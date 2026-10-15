Prišla je It's Just a Phase kolekcija Joolz za vse faze starševstva

Saj je samo faza. Stavek, ki ga starši slišijo ob neprespanih nočeh, prvih zobkih, obdobju ne, neskončnih vprašanjih in še marsikateri epizodi družinskega vsakdana. In čeprav v tistem trenutku morda ni vedno najbolj pomirjujoč, praviloma drži. Otroci rastejo, potrebe se spreminjajo in eno obdobje zamenja drugo. Joolz je zato ustvaril omejeno kolekcijo It's Just a Phase, ki idejo različnih obdobij starševstva združuje s prepoznavnim dizajnom znamke.

Majhen opomnik za tiste dni, ko ga potrebuješ

Najbolj simpatičen detajl nove kolekcije je snemljiva bombažna etiketa Just a Phase, ki jo najdemo na vozičku. Joolz jo opisuje kot vsakodnevni opomnik staršem, da tudi naporne faze minejo. Posebna izdaja je na voljo v dveh umirjenih odtenkih, Olive Green in Peach Pink, ki ju dopolnjuje novo ogrodje Honey Gold, z barvno usklajenim ročajem in varnostnim lokom ter kontrastnimi zadrgami. Tudi pri materialih kolekcija ostaja zvesta Joolzovemu pristopu: uporabljena je vodoodbojna tkanina iz recikliranih PET plastenk, oba odtenka pa dopolnjuje raztegljiva strehica z zaščito UPF 50+. Tkanine so pralne v pralnem stroju pri 30 stopinjah.

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Joolz Day: za vsakodnevne družinske dogodivščine

V omejeni ekskluzivni kolekciji je na voljo Joolz Day, model za starše, ki iščejo celovit voziček od prvih dni z dojenčkom naprej. Komplet vključuje ogrodje, košaro za novorojenčka in sedežni del, v različici It's Just a Phase pa vse njegove prepoznavne elemente med seboj povezuje poseben dizajn kolekcije. Day je tako izbira za tiste, ki želijo voziček uporabljati od rojstva in jim je poleg funkcionalnosti pomemben tudi dizajn – še posebej, če imajo radi omejene izdaje, ki jih ne srečaš na vsakem koraku.

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Joolz Hub: ko šteje vsak centimeter

Drugi član kolekcije je Joolz Hub, bolj kompaktna Joolzova rešitev za vsakdan v mestu. Na voljo je kot voziček s sedežem, po želji pa mu je mogoče dodati tudi košaro za novorojenčka. Prav zaradi tega je zanimiv za starše, ki potrebujejo nekoliko bolj prilagodljivo rešitev glede na svojo trenutno (če ostanemo pri temi branja) fazo družinskega življenja. Tudi Hub je v omejeni izdaji na voljo v obeh barvah, Peach Pink in Olive Green, z značilnimi detajli kolekcije. Joolz Hub iz omejene kolekcije It's Just a Phase bo na voljo v začetku leta 2027.

Dve barvi, dva modela in ena precej resnična misel

It's Just a Phase je kolekcija, ki ne poskuša prikazati starševstva kot niza popolnih trenutkov. Joolz jo je zasnoval kot igriv opomnik, da je družinsko življenje nenehno spreminjanje – in da je tisto, kar se danes zdi neskončno, čez nekaj mesecev pogosto že pogrešano. Ob tem pa je znamka ohranila tisto, kar od vozička pričakujemo vsak dan: premišljene materiale, zaščito pred vremenskimi vplivi in funkcionalnost, predvsem pa prilagojeno različnim načinom življenja.

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