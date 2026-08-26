To je ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko po porodu naredite zase in za dojenčka

Poporodna depresija prizadene približno eno od sedmih žensk po porodu, vendar jo je mogoče uspešno zdraviti, v določenih primerih pa tudi preprečevati. Poleg podpore bližnjih in strokovne pomoči je lahko pomemben del preventive tudi nekaj povsem naravnega: vsakodnevni stik z dojenčkom.

Več kot le crkljanje

Stik koža na kožo, ki ga pogosto poznamo tudi pod izrazom kengurujčkanje, ni pomemben le v prvih urah po rojstvu. Koristi prinaša tudi v tednih in mesecih po porodu. Nova metaanaliza, objavljena leta 2024 v strokovni reviji Pediatric Research, je pokazala, da imajo mame, ki redno preživljajo čas v stiku koža na kožo s svojim dojenčkom, manj simptomov poporodne depresije kot tiste, ki tega ne izvajajo. Raziskovalci so ugotovili, da so bili učinki še posebej izraziti pri mamah nedonošenčkov. Ker je pri njih tveganje za razvoj poporodne depresije večje, lahko tako preprosta praksa predstavlja pomembno dodatno podporo v obdobju po porodu.

Zakaj ima stik tako močan učinek?

Razlaga se skriva v našem telesu in možganih. Med stikom koža na kožo se poveča izločanje oksitocina, hormona, ki ga pogosto imenujemo hormon povezanosti. Ta spodbuja občutek miru, varnosti in zaupanja ter hkrati zmanjšuje raven kortizola, stresnega hormona. Posledično se tako starš kot dojenček lažje umirita. Pomemben pa ni le biološki učinek. Vsak takšen trenutek staršem omogoča, da bolje spoznajo svojega otroka, njegove odzive in potrebe. Postopoma se krepi občutek, da zmorejo skrbeti zanj, kar zmanjšuje negotovost in krepi samozavest v novi življenjski vlogi.

icon-expand Med stikom koža na kožo se poveča izločanje oksitocina, hormona, ki ga pogosto imenujemo hormon povezanosti FOTO: Adobe Stock

Koristi niso rezervirane samo za mame

Čeprav stik koža na kožo pogosto povezujemo z dojenjem, njegove koristi niso odvisne od načina hranjenja. Dojenček potrebuje predvsem toplino, dotik, vonj in bližino odrasle osebe. Zato lahko enako dragocene trenutke ustvarjajo tudi očetje, partnerji ali drugi skrbniki. Tudi oni se po rojstvu otroka lahko srečujejo z duševnimi stiskami, zato lahko redni trenutki telesne bližine pozitivno vplivajo tudi na njihovo počutje in hkrati poglobijo odnos z dojenčkom.

Kako ga vključiti v vsakdan?

Stika koža na kožo ni treba načrtovati kot posebno dejavnost. Najlažje postane del vsakodnevne rutine. Dojenček lahko med hranjenjem ali po njem počiva le v plenički na golih prsih starša, oba pa pokrije lahka odeja. Takšni mirni trenutki so dobrodošli tudi po kopanju, med uspavanjem ali preprosto takrat, ko si starš in otrok vzameta čas drug za drugega. Pomemben je le, da je odrasla oseba budna, da lahko ves čas spremlja otrokovo dihanje in zagotavlja varen položaj.

Ko bližina ni dovolj

Čeprav raziskave potrjujejo številne koristi stika koža na kožo, ta ni nadomestilo za zdravljenje poporodne depresije. Če žalost, tesnoba, občutek odtujenosti od otroka ali vsiljive misli trajajo več kot dva tedna oziroma ovirajo vsakdanje življenje, je pomembno poiskati strokovno pomoč. Poporodna depresija je ozdravljiva in nikakor ni znak, da je nekdo slab starš. Prav nasprotno – pravočasno iskanje pomoči je eden najpomembnejših korakov tako za dobrobit starša kot tudi otroka.

icon-expand Včasih bližina ni dovolj FOTO: Adobe Stock

Majhni trenutki, velik učinek