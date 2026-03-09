Koliko ur spanca resnično potrebuje vaš otrok?

Resnica je, da se potrebe po spanju hitro spreminjajo – od novorojenčka, ki prespi večino dneva, do najstnika, ki pogosto težko zaspi zvečer. V nadaljevanju najdeš pregled priporočene količine spanja po starosti ter nasvete, kako otroku pomagati do kakovostnega počitka.
Koliko spanja potrebuje otrok glede na starost?
|Starost otroka
|Priporočena količina spanja na dan
|Novorojenček (0–3 mesece)
|14–17 ur
|Dojenček (4–11 mesecev)
|12–15 ur
|Malček (1–2 leti)
|11–14 ur
|Predšolski otrok (3–5 let)
|10–13 ur
|Šolar (6–12 let)
|9–12 ur
|Najstnik (13–18 let)
|8–10 ur
Pomembno je vedeti, da so to povprečne smernice. Nekateri otroci potrebujejo malo več, drugi malo manj spanja.
Novorojenčki spijo največ – pogosto 14 do 17 ur na dan, vendar v zelo kratkih intervalih.
Značilnosti spanja v tem obdobju:
- spanec je razdeljen na 2–4 urne cikle
- otrok se pogosto zbuja zaradi hranjenja
- dan in noč še nista ločena
Nasvet za starše:
Čez dan naj bo v prostoru več svetlobe, ponoči pa manj – tako se otrok postopoma nauči razlikovati med dnevom in nočjo.
Dojenčki v tem obdobju potrebujejo približno 12–15 ur spanja na dan.
Običajno vključuje:
- 10–12 ur nočnega spanja
- 2–3 dnevne počitke
V tem času se začne oblikovati rutina spanja.
Priporočena večerna rutina:
- kopanje
- mirna igra ali branje
- hranjenje
- uspavanje
Rutina pomaga otroku razumeti, da se bliža čas za spanje.
Malčki potrebujejo približno 11–14 ur spanja na dan.
Večina otrok v tem obdobju:
- spi 10–12 ur ponoči
- ima 1 ali 2 dnevna počitka
To je tudi obdobje, ko se pogosto pojavijo:
- nočna prebujanja
- strah pred temo
- večerna trma
Pomaga lahko:
- stalna ura spanja
- umirjena večerna rutina
- enako okolje za spanje.
Predšolski otroci potrebujejo približno 10–13 ur spanja na dan.
Veliko otrok v tem obdobju:
-opusti dnevni spanec,
- začne hoditi spat kasneje,
- ima več energije zvečer.
Če je otrok zvečer:
- razdražljiv,
- hiperaktiven,
- težko zaspi,
je to pogosto znak za premalo spanja.
Osnovnošolski otroci potrebujejo približno 9–12 ur spanja na noč.
Najpogostejši razlogi za pomanjkanje spanja:
- pozno gledanje televizije,
- uporaba telefonov ali tablic,
- veliko dejavnosti po šoli.
Priporočilo strokovnjakov:
Vsaj 1 uro pred spanjem brez zaslonov.
Najstniki potrebujejo približno 8–10 ur spanja na noč.
V puberteti se spremeni biološki ritem, zato:
- težje zaspijo zgodaj,
- raje ostanejo pokonci pozno,
- zjutraj težko vstanejo.
To je normalen razvojni pojav, vendar lahko premalo spanja vpliva na koncentracijo, razpoloženje in šolski uspeh.
Znaki, da otrok ne spi dovolj
Starši lahko hitro opazijo, da otrok potrebuje več spanja. Pogosti znaki so:
- razdražljivost,
- težave s koncentracijo,
- hiperaktivnost,
- pogosto prebujanje ponoči,
- težko jutranje vstajanje.
Če se ti znaki pojavljajo pogosto, je smiselno preveriti spalno rutino in čas odhoda v posteljo.
5 nasvetov za boljši spanec otrok
- Vsak dan enaka ura spanja.
- Umirjena večerna rutina (kopanje, pravljica).
- Brez zaslonov pred spanjem.
- Temna in tiha spalnica.
- Dovolj gibanja čez dan.
Doslednost je pri otrocih ključna – telo se hitro navadi na redni ritem. Dovolj spanja pa pomeni boljšo koncentracijo, stabilna čustva in zdrav razvoj.
