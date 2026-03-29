Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?

Ankiloglosija, kakor se priraščen jeziček strokovno imenuje, prav tako pa tudi priraščena ustnica, lahko vplivata na slabšo sposobnost dojenja, hranjenja in govora ter na slabši ugriz, se pravi na slabši razvoj zob in celotne ustne votline, posledično pa tudi na razvoj drugih delov telesa in drže, pa tudi na kognitivni razvoj. Prav tako imata lahko druge mehanske in socialne posledice: otežujeta lahko poljubljanje, povzročita stigmatizacijo in zbadanje sovrstnikov zaradi specifičnega načina govora in videza. Ocenjeno je, da se ankiloglosija pojavlja pri 3 do 10 odstotkih ljudi.

Kakšni so vzroki za nastanek priraščenega jezička?

Ankiloglosija je običajno prisotna ob rojstvu in je lahko posledica genetskih dejavnikov. V nekaterih primerih je lahko izolirano stanje, v drugih pa je lahko povezano z določenimi sindromi. Razumevanje temeljnega vzroka je ključnega pomena za učinkovito obvladovanje.

Kakšni so simptomi, ki kažejo na to, da ima otrok priraščen jeziček?

Prepoznavanje ankiloglosije vključuje opazovanje posebnih znakov, kot so težave pri dojenju pri dojenčkih in težave z artikulacijo govora pri starejših posameznikih. Pri dojenčkih lahko matere občutijo bolečino med dojenjem. Med znake spadajo še nemirno razpoloženje, nezadovoljen dojenček, cmokanje med dojenjem, dojko težko zagrabi, dojko zagrabi plitko, spuščanje dojke, lička se udirajo, ko se otrok doji, ker ne more dobro zaobjeti dojke, slabši napredek pri teži, ker ne more učinkovito posesati dojke, prebavne težave, napenjanje, refluks, pogosto in kratko ter neučinkovito dojenje, po katerem otrok deluje, kot da se ne more zadovoljiti z dojenjem, dojenček se težje doji v ležečem položaju, raje ima sedeče položaje, med dojenjem hlasta za zrakom ali dela odmore, da lahko vdihne, dojko stiska z dlesnimi, namesto da bi sesal, dojko z jezikom poriva naprej, namesto da bi jo z jezikom objel.

Kakšni so lahko znaki pri mami?

Boleče in poškodovane bradavice, sploščene, zgubane, neprekrvavljene bradavice po dojenju, neprijeten občutek med dojenjem, zamašeni mlečni vodi, glivice, utrujenost zaradi stalnega dojenja (tudi po 3. mesecu), slabša produkcija mleka zaradi neustrezne stimulacije dojk.

Kako lahko priraščen jeziček vpliva na dojenje?

Znaki, ki so navedeni, so možni, ni pa nujno, da so ob priraščenem jezičku prisotni vsi. Lahko se zgodi, da otrok slabše napreduje pri teži in ima prebavne težave, poliva in se napenja, na splošno pa je lahko zadovoljen in mama ne čuti bolečin med dojenjem. Ali se bomo v tem primeru odločili za prerez podjezične ali ustnične vezi, je stvar temeljite presoje matere in strokovnjaka. Tu gre morda omeniti tudi nastavke za dojenje, ki se včasih prepogosto uporabljajo in lahko bolečine omilijo, zato mati ne čuti, da bi lahko otrok imel težave s priraščenim jezičkom, hkrati pa lahko tudi olajšajo otroku prisesanje, a še vseeno ne pripomorejo k razrešitvi osnovne težave in otrok težje pride do ustreznih količin mleka ne samo zaradi priraščenega jezička, ampak tudi zaradi uporabe nastavkov.

icon-expand Priraščen jeziček ima posledice tudi pri dojenju. FOTO: Dreamstime

Kakšne so lahko govorne posledice za otroka s priraščenim jezičkom?

Ko otroci z ankiloglosijo rastejo, lahko naletijo na težave z govorom. Omejeno gibanje jezika lahko vpliva na zmožnost izgovarjanja določenih zvokov, kar lahko povzroči govorne motnje. Govorna terapija in druge intervencije so lahko koristne pri premagovanju teh izzivov.

Možnosti zdravljenja