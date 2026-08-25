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'Spi, ko spi dojenček': dobronameren nasvet, ki pogosto ne deluje

L.G.
Dojenček 0
25. 08. 2026 04.00

Ko novopečeni starši potožijo, da so izčrpani, pogosto slišijo isti nasvet: 'Spi, ko spi dojenček.' Na prvi pogled se zdi logičen. Če otrok čez dan zadrema, bi lahko takrat počivali tudi starši. Toda v resničnem življenju ta nasvet za mnoge mame in očete ni tako preprost.

spanje

Pomankanje spanja spada med največje izzive zgodnjega starševstva, hkrati pa mnogi starši ugotavljajo, da počitek takrat, ko spi dojenček, pogosto ni izvedljiv.

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Ko dojenček zaspi, se delo ne konča

Mnogi starši si predstavljajo, da bodo med dojenčkovim spanjem zaspali tudi sami. V praksi se pogosto zgodi ravno nasprotno.

Ko dojenček končno zaspi, je treba oprati perilo, pripraviti obrok, pospraviti stanovanje, odgovoriti na sporočila ali opraviti druge nujne obveznosti. Če je v družini tudi starejši otrok, je prostega časa še manj.

Zato številni starši čas med dojenčkovim spanjem izkoristijo za opravila, ki jih drugače težko postorijo.

Zato številni starši čas med dojenčkovim spanjem izkoristijo za opravila, ki jih drugače težko postorijo.
Zato številni starši čas med dojenčkovim spanjem izkoristijo za opravila, ki jih drugače težko postorijo.FOTO: Profimedia

Utrujeni ste, a ne morete zaspati

Mnoge mamice po porodu poznajo nenavaden občutek: telo je izčrpano, spanec pa kljub temu ne pride.

Na to vplivajo hormonske spremembe, stres, stalna pripravljenost na dojenčkov jok in zaskrbljenost zaradi novih odgovornosti. Nekatere mame povedo, da se niti med otrokovim spanjem ne morejo zares sprostiti, saj ves čas pričakujejo, da se bo vsak trenutek zbudil.

Dojenčki pogosto spijo prekratek čas

Nasvet 'spi, ko spi dojenček' predpostavlja, da otrok spi dovolj dolgo, da se lahko spočije tudi starš.

V resnici številni novorojenčki spijo v kratkih intervalih. Če otrok zadrema za 20 ali 30 minut, starš pogosto komaj sede na kavč ali se odpravi v posteljo, ko je spanja že konec.

Zaradi tega marsikdo ugotovi, da je poskus uspavanja samega sebe včasih celo bolj stresen kot koristen.

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Starši potrebujemo tudi čas zase

Ko dojenček zaspi, nekateri starši ne želijo spati. In to je povsem normalno.

Morda si želijo v miru spiti kavo, prebrati nekaj strani knjige, pogledati epizodo najljubše serije ali preprosto nekaj minut sedeti v tišini. Psihologi poudarjajo, da je tudi takšen čas pomemben za duševno zdravje in občutek lastne identitete po rojstvu otroka.

Počitek namreč ni vedno enak spanju.

Pomembno si je vzeti čas zase.
Pomembno si je vzeti čas zase.FOTO: Shutterstock

Kaj lahko pomaga namesto tega?

Namesto pritiska, da morate zaspati vsakič, ko otrok zapre oči, strokovnjaki priporočajo bolj realističen pristop:

Sprejmite pomoč

Če vam partner, stari starši ali prijatelji ponudijo pomoč, jo sprejmite. Čas, ko nekdo drug popazi na otroka, lahko izkoristite za počitek ali daljši spanec.

Pojdite prej v posteljo

Namesto da zvečer dohitevate gospodinjska opravila ali gledate televizijo, poskusite nekaj dni zapored zaspati prej. Že dodatna ura spanja lahko naredi veliko razliko.

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Ne stremite k popolnosti

V prvih mesecih po rojstvu otroka ni nujno, da je dom brezhibno pospravljen. Pomembnejša sta vaše zdravje in okrevanje.

Počivajte tudi brez spanja

Če ne morete zaspati, lezite, zaprite oči, poslušajte glasbo ali preprosto počivajte. Tudi takšna pavza pomaga telesu zmanjšati stres in utrujenost.

Nočne obveznosti si delita

Kadar je to mogoče, naj partnerja nočna prebujanja in skrb za otroka delita. Tako lahko vsak od njiju občasno dobi nekaj ur neprekinjenega spanca.

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Z vami ni nič narobe

Nasvet 'spi, ko spi dojenček' ni slabonameren. Mnogim staršem dejansko pomaga. Težava nastane, ko postane merilo, po katerem presojamo sami sebe.

Če ne morete zaspati med otrokovim spanjem, če takrat raje pospravite kuhinjo ali si vzamete pol ure zase, to ne pomeni, da nekaj delate narobe. Prvi meseci z dojenčkom so zahtevni, utrujenost pa je del obdobja, skozi katerega gre skoraj vsak starš.

Včasih je najboljši nasvet preprosto ta: počivajte takrat, ko lahko, in bodite do sebe nekoliko bolj prizanesljivi.

Viri: Healthline, AAP, Sleep Foundation, Cleveland Clinic, NHS, Mayo Clinic

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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