Vsaka tretja dojenčica in dojenček ima ta kožni problem

Koža novorojenčkov je izjemno občutljiva, zato ni presenetljivo, da se v prvih tednih življenja pogosto pojavijo različne spremembe. A dermatologi opozarjajo, da starši enega najpogostejših kožnih težav pri dojenčkih pogosto spregledajo ali napačno razumejo: suhost in draženje kože , ki lahko hitro napreduje v atopijski dermatitis.

Po navedbah Mayo Clinic je suha, razdražena koža eden najpogostejših razlogov za obisk pediatra v prvih mesecih življenja. Cleveland Clinic dodaja, da se težava pojavi pri približno tretini dojenčkov, pogosto že v prvih tednih po rojstvu.

Starši pogosto mislijo, da gre za 'normalno suhost', ki bo minila sama od sebe. A dermatologi opozarjajo, da je to preveč poenostavljen pogled. Po navedbah American Academy of Dermatology (AAD) je koža novorojenčkov do 30 % tanjša od kože odraslih, zaščitna bariera pa še ni popolnoma razvita. Zaradi tega se koža hitreje izsuši, izgublja vlago in postane dovzetna za draženje. Harvard Health poroča, da lahko neustrezna nega, preveč kopanja, agresivni detergenti ali napačni izdelki stanje še poslabšajo, kar vodi v rdečico, luščenje in srbečico.

Po navedbah NHS se zato suhost in draženje pojavita pri velikem deležu dojenčkov, pogosto prej, kot starši sploh opazijo prve znake.

Velik del težave se razvije doma, v vsakodnevni rutini, ki se zdi povsem običajna.

Prepogosto kopanje

Mayo Clinic opozarja, da prepogosto kopanje odstrani naravna olja s kože, kar dodatno oslabi zaščitno bariero. Priporočajo kratko kopanje v mlačni vodi in nežno sušenje brez drgnjenja.

Neprimerni detergenti in dišave

Po navedbah Cleveland Clinic so parfumi, barvila in agresivni detergenti najpogostejši sprožilci draženja pri dojenčkih. Tudi mehčalci lahko povzročijo rdečico in srbečico.

Napačna izbira izdelkov za nego

American Academy of Dermatology poudarja, da številni izdelki, ki so videti 'otroški', vsebujejo dišave ali sestavine, ki lahko dražijo kožo. Dermatologi priporočajo izdelke brez dišav, z dodanimi vlažilnimi lipidi in ceramidi.