Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA
Kako omiliti bolečine pri izraščanju prvih zob pri dojenčkih?
Dojenček

Kako omiliti bolečine pri izraščanju prvih zob pri dojenčkih?

Na vas čaka celodnevna zabavo za vso družino
Idejnica

Na vas čaka celodnevna zabavo za vso družino

Babica iz Nemčije ima že 100 pravnukov: Kako ji je to uspelo
Novice

Babica iz Nemčije ima že 100 pravnukov: Kako ji je to uspelo

Tako boste otroka zaščitili pred poletno vročino
Novice

Tako boste otroka zaščitili pred poletno vročino

Zvezdnik, ki je bil 'zasvojen' z varanjem – skrivno življenje Clinta Eastwooda
Svet slavnih

Zvezdnik, ki je bil 'zasvojen' z varanjem – skrivno življenje Clinta Eastwooda

Kaj je hipotonija in kako ukrepati?
Razvoj

Kaj je hipotonija in kako ukrepati?

Hipotonija pravzaprav pomeni nižji mišični tonus oz. slabšo mišično aktivnost pri dojenčku oz. otroku. Posledica je slabša stabilnost, kar vpliva na držo in gibanje.

Senzorne težave: Kako vplivajo na otrokov razvoj
Razvoj

Senzorne težave: Kako vplivajo na otrokov razvoj

Senzorna integracija je skupek senzornih sistemov, ki služijo kot temelj za razvoj veščin, ki jih otrok potrebuje za življenje. Če ti temelji niso dovolj razviti, je lahko celoten razvoj slabši ali nestabilen. Pri večini otrok se senzorne informacije obdelujejo brez posebnosti, kar jim pomaga pri učenju, interakciji z drugimi in okoljem. Pri nekaterih otrocih pa se možgani trudijo ustrezno obdelati senzorične vnose, kar vodi do tako imenovane motnje senzorne integracije.

Tjašina zgodba ni edina: ADHD ni ovira, temveč prednost
Razvoj

Tjašina zgodba ni edina: ADHD ni ovira, temveč prednost

Tjaša je (v šoli) vedno izstopala. Za nekatere je bila briljantna učenka, za druge je bila nevzgojena in razvajena. Njena želja, da bi bila prva v koloni, je bila v očeh nekaterih neprimerna. A tudi, ko je po opozorilu želela biti zadnja, ni bilo prav. Njen oče Damijan Kolarič se spominja, kako so včasih nerazumevanje in predsodki zasenčili njene izjemne sposobnosti. Danes dijakinja z ADHD blesti kot odlična učenka in zakladnica znanja o grški mitologiji. Ključ do njenega uspeha? Prilagoditve, razumevanje in drugačen pristop.

Generacija alfa: res tako nespoštljiva ali le narobe razumljena?
Razvoj

Generacija alfa: res tako nespoštljiva ali le narobe razumljena?

Pravijo, da so otroci generacije alfa, torej otroci, rojeni leta 2010 ali kasneje, veliko bolj nevljudni in neposredni kot otroci prejšnjih generacij. Po mnenju psihologinje Catherine Nobile je njihovo obnašanje verjetno posledica spreminjajoče se družbene dinamike in ne generacijske lastnosti.

Se vaš otrok spopada s tem sindromom? To so opozorilni znaki
Razvoj

Se vaš otrok spopada s tem sindromom? To so opozorilni znaki

Kaj je sindrom hitečega otroka, zakaj do njega pride in kako se mu izogniti, da bi otrokom omogočili srečno in zdravo otroštvo?

To bo otrokom pomagalo graditi samozavest
Razvoj

To bo otrokom pomagalo graditi samozavest

V današnjem svetu, kjer se velik poudarek namenja akademskim uspehom otrok in mladostnikov, se pogosto nenamerno spregleda pomen ustvarjalnosti. V tem članku si preberite, zakaj je spodbujanje kreativnosti pri otrocih in mladostnikih tako pomembno.

Kdo so otroci generacije alfa?
Vzgoja in vrtec

Kdo so otroci generacije alfa?

Otroke, rojene med letoma 2010 in 2024, uvrščamo med generacijo alfa, ki bo kmalu začela prevzemati svet. Katere so njene značilnosti in kakšna prihodnost se nam obeta z njo?

Ne, prva beseda praviloma ni "mama"
Razvoj

Ne, prva beseda praviloma ni "mama"

Novopečeni starši komaj čakajo prve besede svojega malega zakladka. In čeprav mamice upamo, da bomo čim prej zaslišale "mama", praviloma to ni prva beseda. Pri nas so bile denimo "da, da", "ba, ba" in "ne, ne, ne".

Pet razlik med otroštvom danes in pred 30 leti
Razvoj

Pet razlik med otroštvom danes in pred 30 leti

Življenje se je v zadnjih tridesetih letih zelo spremenilo, predvsem zaradi velikih premikov v tehnologiji in medicini. Odrasli se velikokrat spominjamo svojega otroštva in hrepenimo po mirnejših časih, ko so se vse stvari zdele enostavnejše. Danes otroci odraščajo v zelo drugačnem svetu, ki jim prinaša neomejen dostop do informacij in zabave. V tem članku bomo izpostavili pet največjih razlik med otroštvom danes in pred tridesetimi leti.

Novorojenček ali malček – ali obstaja "boljša" faza?
Razvoj

Novorojenček ali malček – ali obstaja "boljša" faza?

Medtem ko nekateri starši pravijo, da so komaj čakali, da njihov otrok preraste obdobje dojenčka in se začne kobacati in čebljati, drugi pravijo, da je obdobje malčka precej bolj težavno. Poglejmo pluse in minuse obeh starostnih obdobij.

Razvoj

Zgodaj brez plenic: dojenček 'pove', samo 'slišati' je treba

Mamica dveh otrok in vzgojiteljica Mojca Vrbnjak je imela kot otrok pogosto plenične izpuščaje in vnetja ter težave z izločanjem. Misel, da bi se njen otrok srečal z enakimi bolečinami, ji je pomagala najti novo, malce drugačno pot. Njeni otroci nikoli niso imeli vnetij in njihova koža je svobodno dihala, metodo zgodnjega izločanja pa sedaj uči tudi druge starše.

Zgodaj brez plenic: dojenček 'pove', samo 'slišati' je treba
Arhiv člankov
Preverite razvoj otroka
Seznam porodnišnic
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu
1

Ljubljana

3

Maribor

5

Kranj

7

Jesenice

9

Nova Gorica

11

Postojna

13

Izola

2

Novo mesto

4

Brežice

6

Trbovlje

8

Celje

10

Slovenj Gradec

12

Ptuj

14

Murska Sobota

Anketa + Arhiv
Ali naj stari starši finančno sodelujejo pri organizaciji krsta?
Kako velik bo vaš otrok?

Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.

Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.

Datum poroda

Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.

Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.

E-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Bibaleze.si.

Prišlo je do napake.
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
Nove fotografije: Clinton v bazenu, druženje z Michaelom Jacksonom
novice Nove fotografije: Clinton v bazenu, druženje z Michaelom Jacksonom
Kapetan o Šešku: Ima neverjetne sposobnosti, takšnih še nisem videl
šport Kapetan o Šešku: Ima neverjetne sposobnosti, takšnih še nisem videl
Cristiano Ronaldo pokazal izklesano telo
popin Cristiano Ronaldo pokazal izklesano telo
Peter je presenetil: Nobena ni bila tista prava
tv oddaje Peter je presenetil: Nobena ni bila tista prava
7 živil, ki imajo več omega-3 kot losos
Vizita.si 7 živil, ki imajo več omega-3 kot losos
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Okusno.je Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Rojstvo hčerke jima je polepšalo življenje
Zadovoljna.si Rojstvo hčerke jima je polepšalo življenje
Nika Prevc piše zgodovino
Moskisvet.com Nika Prevc piše zgodovino
Dvojčici na rdeči preprogi: Hči obuja stil matere
Bibaleze.si Dvojčici na rdeči preprogi: Hči obuja stil matere
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Cekin.si Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Nasveti, kako se znebiti vonja po dimu v hiši
Dominvrt.si Nasveti, kako se znebiti vonja po dimu v hiši
Ali vaša prehrana vpliva na duševno zdravje?
Vizita.si Ali vaša prehrana vpliva na duševno zdravje?
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1329