Vse več staršev prisega na povezano starševstvo – zakaj in ali res koristi otroku?

Ustvarjalne igre za otroke brez telefonov in zaslonov

Ganljiva zgodba, ki je obkrožila svet: Mama z rakom dojke kljub bolezni dojila svojega otroka

Deljenje otroških fotografij na družbenih omrežjih: kako varovati zasebnost otrok?

Sam in zapuščen: 10-letnik ostal na letališču, medtem ko sta starša odpotovala na dopust

Dojenje brez bolečin – kako se spopasti z mastitisom in drugimi težavami

Dojenje je prav poseben in lep način hranjenja dojenčka, a lahko s seboj prinese tudi veliko nelagodja in izzivov. Nekaterim mamicam lahko dojenje takoj steče, mnoge pa se soočajo z bolečino v bradavicah, napihnjenostjo in celo hudimi vnetnimi stanji, kot je mastitis.

Zbolela sem – naj preneham z dojenjem? Strokovni nasveti za mame

Na splošno lahko bolna mati še naprej doji svojega otroka. Materino mleko ima številne koristi za zdravje in pomaga zaščititi otroka pred okužbami in boleznimi. Pravzaprav, kadar je mati bolna, njeno telo proizvede specifična protitelesa, ki se z materinim mlekom prenesejo na otroka in tako nudijo dodatno zaščito.Vendar pa so v določenih situacijah potrebni previdnostni ukrepi za preprečitev prenosa bolezni na otroka. Več o tem v spodnjem prispevku.

Kako lažje dojiti: Preprost trik, ki vam bo olajšal življenje

Dojenje – naraven, a pogosto zelo zahteven del materinstva – je za mnoge mamice vir tako veselja kot frustracij.

Zakaj je konec dojenja poseben trenutek in kako se z njim soočiti

Med dojenjem se vzpostavi močna čustvena vez med mamico in otrokom. Ne glede na to, ali si dojila nekaj tednov ali več let, je lahko zaključek dojenja čustveno naporen. Za mnoge mamice je ta trenutek poln mešanih občutkov – žalosti zaradi konca intimnega obdobja in hkrati olajšanja zaradi vrnitve k vsakodnevnim rutinam.

Kdaj je čas, da ukinete popoldanski spanec?

Večina malčkov spi ponoči, potem pa še popoldne. Nekateri imajo tudi dva dnevna počitka. Pri približno dveh letih pa si otrok ne želi več imeti popoldanskega spanca, čeprav še vedno potrebuje od deset do dvanajst ur spanca. Kaj storiti v tem primeru? Do kdaj otrok potrebuje popoldanski spanec? Preverite.

Trije preizkušeni triki, s katerimi bo dojenček zaspal v nekaj trenutkih

Uspavanje otroka je lahko izziv za vsakega novopečenega starša. In po tem, ko dojenček končno zaspi, ga zbudi že vsak najmanjši šum. Zdi se, da starš v tej bitki praktično nikoli ne more zmagati, vendar pa obstajajo triki, ki bodo dojenčka ali malčka pomirili do te mere, da bo zaspal v najkrajšem možnem času.

Kako dojenčka odložiti v posteljo, ne da bi se zbudil?

Precej časa ste vložili v to, da je novorojenček zaspal, zdaj pa ga ne upate spustiti v posteljico zaradi strahu, da bi se prebudil. Vam je to kaj znano?

Napake staršev, zaradi katerih dojenčki slabo spijo: Kako se jim izogniti

Starši, ki z veseljem in ljubeznijo sprejmejo svojega dojenčka, pogosto naletijo na izzive pri vzpostavljanju zdravih spalnih navad. Brez navodil za uporabo in s prilagajanjem na nov ritem vsakdana, pogosto naletijo na napake, ki vplivajo na otrokov spanec. Pomembno je, da starši upoštevajo določena pravila in rutine, ki so ključnega pomena za dober spanec dojenčka.

Tihi refluks pri dojenčku – kako prepoznati simptome?

'Tihi refluks' pogosto težko odkrijemo. Pri običajnem refluksu otrok izloči mleko, ki se je vrnilo iz želodca. Pri tihem refluksu se lahko mleko začne vračati, vendar ne doseže ust, po drugi strani pa se lahko mleko iz želodca vrne v usta in ga dojenček znova pogoltne. Kako prepoznati simtome?

Nasveti za uspešno in prijetno dojenje

Za uspešno dojenje je pomembno, da odstranimo vse dejavnike, ki bi lahko zmanjšali trajanje, učinkovitost in pogostnost dojenja. Za vas smo pripravili nekaj praktičnih nasvetov za uspešno in prijetno dojenje.

Medicinski razlogi za opustitev dojenja so redki

Mati in otrok od prvega trenutka vzpostavita čustveno vez, med drugim tudi z dojenjem, ki velja za naraven način hranjenja dojenčka v prvih mesecih njegovega življenja. Z dojenjem zagotovimo otroku vsa potrebna hranila in v njem spodbudimo prijetne občutke, od varnosti, pripadnosti do globlje povezanosti. O dojenju smo se pogovarjali tudi s pediatrinjo in mednarodno svetovalko za laktacijo prim. Andrejo Tekauc Golob.

