoduje, tudi če je na zunaj videti povsem v redu.

Zato strokovnjaki opozarjajo: čelad ne kupujte rabljenih. Nove čelade so izdelane v skladu z varnostnimi standardi, kot je EN1080, ki določa, da mora imeti otroška čelada varnostni pašček, ki se ob močnem potegu samodejno odpne. Rabljene čelade tega morda ne omogočajo več, kar lahko v primeru padca povzroči hude poškodbe.

Če je čelada doživela padec ali udarec, se njena zaščitna struktura lahko poškoduje, tudi če je na zunaj videti povsem v redu. FOTO: Adobe Stock

Kaj lahko kupite rabljeno – in kdaj biti previdni

Čeprav je pri določenih izdelkih potrebna previdnost, obstajajo stvari, ki jih lahko varno kupite rabljene, če so dobro ohranjene in izpolnjujejo vse varnostne zahteve.

Sem sodijo:

- otroški vozički,

- posteljice in zibelke,

- varnostne ograje za stopnice,

- otroško pohištvo.

Z nekaj dodatne previdnosti lahko razmislite tudi o nosilkah za dojenčke, otroških oblačilih, igračah, stekleničkah, prsnih črpalkah in otroških monitorjih – a le, če so popolnoma čisti, brez poškodb in iz preverjenih virov.

