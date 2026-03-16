Razvoj dojenčkovih možganov: najboljša živila po mnenju pediatrov

B.R.
Prehrana za dojenčke 0
16. 03. 2026 04.00

Pravilna prehrana v prvih 24 mesecih otrokovega življenja ima izjemen vpliv na razvoj možganov in dolgoročno zdravje. Po podatkih Ameriške akademije za pediatrijo (AAP) je to obdobje ključno za oblikovanje možganskih funkcij, sposobnosti učenja in čustvenega razvoja.

Pravilna in uravnotežena prehrana v prvih dveh letih življenja ni le vsakodnevna rutina – je naložba v otrokove možgane, zdravje in prihodnost. S pravočasnim uvajanjem ključnih hranil in kakovostnih živil lahko starši pomembno prispevajo k razvoju zdravega, radovednega in pametnega otroka.

Pomanjkanje določenih hranilnih snovi v tem času lahko vodi v:

- trajne primanjkljaje v delovanju možganov,

- nižji IQ,

- vedenjske težave,

- slabši uspeh v šoli.

Ključna hranila za razvoj možganov pri dojenčkih

Po mnenju pediatrov so naslednja hranila nepogrešljiva za zdrav razvoj možganov:

HraniloZakaj je pomembno
ŽelezoPomaga pri tvorbi možganskih celic in prenosu kisika.
Cink in bakerSodelujeta pri sintezi nevrotransmiterjev in zaščiti živčnega sistema.
Vitamin DVpliva na delovanje živčnega sistema in imunske odpornosti.
HolinPomemben za razvoj spomina in kognitivnih funkcij.
DHK (omega-3 maščobne kisline)Ključne za rast in delovanje možganskega tkiva.

Katera živila so najboljša za razvoj otroških možganov?

Pravilna prehrana v prvih 24 mesecih otrokovega življenja ima izjemen vpliv na razvoj možganov in dolgoročno zdravje. FOTO: Adobe Stock

1. Beljakovine – gradniki telesa in možganov

Meso (govedina, perutnina), ribe, jajca, jogurt, fižol, grah, polnozrnate žitarice

2. Živila, bogata z železom

Goveje meso, jetra, piščanec, ribe, špinača, stročnice

3. Živila, bogata s cinkom in bakrom

Svinjina, govedina, mleko in mlečni izdelki, fižol, tofu, polnozrnate žitarice, arašidovo maslo (za dojenčke varno šele po 1. letu starosti!)

4. Vitamini, ki spodbujajo razvoj živčevja

Vitamin D:

Losos, tuna, obogateno mleko in sokovi
(Opomba: sončna svetloba je naravni vir vitamina D)

Vitamin A:

Korenje, sladki krompir, mango, jajca, mleko

Vitamina B6 in B12:

Polnozrnate žitarice, banane, krompir, mleko, jogurt, sir, ribe in govedina

Folna kislina:

Špinača, brokoli, avokado, pomarančni sok, polnozrnati kruh in riž

Jod:

Mleko, jajca, morske ribe (npr. polenovka), jodirana sol (v majhnih količinah)

Pravilna in uravnotežena prehrana v prvih dveh letih življenja ni le vsakodnevna rutina – je naložba v otrokove možgane, zdravje in prihodnost. FOTO: Adobe Stock

Vitamin K:

Špinača, ohrovt, brokoli, grah, borovnice

5. Esencialne maščobne kisline

Ribe (zlasti losos), repično olje, lanena semena, sončnično olje

Kaj pa mleko?

Pomembno je vedeti, da kravje ali rastlinsko mleko ni primerno kot glavni napitek za otroke, mlajše od 12 mesecev.

Priporočila:

Do 1. leta starosti: materino mleko ali mlečna formula

Jogurt in sir sta sprejemljiva kot del prehrane. Majhne količine kravjega mleka lahko uporabite za kuhanje ali peko.

Nasveti pediatrov za starše

Z uvajanjem goste hrane začnite okoli 6. meseca starosti.

Poskrbite za raznoliko in hranilno bogato prehrano.

Prehranska dopolnila (vitamini, železo) uporabljajte samo po posvetu s pediatrom.

Spremljajte otrokovo rast in razvoj ter se posvetujte s strokovnjaki glede prehrane.

Vir: miss7mama

