Hipotonija pravzaprav pomeni nižji mišični tonus oz. slabšo mišično aktivnost pri dojenčku oz. otroku. Posledica je slabša stabilnost, kar vpliva na držo in gibanje.
Senzorna integracija je skupek senzornih sistemov, ki služijo kot temelj za razvoj veščin, ki jih otrok potrebuje za življenje. Če ti temelji niso dovolj razviti, je lahko celoten razvoj slabši ali nestabilen. Pri večini otrok se senzorne informacije obdelujejo brez posebnosti, kar jim pomaga pri učenju, interakciji z drugimi in okoljem. Pri nekaterih otrocih pa se možgani trudijo ustrezno obdelati senzorične vnose, kar vodi do tako imenovane motnje senzorne integracije.
Tjaša je (v šoli) vedno izstopala. Za nekatere je bila briljantna učenka, za druge je bila nevzgojena in razvajena. Njena želja, da bi bila prva v koloni, je bila v očeh nekaterih neprimerna. A tudi, ko je po opozorilu želela biti zadnja, ni bilo prav. Njen oče Damijan Kolarič se spominja, kako so včasih nerazumevanje in predsodki zasenčili njene izjemne sposobnosti. Danes dijakinja z ADHD blesti kot odlična učenka in zakladnica znanja o grški mitologiji. Ključ do njenega uspeha? Prilagoditve, razumevanje in drugačen pristop.
Pravijo, da so otroci generacije alfa, torej otroci, rojeni leta 2010 ali kasneje, veliko bolj nevljudni in neposredni kot otroci prejšnjih generacij. Po mnenju psihologinje Catherine Nobile je njihovo obnašanje verjetno posledica spreminjajoče se družbene dinamike in ne generacijske lastnosti.
Kaj je sindrom hitečega otroka, zakaj do njega pride in kako se mu izogniti, da bi otrokom omogočili srečno in zdravo otroštvo?
V današnjem svetu, kjer se velik poudarek namenja akademskim uspehom otrok in mladostnikov, se pogosto nenamerno spregleda pomen ustvarjalnosti. V tem članku si preberite, zakaj je spodbujanje kreativnosti pri otrocih in mladostnikih tako pomembno.
Otroke, rojene med letoma 2010 in 2024, uvrščamo med generacijo alfa, ki bo kmalu začela prevzemati svet. Katere so njene značilnosti in kakšna prihodnost se nam obeta z njo?
Novopečeni starši komaj čakajo prve besede svojega malega zakladka. In čeprav mamice upamo, da bomo čim prej zaslišale "mama", praviloma to ni prva beseda. Pri nas so bile denimo "da, da", "ba, ba" in "ne, ne, ne".
Življenje se je v zadnjih tridesetih letih zelo spremenilo, predvsem zaradi velikih premikov v tehnologiji in medicini. Odrasli se velikokrat spominjamo svojega otroštva in hrepenimo po mirnejših časih, ko so se vse stvari zdele enostavnejše. Danes otroci odraščajo v zelo drugačnem svetu, ki jim prinaša neomejen dostop do informacij in zabave. V tem članku bomo izpostavili pet največjih razlik med otroštvom danes in pred tridesetimi leti.
Medtem ko nekateri starši pravijo, da so komaj čakali, da njihov otrok preraste obdobje dojenčka in se začne kobacati in čebljati, drugi pravijo, da je obdobje malčka precej bolj težavno. Poglejmo pluse in minuse obeh starostnih obdobij.
Mamica dveh otrok in vzgojiteljica Mojca Vrbnjak je imela kot otrok pogosto plenične izpuščaje in vnetja ter težave z izločanjem. Misel, da bi se njen otrok srečal z enakimi bolečinami, ji je pomagala najti novo, malce drugačno pot. Njeni otroci nikoli niso imeli vnetij in njihova koža je svobodno dihala, metodo zgodnjega izločanja pa sedaj uči tudi druge starše.
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.