Zakaj nastane mastitis in kako ga preprečiti

Dojenje je eden najbolj zdravih in varnih načinov hranjenja dojenčka, a lahko povzroča številne nevšečnosti in težave. Najpogostejša težava pri dojenju so boleče bradavice, ki so lahko posledica številnih dejavnikov, kot so nepravilno pristavljanje otroka, nabreklost bradavic, vdrte bradavice, soor (glivična okužba) ali različne poškodbe tkiva na bradavicah. "Prve dni po porodu so materine bradavice občutljivejše. Če se je otrok pravilno prisesal, dojenje ne bi smelo biti boleče. Sesalna zmeda lahko povzroči, da otrok napačno grabi bradavico in jo poškoduje. Razlog je lahko tudi priraščen jeziček, glivično vnetje ustne sluznice, vnetje bradavice, premajhen nedrček, vdrte bradavice ali neustrezna nega bradavic," je za naš portal obrazložila prim. Andreja Tekauc Golob, dr. med., spec. pediatr., IBCLC.

Odpravljanje bolečine v bradavicah

Poskrbite za pravilen položaj otroka pri dojenju in pravilno pristavljanje dojenčka na dojke. Če sami ne veste, kako bi otroka pristavili k prsim, poiščite nasvet medicinske sestre ali babice, pri tem vam lahko pomaga tudi patronažna sestra. Bolečine na bradavicah lahko lajšate tudi tako, da jih po dojenju umijete z mlačno vodo in namažete s kremo za bradavice ali lanolinom za pomirjanje kože in poskusite s toplimi ali hladnimi oblogami za lajšanje bolečin. Najbolj pomembno pa je, da o tem iskreno spregovorite in poiščete pomoč.

icon-expand Dojenje je lahko prijetna izkušnja, lahko pa povzroči veliko preglavic. FOTO: Adobe Stock

Zamašeni mlečni kanali

"Nekje med drugim in petim dnem (navadno tretji ali četrti dan) se količina materinega mleka poveča. Dojki postaneta večji, težji in bolj napeti. Če je mati pogosto dojila v prvih dneh, ne bo imela zastoja v dojkah, ko bo nastal naval mleka. Neprijetno bolečino si lahko olajša s toplimi obkladki pred dojenjem, nežno masažo proti bradavici ali proti pazduham, pogostim dojenjem, hladnimi obkladki med podoji, izbrizgavanjem pri neučinkovitem dojenju in primernim perilom. Ni treba omejevati popite tekočine," je še svetovala Tekauc Golobova.

Mastitis ali vnetje dojk

"Mastitis je vnetje dojk s povišano telesno temperaturo nad 38,5 C in splošnim slabim počutjem. Zamašen vod je zatrdlina brez vročine. Pomagajo topli obkladki, nežna masaža, pogosto dojenje, počitek, udobno perilo, antibiotik. Ponavljajoče vnetje dojk je neprijetnost, ki ima veliko razlogov: nepozdravljen mastitis, utrujenost, stres, zmanjšana odpornost za infekt, slabokrvnost, ogromno mleka, neredno dojenje, poškodovane bradavice, dojenje z nastavki, neprimerno perilo, mastna, slana hrana, alergeni, pretirano gibanje z rokami, čustvene stiske. Potrebna je zdravstvena oskrba," je še zaključila zdravnica.

icon-expand Med dojenjem lahko pride do različnih težav, tudi do vnetja ali mastitisa. FOTO: Adobe Stock

Kako lahko preventivno odpravite težave z dojenjem?

Poskrbite, da boste otroka pravilno pristavili in da bo pravilno zaobjel bradavico. Na ta način se lahko izognete bolečinam in poškodbam bradavic. Dojite pogosto in med vsakim dojenjem ponudite dojenčku obe dojki, da preprečite nabrekanje in zamašitev kanalov. Prsi naj bodo čiste, nosite zračne, udobne in bombažne nedrčke za dojenje in redno menjajte prsne blazinice. Tudi stres lahko znatno vpliva na količino mleka in poveča verjetnost nelagodja pri dojenju, zato dajte prednost sebi, zadosti počivajte, jejte kakovostno hrano in pijte dovolj tekočine. Naučite se izvajati tehnike sproščanja, kot so pravilno dihanje, poslušanje umirjene glasbe, meditacija. Ne pozabite, da niste sami pri soočanju s temi izzivi. Z ustreznim znanjem, podporo in učinkovitimi strategijami je te ovire mogoče premagati. Dojenje je lahko edinstvena in povezovalna izkušnja med vami in vašim otrokom in koristi, ki jih prinaša, veliko odtehtajo začasne težave, s katerimi se lahko srečate. Zato pravočasno poiščite pomoč.