Koliko ur spanca resnično potrebuje vaš otrok?

S.B.
Spanje in dojenje 0
09. 03. 2026 04.00

Spanec je eden najpomembnejših dejavnikov za zdrav razvoj otroka. Med spanjem se razvijajo možgani, krepi imunski sistem in uravnavajo čustva. Veliko staršev pa se sprašuje: koliko spanja otrok sploh potrebuje glede na starost?

Lahka in zračna oblačila, ohlajena posteljnina ...

Resnica je, da se potrebe po spanju hitro spreminjajo – od novorojenčka, ki prespi večino dneva, do najstnika, ki pogosto težko zaspi zvečer. V nadaljevanju najdeš pregled priporočene količine spanja po starosti ter nasvete, kako otroku pomagati do kakovostnega počitka.

Koliko spanja potrebuje otrok glede na starost?

 

Starost otrokaPriporočena količina spanja na dan
Novorojenček (0–3 mesece)14–17 ur
Dojenček (4–11 mesecev)12–15 ur
Malček (1–2 leti)11–14 ur
Predšolski otrok (3–5 let)10–13 ur
Šolar (6–12 let) 9–12 ur
Najstnik (13–18 let) 8–10 ur

Pomembno je vedeti, da so to povprečne smernice. Nekateri otroci potrebujejo malo več, drugi malo manj spanja.

Novorojenčki spijo največ – pogosto 14 do 17 ur na dan, vendar v zelo kratkih intervalih.

Značilnosti spanja v tem obdobju:

- spanec je razdeljen na 2–4 urne cikle

- otrok se pogosto zbuja zaradi hranjenja

- dan in noč še nista ločena

Nasvet za starše:

Čez dan naj bo v prostoru več svetlobe, ponoči pa manj – tako se otrok postopoma nauči razlikovati med dnevom in nočjo.

Novorojenčki potrebujejo največ spanca.
Novorojenčki potrebujejo največ spanca.

Dojenčki v tem obdobju potrebujejo približno 12–15 ur spanja na dan.

Običajno vključuje:

- 10–12 ur nočnega spanja

- 2–3 dnevne počitke

V tem času se začne oblikovati rutina spanja.

Priporočena večerna rutina:

- kopanje

- mirna igra ali branje

- hranjenje

- uspavanje

Rutina pomaga otroku razumeti, da se bliža čas za spanje.

Dojenčki, ki spijo ob starših, se hitreje pomirijo in redkeje prebujajo.
Dojenčki, ki spijo ob starših, se hitreje pomirijo in redkeje prebujajo.

Malčki potrebujejo približno 11–14 ur spanja na dan.

Večina otrok v tem obdobju:

- spi 10–12 ur ponoči

- ima 1 ali 2 dnevna počitka

To je tudi obdobje, ko se pogosto pojavijo:

- nočna prebujanja

- strah pred temo

- večerna trma

Pomaga lahko:

- stalna ura spanja

- umirjena večerna rutina

- enako okolje za spanje.

To je pravi razlog, da vas otrok pred spanjem prosi za malo vode
Preberi še
To je pravi razlog, da vas otrok pred spanjem prosi za malo vode

Predšolski otroci potrebujejo približno 10–13 ur spanja na dan.

Veliko otrok v tem obdobju:

-opusti dnevni spanec,

- začne hoditi spat kasneje,

- ima več energije zvečer.

Če je otrok zvečer:

- razdražljiv,

- hiperaktiven,

- težko zaspi,

je to pogosto znak za premalo spanja.

Če je otrok zvečer hiperaktiven, je to pogosto znak za premalo spanja.
Če je otrok zvečer hiperaktiven, je to pogosto znak za premalo spanja.

Osnovnošolski otroci potrebujejo približno 9–12 ur spanja na noč.

Najpogostejši razlogi za pomanjkanje spanja:

- pozno gledanje televizije,

- uporaba telefonov ali tablic,

- veliko dejavnosti po šoli.

Priporočilo strokovnjakov:

Vsaj 1 uro pred spanjem brez zaslonov.

Vsaj eno uro pred spanjem naj otroci ne gledajo elektronskih zaslonov.
Vsaj eno uro pred spanjem naj otroci ne gledajo elektronskih zaslonov.

Najstniki potrebujejo približno 8–10 ur spanja na noč.

V puberteti se spremeni biološki ritem, zato:

- težje zaspijo zgodaj,

- raje ostanejo pokonci pozno,

- zjutraj težko vstanejo.

To je normalen razvojni pojav, vendar lahko premalo spanja vpliva na koncentracijo, razpoloženje in šolski uspeh.

Spanec je ključnega pomena za zdrav razvoj najstnikov.
Spanec je ključnega pomena za zdrav razvoj najstnikov.

Znaki, da otrok ne spi dovolj

Starši lahko hitro opazijo, da otrok potrebuje več spanja. Pogosti znaki so:

- razdražljivost,

- težave s koncentracijo,

- hiperaktivnost,

- pogosto prebujanje ponoči,

- težko jutranje vstajanje.

Če se ti znaki pojavljajo pogosto, je smiselno preveriti spalno rutino in čas odhoda v posteljo.

5 nasvetov za boljši spanec otrok

- Vsak dan enaka ura spanja.

- Umirjena večerna rutina (kopanje, pravljica).

- Brez zaslonov pred spanjem.

- Temna in tiha spalnica.

- Dovolj gibanja čez dan.

Doslednost je pri otrocih ključna – telo se hitro navadi na redni ritem. Dovolj spanja pa pomeni boljšo koncentracijo, stabilna čustva in zdrav razvoj.

Spanje in dojenje

Vse več staršev prisega na povezano starševstvo – zakaj in ali res koristi otroku?

Komentarji (0)

