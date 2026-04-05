Genialen trik očeta, zaradi katerega otrok zaspi v nekaj minutah

Nedavno je na družbenih omrežjih viralen postal trik enega očeta, ki obljublja, da lahko otrok zaspi že v 15 minutah, in mnogi starši potrjujejo, da res deluje. Kot piše Net.hr ta preprosta sprememba v večerni rutini aktivira prav tisti del otrokovih možganov, ki jih pripravi na sprostitev in spanec. A ta metoda ni edina. Tudi tuji mediji pogosto poročajo o presenetljivo učinkovitih trikih, od nežnega božanja obrvi do povedanja zgodbe o minulem dnevu.

V nadaljevanju preverimo, zakaj taki pristopi delujejo in kako jih lahko uporabite doma.

1. Trik pripovedovanja zgodbe o dnevu in zakaj deluje?

Najbolj priljubljena metoda zadnjih mesecev temelji na ideji, da otroku pred spanjem ne beremo klasične pravljice, temveč mu preprosto povemo zgodbo o njegovem dnevu, od trenutka, ko se je zbudil, do prihoda v posteljo. O tem pristopu podrobno piše Net.hr, ki povzema očeta Jona, znanega s TikToka, kjer je svojo metodo predstavil v videu. Ključ je v tem, da otrok ob poslušanju zgodbe svojega dneva aktivira kratkoročni spomin, kar naravno umiri misli in ga pripravi na spanec. Podobno poroča tudi MSN, kjer so zapisali, da otroci ob takem pripovedovanju lažje preklopijo iz aktivnega v sproščeno stanje, saj se osredotočajo na znano, predvidljivo zaporedje dogodkov. Kako uporabiti trik doma?

- Sedite ob otrokovi postelji.

- Začnite pri jutru: 'Ko si se zbudil, si rekel ...'

- Nadaljujte s kratkimi, mirnimi opisi dogodkov.

- Vsake toliko otroka vprašajte: 'Se spomniš, kaj je bilo potem?'

- Ko pridete do večera, zaključite s stavkom: 'In potem si zaprl oči in zaspal.'

icon-expand Uspavanje otroka je za marsikaterega starša ena najzahtevnejših preizkušenj dneva. FOTO: Shutterstock

2. 1-minutni 'čarobni' trik: božanje obrvi

Čeprav pripovedovanje zgodbe deluje predvsem na psihološki ravni, obstajajo tudi fizični triki, ki so prav tako presenetljivo učinkoviti. Med najbolj viralnimi je nežno božanje obrvi, o katerem je poročal Fox News, ko je oče Austin Miles Geter objavil posnetek, kako je njegova dojenčica zaspala v manj kot minuti. Kot piše Fox News, je masaža obrvi in predela med njimi močno pomirjujoča, saj deluje na živčne končiče in ritmično stimulira parasimpatični živčni sistem.

Tudi Today's Parent navaja podobne prakse, pri katerih starši uporabljajo:

- drsenje prsta od obrvi do konice nosu,

- božanje po čelu,

- nežno masiranje lasišča. Kako uporabiti trik doma?

- Otroka položite v naročje ali posteljico.

- Z mehkim, počasnim gibom božajte obrvi od sredine navzven.

- Če otrok reagira pozitivno, lahko dodate tudi drsenje prsta po nosku.

3. Dve minuti 'igranja spanja': pristop Yaleove psihologije

Če imate nekoliko starejšega otroka (3+ let), vam bo morda všeč pristop, o katerem piše Upworthy, povzeto po pediatru dr. Milobskyju in Yale Department of Child Psychology. Poimenovali so ga The Game: Igra spanja. Ideja je izjemno preprosta:

Otroku rečete, naj vam pokaže, kako zaspi, kot da je na odru in igra vlogo. Vi pa prostor za 2 minuti zapustite.S tem premaknete fokus iz prisile v igro, pri kateri otrok posnema vedenja, ki vodijo k uspavanju. Po nekaj dneh naj bi bil pristop od 75 do 80 % učinkovit.

icon-expand Četudi se sliši 'dolgočasno', strokovnjaki soglašajo, da stalna ponavljajoča se rutina močno vpliva na sproščanje melatonina. FOTO: Shutterstock

4. Še 3 preverjeni triki staršev po svetu

Za popolnejši nabor idej smo pogledali tudi druge prakse, ki jih po svetu uporabljajo starši. Uporaba belega šuma Kot pogosto poročajo starši po vsem svetu in strokovnjaki na portalih, kot je Mommyhood101, je zvočna kulisa ena najučinkovitejših metod, saj prikrije nenadne moteče zvoke. Konsistentna večerna rutina Četudi se sliši 'dolgočasno', strokovnjaki soglašajo, da stalna ponavljajoča se rutina močno vpliva na sproščanje melatonina. To potrjuje tudi Cleveland Clinic, ki poudarja, da rutine pomagajo otroku postopoma naučiti samopomiritve pred spanjem. Topla kopel + umirjena igra Mnogi starši poročajo, da nežne aktivnosti, kot je razvrščanje igrač ali tiho branje, pomagajo umakniti vznemirljive dražljaje pred spanjem.

Vsak otrok je drugačen. Eden zaspi ob zgodbi o dnevu, drugi ob božanju obrvi, tretji ob belem šumu. Ključno pa je, da:

- opazujete otrokove signale utrujenosti,

- izberete metode, ki so skladne z njegovo starostjo,

- ustvarite predvidljivo večerno rutino in jo nežno prilagajate. Kombinacija zgoraj opisanih pristopov je odličen začetek, še posebej, ker so preizkušeni, preprosti in varni.