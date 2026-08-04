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Starši nekoč niso spali nič več kot danes, a so bili manj izčrpani

L.G.
Spanje in dojenje 0
04. 08. 2026 08.57

Če vprašate novopečene starše, kaj jih po rojstvu otroka najbolj izčrpa, bo odgovor skoraj vedno enak: pomanjkanje spanca. A zanimivo je, da po ugotovitvah antropologov in raziskovalcev spanja naši predniki starševstva verjetno niso doživljali kot tako izrazito neprespanega in izčrpavajočega, kot ga pogosto doživljamo danes. Zakaj?

utrujena mama

To ne pomeni, da so dojenčki nekoč spali celo noč. Razlika je predvsem v načinu življenja, pričakovanjih in podpori okolice.

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So bili starši nekoč res bolj spočiti?

Kot poroča BBC Future, starši po rojstvu otroka sicer izgubijo nekaj spanca, vendar občutek izčrpanosti ni povezan le s številom prespanih ur. Veliko vlogo imajo tudi stres, odgovornost in pomanjkanje podpore.

Sodobni starši pogosto skrbijo za otroka skoraj sami, ob tem pa usklajujejo službo, gospodinjstvo in družinsko življenje. V preteklosti je bila skrb za otroka pogosteje razdeljena med širšo družino in skupnost.

V številnih tradicionalnih družbah so za dojenčka poleg staršev skrbeli tudi stari starši, sorojenci in drugi člani skupnosti.
V številnih tradicionalnih družbah so za dojenčka poleg staršev skrbeli tudi stari starši, sorojenci in drugi člani skupnosti.FOTO: Shutterstock

'Za vzgojo otroka je potrebna vas'

Danes pregovor pogosto razumemo kot lepo misel, antropologi pa poudarjajo, da je bil nekoč način življenja.

V številnih tradicionalnih družbah so za dojenčka poleg staršev skrbeli tudi stari starši, sorojenci in drugi člani skupnosti. Deljenje skrbi je pomenilo več pomoči pri nočnem vstajanju, več možnosti za počitek in manjši občutek, da je vsa odgovornost na eni osebi.

Tudi sodobne raziskave potrjujejo, da starši z močnejšo socialno podporo poročajo o manj stresa in boljšem počutju.

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Dojenčki niso spali ločeno od staršev

Ena največjih razlik med sodobnim in tradicionalnim pristopom je povezana s spanjem.

Kot pišejo antropologi Helen Ball, Cecilia Tomori in James McKenna, je bila skozi večino človeške zgodovine običajna tesna bližina med dojenčkom in starši. Nočno dojenje, odzivanje na otrokove potrebe in fizična bližina so bili del vsakdana.

Predstava, da mora dojenček čim prej spati samostojno, je razmeroma nov pojav, značilen predvsem za zahodne industrializirane družbe.

Seveda pa je treba vedno upoštevati aktualna priporočila pediatrov in smernice za varno spanje dojenčkov.

Predstava, da mora dojenček čim prej spati samostojno, je razmeroma nov pojav, značilen predvsem za zahodne industrializirane družbe.
Predstava, da mora dojenček čim prej spati samostojno, je razmeroma nov pojav, značilen predvsem za zahodne industrializirane družbe.FOTO: Shutterstock

Morda nas ne izčrpava le pomanjkanje spanja, ampak tudi pričakovanja

Na občutek utrujenosti vplivajo tudi pričakovanja. Kot poroča BBC, imajo v nekaterih tradicionalnih skupnostih bolj sproščen odnos do spanja. Ne pričakujejo osem ur neprekinjenega spanca in nočnih prebujanj ne doživljajo nujno kot težavo.

Sodobni starši pa so pogosto pod pritiskom, da mora dojenček hitro prespati noč in da morajo kljub neprespanosti delovati enako učinkovito kot prej.

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Kaj lahko sodobni starši prevzamejo od prednikov?

1. Sprejmite pomoč
Če vam nekdo ponudi pomoč pri varstvu, kuhanju ali gospodinjskih opravilih, jo sprejmite. Podpora ni znak šibkosti, temveč pomemben del starševskega dobrega počutja.

2. Ne primerjajte svojega otroka z drugimi
Vsak dojenček ima svoj tempo razvoja spanja in razlike med otroki so lahko zelo velike.

3. Opustite idejo o popolni noči
Nočno prebujanje je v prvih mesecih in letih otrokovega življenja povsem normalen del razvoja.

4. Poskrbite tudi zase
Harvardovi strokovnjaki poudarjajo, da kakovosten počitek vpliva na čustveno ravnovesje, odpornost na stres in splošno zdravje.

Če vam nekdo ponudi pomoč pri varstvu, kuhanju ali gospodinjskih opravilih, jo sprejmite.
Če vam nekdo ponudi pomoč pri varstvu, kuhanju ali gospodinjskih opravilih, jo sprejmite.FOTO: Dreamstime

Morda težava ni v dojenčkih

Morda sodobni dojenčki ne spijo nič slabše kot dojenčki pred tisoči let. Razlika je predvsem v tem, da danes starševstvo pogosto poteka bolj izolirano, z manj pomoči in veliko več pričakovanji.

Naši predniki niso imeli aplikacij za spremljanje spanja, kamer v otroški sobi ali priročnikov za uspavanje. Imeli pa so nekaj, kar sodobnim družinam pogosto manjka - skupnost, ki je breme starševstva porazdelila med več ljudi. Morda je prav to ena najpomembnejših lekcij, ki jo lahko prenesemo v današnji čas.

Viri: BBC Future, American Anthropologist, Durham University Parent-Infant Sleep Lab, University of Notre Dame Mother-Baby Sleep Laboratory, Harvard Center on the Developing Child.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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