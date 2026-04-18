Kaj morate vedeti, če dojite v nosečnosti ali tandemu?

Tandemsko dojenje je sočasno dojenje dveh otrok. Lahko gre za dvojčka ali pa otroka z manjšo starostno razliko. Gre sicer za čudovit način hranjenja in povezovanja z otrokoma, a hkrati tudi za naporno izkušnjo, ki zahteva veliko energije in volje mame. Čeprav se zdi tandemsko dojenje na začetku morda zastrašujoče, je lahko ob ustrezni pripravi in podpori naravnost izpolnjujoča izkušnja tako za mamo kot za njena otroka. Za vas pa smo pripravili nekaj napotkov, da bo tandemsko dojenje lažje in boste v njem lahko uživale. Kot je za naš portal povedala Urška Savodnik, svetovalka za dojenje: "Velja o tandemskem dojenju razmišljati, če je starostna razlika med sorojencema zelo majhna, saj tako zagotovimo dovolj dolgo dojenje tudi za prvega otroka. Marsikatero mamico skrbi, ali bo novorojenček dobil kolostrum kljub dojenju prvorojenca. Odgovor je pritrdilen, saj so za tvorbo kolostruma zadolženi nosečnostni hormoni."

icon-expand Tandemsko dojenje zahteva veliko energije in potrpežljivosti. FOTO: Adobe Stock

Tako dojenje po mnenju svetovalke prinaša številne prednosti: veliko čustveno prednost za starejšega otroka (manj ljubosumja ob rojstvu bratca ali sestrice), tudi za zaloge mleka se vam ni treba bati – še več, tandemsko dojenje lahko pomaga pri napredku šibkejšega dojenčka, mati ima manj težav z navalom mleka in zamašenimi mlečnimi vodi. Pred poskusom tandemskega dojenja pa je nujno treba vzpostaviti močan pozitiven odnos do dojenja s starejšim otrokom. Zagotavljanje dobrega pristavljanja otroka k prsim in vzdrževanje udobne rutine dojenja pa vam bo olajšalo tandemsko dojenje. Poiščite nasvet svetovalca za laktacijo ali usposobljenega zdravstvenega delavca, da rešite morebitne pomisleke in prejmete odgovore na določena vprašanja ali strokovni nasvet, prilagojen vaši situaciji.

Zadovoljevanje individualnih potreb

Vsak otrok ima edinstvene potrebe po dojenju in pomembno je, da jih med tandemskim dojenjem upoštevamo in spoštujemo. Starejši otrok bo morda potreboval pogostejše dojenje ali daljše dojenje za tolažbo in povezovanje, medtem ko bo mlajši otrok morda potreboval pogostejše hranjenje zaradi svoje starosti in prehranskih potreb. Če se odzivate na znake in želje vsakega otroka in ustrezno prilagodite čas ter položaje pri hranjenju, lahko zagotovite, da so potrebe obeh otrok izpolnjene.

icon-expand Pri tandemskem dojenju je pomembno, da so vsi, ki so vključeni, zadovoljni in se dobro počutijo. FOTO: Adobe Stock

Pravilno pristavljanje in logistika

Iskanje udobnih in učinkovitih položajev za tandemsko dojenje je ključnega pomena. Preizkušajte različne položaje, da ugotovite, kateri je najboljši za vas in vaše otroke. Nekateri položaji vključujejo "dvojno zibko", v katerem je vsak otrok nameščen v eni roki, ali položaj "na strani", v katerem mati leži, medtem ko se otroka dojita vsak na svoji strani. Blazine ali podobne podpore za dojenje lahko zagotovijo dodatno udobje in stabilnost med tandemskim dojenjem.

Morebitni izzivi tandemskega dojenja

Tandemsko dojenje lahko predstavlja določene izzive, ki zahtevajo pozornost in nemudno reševanje težav. Zamašenost mlečnih kanalov in preveliko količino mleka je mogoče obvladati z dojenjem vsakega otroka posebej ali uporabo tehnik črpanja mleka za uravnavanje pretoka mleka. Načrtovanje individualnih sej dojenja z vsakim otrokom lahko pomaga pri reševanju posameznih skrbi in spodbuja močnejšo vez med materjo in obema otrokoma. Prav tako je pomembno, da odprto komunicirate z otrokom in obravnavate kakršno koli ljubosumje ali občutke izključenosti, ki se lahko ob tem pojavijo.

icon-expand Nekatere se odločijo, da bodo starejše otroke odstavile pred rojstvom drugega otroka, nekatere pa dojijo v tandemu. FOTO: Adobe Stock

Podpora bližnjih in skrb zase

Tandemsko dojenje je lahko fizično in čustveno izjemno zahtevno, zato je prednostna naloga vsake doječe mamice, da zna poskrbeti zase. Poskrbite za ustrezen počitek, uživajte zdravo in raznoliko hrano ter pijte zadostne količine tekočin. Poiščite podporo pri partnerju, družinskih članih ali prijateljih, ki vam lahko pomagajo pri gospodinjskih opravilih ali nudijo čustveno podporo. Prek raznih skupin se lahko povežete tudi z drugimi mamami s podobnimi izkušnjami in poiščete dodatno podporo tudi na ta način.

Prednosti tandemskega dojenja

Tandemsko dojenje nudi številne prednosti tako za mater kot njenega otroka. Pri bratih in sestrah spodbuja občutek bližine, udobja in varnosti, saj se povezujejo skozi skupno izkušnjo. Tovrstno dojenje spodbuja tudi čustveno dobro počutje in lahko starejšemu otroku olajša prehod na nov način življenja, ko se vam pridruži novorojenček. Poleg tega lahko dojenje v tandemu pomaga uravnotežiti količino mleka in prepreči nabrekanje dojk ali vnetje/mastitis. S primernim pristopom in pravo podporo je lahko tandemsko dojenje čudovita izkušnja, ki krepi vez med sorojenci in ustvarja trajne spomine za vso družino.

icon-expand S starejšim otrokom se je dobro pogovoriti še pred rojstvom drugega otroka. FOTO: Shutterstock

Kako pa je z dojenjem med nosečnostjo?

Ko mati zanosi, medtem ko še vedno doji svojega starejšega otroka, se postavljajo vprašanja o varnosti in izvedljivosti nadaljnjega dojenja med nosečnostjo. Za vas smo pripravili tudi nekaj napotkov na to temo.

Varnost in izvedljivost dojenja med nosečnostjo

V večini primerov je dojenje med nosečnostjo varno in ne predstavlja tveganja za razvijajoči se plod. Vendar se je o tem vseeno bistveno posvetovati z osebnim zdravnikom, ki lahko oceni vašo specifično situacijo, saj lahko določena zdravstvena stanja ali zapleti zahtevajo prilagoditve ali odstavitev otroka od dojenja. Nekatere ženske se lahko odločijo za odstavitev svojega starejšega otroka med nosečnostjo zaradi osebnih razlogov, sprememb v količini mleka ali neugodja, kar pa je tudi razumljivo in s tem ni prav nič narobe. Če je mama dobro in zdrava, tudi lažje poskrbi, da so otroci preskrbljeni, siti in zdravi.

Hormonske spremembe in dovajanje mleka

Med nosečnostjo lahko hormonske spremembe vplivajo na količino mleka in dojenje. Pri nekaterih ženskah se lahko proizvodnja mleka zmanjša, kar povzroči splošno zmanjšanje količine mleka, ki je na voljo za starejšega otroka. Okus mleka se lahko spremeni tudi zaradi hormonskih nihanj, kar lahko povzroči, da starejši otrok sam začne odklanjati dojenje. Odprta komunikacija z otrokom ter spremljanje njegove rasti in dobrega počutja lahko pomagata oceniti, ali so njegove prehranske potrebe zadovoljene in če ne bi raje spremenili načina hranjenja.

icon-expand Dojenje lahko poteka povsem brez težav, lahko pa predstavlja pravi izziv. FOTO: Adobe Stock

Prehranski vidiki dojenja v nosečnosti

Materino mleko še naprej zagotavlja dragoceno prehrano za starejšega otroka, tudi med nosečnostjo. Ker pa materino telo preusmerja vire v podporo rastočemu plodu, postane zagotavljanje pravilne prehrane tako za starejšega otroka kot za otroka v razvoju najpomembnejše. Pomembno je torej, da mati vzdržuje dobro, zdravo in uravnoteženo prehrano, bogato s hranili, vključno z beljakovinami, zdravimi maščobami ter raznolikim sadjem in zelenjavo. Prenatalni dodatki, ki vsebujejo veliko vitaminov in mineralov, pa tudi folne kisline, so lahko koristni za podporo prehranskih potreb matere in ploda.

Fizično nelagodje in skrb zase

Dojenje med nosečnostjo lahko povzroči fizično nelagodje za mater. Hormonske spremembe, povečana občutljivost dojk ter utrujenost lahko povzročijo, da je dojenje včasih zanjo izjemno neprijetno. Dajanje prednosti skrbi zase postane v tem obdobju ključnega pomena. Ustrezen počitek, pravilna prehrana, nežna nega dojk in iskanje podpore pri partnerju, družinskih članih ali podpornih skupinah lahko pomagajo ublažiti nelagodje in ohraniti splošno dobro počutje.

icon-expand Otroka, starejšega od šest mesecev, lahko že začnete navajati na gosto hrano. FOTO: Adobe Stock

Negovanje čustvenih potreb

Dojenje med nosečnostjo lahko spodbudi edinstveno in posebno vez med materjo in njenim starejšim otrokom. Zagotavlja tolažbo, pomiritev in čustveno podporo v času prehoda in sprememb. Starejšemu otroku lahko nadaljevanje dojenja pomaga ohraniti občutek varnosti in stabilnosti med nosečnostjo in prihodom novega brata ali sestre. Pomembno je spoštovati čustvene potrebe tako starejšega otroka kot matere med celotnim potovanjem.

Pomisleki pri odstavitvi starejšega otroka

Ko nosečnost napreduje, postane odločitev o nadaljevanju dojenja ali odstavitvi starejšega otroka osebna izbira. Nekateri otroci se lahko naravno sami odstavijo zaradi sprememb v količini mleka, okusu ali zaradi lastnih želja po drugačnem načinu hranjenja. Če je odstavitev zaželena ali potrebna, se lahko izvajajo metode postopnega odstavljanja, ki dajejo prednost čustvenemu dobremu počutju otroka. Podpora zdravnika ali svetovalcev za laktacijo vam lahko zagotovi smernice in pomoč med tem prehodom. Z ustrezno in predvsem iskreno komunikacijo, skrbjo zase in usmeritvami zdravnika se lahko mnoge mamice uspešno soočijo s tandemskim dojenjem in jim je ta način hranjenja celo izjemno ljub. Ne glede na to, ali se mati odloči nadaljevati z dojenjem ali se odloči za odstavitev starejšega otroka med nosečnostjo, je ključnega pomena dati prednost čustvenemu dobremu počutju vseh vpletenih, predvsem pa mame, ki ima na sebi lahko veliko breme in skrb. Ne pozabite, da je vsaka izbira o načinu dojenja osebna in da morajo odločitve temeljiti na individualnih potrebah in okoliščinah matere in njenih otrok. Predvsem pa, da vsako odločitev mamice sprejmete in spoštujete, saj navsezadnje mama najbolje ve, kaj je dobro tako zanjo kot njenega otroka.