Vsaka tretja dojenčica in dojenček ima ta kožni problem

N.R.A.
Dojenček 0
04. 04. 2026 04.00

Vsaka tretja dojenčica in dojenček ima ta kožni problem, strokovnjaki pa opozarjajo, da ga starši pogosto spregledajo.

Suha koža

Koža novorojenčkov je izjemno občutljiva, zato ni presenetljivo, da se v prvih tednih življenja pogosto pojavijo različne spremembe. A dermatologi opozarjajo, da starši enega najpogostejših kožnih težav pri dojenčkih pogosto spregledajo ali napačno razumejo: suhost in draženje kože, ki lahko hitro napreduje v atopijski dermatitis.

Srbeča koža pri otrocih? Preverite, ali gre za garje

Po navedbah Mayo Clinic je suha, razdražena koža eden najpogostejših razlogov za obisk pediatra v prvih mesecih življenja. Cleveland Clinic dodaja, da se težava pojavi pri približno tretini dojenčkov, pogosto že v prvih tednih po rojstvu.

Akne pri dojenčkih: zakaj nastanejo, kako jih prepoznati in kdaj obiskati zdravnika

Strokovnjaki opozarjajo: težava ni samo 'občutljiva koža'

Starši pogosto mislijo, da gre za 'normalno suhost', ki bo minila sama od sebe. A dermatologi opozarjajo, da je to preveč poenostavljen pogled. Po navedbah American Academy of Dermatology (AAD) je koža novorojenčkov do 30 % tanjša od kože odraslih, zaščitna bariera pa še ni popolnoma razvita. Zaradi tega se koža hitreje izsuši, izgublja vlago in postane dovzetna za draženje. Harvard Health poroča, da lahko neustrezna nega, preveč kopanja, agresivni detergenti ali napačni izdelki stanje še poslabšajo, kar vodi v rdečico, luščenje in srbečico.

Suha koža
Suha kožaFOTO: AdobeStock

Zakaj se težava pojavi tako pogosto

Dermatologi poudarjajo, da je ključni razlog nezrela kožna bariera.

Koža dojenčka v prvih tednih:

- izgublja vlago hitreje kot koža odraslih,

- se težje brani pred dražilnimi snovmi,

- se počasneje obnavlja.

Po navedbah NHS se zato suhost in draženje pojavita pri velikem deležu dojenčkov, pogosto prej, kot starši sploh opazijo prve znake.

Suha koža
Suha kožaFOTO: AdobeStock

Navade doma imajo večji vpliv, kot si starši mislijo

Velik del težave se razvije doma, v vsakodnevni rutini, ki se zdi povsem običajna.

Prepogosto kopanje

Mayo Clinic opozarja, da prepogosto kopanje odstrani naravna olja s kože, kar dodatno oslabi zaščitno bariero. Priporočajo kratko kopanje v mlačni vodi in nežno sušenje brez drgnjenja.

Neprimerni detergenti in dišave

Po navedbah Cleveland Clinic so parfumi, barvila in agresivni detergenti najpogostejši sprožilci draženja pri dojenčkih. Tudi mehčalci lahko povzročijo rdečico in srbečico.

Napačna izbira izdelkov za nego

American Academy of Dermatology poudarja, da številni izdelki, ki so videti 'otroški', vsebujejo dišave ali sestavine, ki lahko dražijo kožo. Dermatologi priporočajo izdelke brez dišav, z dodanimi vlažilnimi lipidi in ceramidi.

Suha koža
Suha kožaFOTO: AdobeStock

Težava se pogosto začne neopazno

Največja težava je, da se suhost in draženje razvijata postopoma. Harvard Health navaja, da starši pogosto opazijo težavo šele, ko se koža začne luščiti ali ko se pojavi rdečica, takrat pa je kožna bariera že oslabljena. Zgodnje prepoznavanje je ključno, saj lahko pravilna nega prepreči napredovanje v atopijski dermatitis, ki je po podatkih NHS eden najpogostejših kroničnih kožnih stanj pri otrocih.

Kako odpraviti suho kožo pri dojenčku?

Kaj svetujejo strokovnjaki

Dermatologi priporočajo predvsem:

- nežno, redno vlaženje kože,

- izogibanje dišavam in agresivnim detergentom,

- kratko kopanje v mlačni vodi,

- uporabo izdelkov, ki podpirajo kožno bariero,

- opazovanje kože v prvih tednih življenja.

Suhost in draženje kože pri dojenčkih nista 'običajna prehodna faza', temveč pogosta težava, ki se začne zaradi nezrele kožne bariere. Strokovnjaki opozarjajo, da lahko pravilna nega od prvega dne prepreči razvoj resnejših kožnih stanj.

Viri: Mayo Clinic, Cleveland Clinic, American Academy of Dermatology (AAD), Harvard Health, NHS

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
dojenčkova koža suha koža razdražena koža neopma dojenčka atopijski dermatitis
