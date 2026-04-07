Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Najpogostejši razlog, da se dojenček zbuja ponoči

S.B.
Dojenček 0
07. 04. 2026 04.00

Zakaj se dojenček ponoči pogosto zbuja? Preverite najpogostejše vzroke, spalno regresijo, znake za lakoto in preverjene nasvete za bolj mirne noči.

dojencek

Če se je vaš dojenček začel ponoči zbujati pogosteje kot prej, niste sami. Veliko staršev misli, da so naredili nekaj narobe, ko se otrok, ki je morda že spal daljše intervale, nenadoma začne zbujati vsako uro ali dve. A strokovnjaki poudarjajo, da so nočna prebujanja v prvem letu zelo pogost in pogosto razvojno normalen pojav.

Najpogostejši razlog je, da dojenček prehaja v novo razvojno fazo. Ko se uči obračanja, kobacanja, sedenja ali postaja bolj pozoren na okolico, se lahko njegovi spalni cikli spremenijo. Pogosto se zbudi med prehodi med fazami spanja in potrebuje nekaj pomoči, da ponovno zaspi.

Lakota, razvojni preskok ali potreba po bližini?

Pri mlajših dojenčkih je zelo pogost razlog za zbujanje preprosto lakota. Še posebej v obdobjih hitre rasti lahko potrebujejo dodatne nočne podoje ali stekleničko. Healthline svetuje, da čez dan ponudite polne obroke oziroma podoje, saj lahko to zmanjša nočna prebujanja zaradi lakote.

Včasih pa ne gre za hrano, ampak zgolj za potrebo po bližini in občutku varnosti. Dojenček ponoči preverja, ali ste še vedno v njegovi bližini in se ob vašem glasu, dotiku ali nežnem božanju hitro pomiri.

Dojenčki, ki spijo ob starših, se hitreje pomirijo in redkeje prebujajo. FOTO: Adobe Stock

Spalna regresija: ko se zbujanje pojavi "čez noč"

Eden najpogostejših razlogov za nenadno pogosto zbujanje je spalna regresija, še posebej okoli 4. meseca, pa tudi pri 6., 8. do 10. in 12. mesecu. Takrat se dojenčkov spanec začne bolj približevati spanju odraslih, kar pomeni več lahkih faz spanja in več možnosti za kratka prebujanja.

Dobra novica je, da je to običajno le začasno obdobje, ki traja od nekaj dni do nekaj tednov.

Kako si lahko starši pomagate?

Svetujemo vam predvsem dosledno večerno rutino:

- kopanje ali umivanje,

- nežna masaža,

- hranjenje,

- pravljica ali uspavanka,

- temen in miren prostor,

- približno enak čas odhoda v posteljo.

Pomaga tudi, da dojenček čez dan dovolj vadi nove veščine (obračanje, sedenje), saj bo manj potrebe po "nočnih vajah".

Nekaterim dojenčkom pomaga tudi, da jih v posteljico položite zaspane, a še budne, saj se tako lažje naučijo povezovati spalne cikle.

Eden najpogostejših razlogov za nenadno pogosto zbujanje je spalna regresija.FOTO: Adobe Stock

Kdaj se posvetovati s pediatrom?

Če nočna prebujanja spremljajo še drugi znaki, je dobro omeniti pediatru:

- slabše hranjenje,

- manj mokrih plenic,

- slabše pridobivanje teže,

- nenavadno dihanje med spanjem,

- izrazita razdražljivost ali jok,

- sum na bolečino, refluks ali bolezen.

 Viri: Healthline, Sleepfundation, Parent

Borut Pahor očetovstvo družina kariera osebno življenje dojenček nočno spanje spalna regresija prebujanje otroka ponoči večerna rutina nasveti za spanje dojenčka
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1638