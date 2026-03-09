Koliko ur spanca resnično potrebuje vaš otrok?

Resnica je, da se potrebe po spanju hitro spreminjajo – od novorojenčka, ki prespi večino dneva, do najstnika, ki pogosto težko zaspi zvečer. V nadaljevanju najdeš pregled priporočene količine spanja po starosti ter nasvete, kako otroku pomagati do kakovostnega počitka.

Starost otroka Priporočena količina spanja na dan Novorojenček (0–3 mesece) 14–17 ur Dojenček (4–11 mesecev) 12–15 ur Malček (1–2 leti) 11–14 ur Predšolski otrok (3–5 let) 10–13 ur Šolar (6–12 let) 9–12 ur Najstnik (13–18 let) 8–10 ur

Pomembno je vedeti, da so to povprečne smernice. Nekateri otroci potrebujejo malo več, drugi malo manj spanja.

Novorojenčki spijo največ – pogosto 14 do 17 ur na dan, vendar v zelo kratkih intervalih.

Značilnosti spanja v tem obdobju :

- spanec je razdeljen na 2–4 urne cikle

- otrok se pogosto zbuja zaradi hranjenja

- dan in noč še nista ločena

Nasvet za starše :

Čez dan naj bo v prostoru več svetlobe, ponoči pa manj – tako se otrok postopoma nauči razlikovati med dnevom in nočjo.