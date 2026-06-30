Katero sadje je poleti najprimernejše za uvajanje goste hrane?

Strokovnjaki poudarjajo, da naj se uvajanje goste hrane začne okoli šestega meseca starosti, ko dojenček kaže znake pripravljenosti za nove okuse in teksture. Takrat lahko poleg zelenjave postopoma ponudimo tudi različne vrste sadja.

Breskve so poletna klasika za najmlajše

Breskve so med najbolj priljubljenimi poletnimi sadeži za dojenčke. So mehke, sočne in naravno sladke, zato jih večina malčkov z veseljem sprejme. Preden jih ponudite, jih dobro operite, po potrebi olupite in pretlačite v gladek pire. Poleg prijetnega okusa vsebujejo vitamin C in druge koristne hranilne snovi, ki podpirajo rast in razvoj otroka.

icon-expand Breskve so med najbolj priljubljenimi poletnimi sadeži za dojenčke. FOTO: Adobe Stock

Marelice za spoznavanje novih okusov

Zaradi svojega značilnega sladko-kiselkastega okusa so marelice odlična izbira za dojenčke, ki že spoznavajo različne okuse. Najlažje jih ponudite kuhane in pretlačene, lahko pa tudi sveže, če so dovolj zrele in mehke. Ker vsebujejo vlaknine, lahko pomagajo tudi pri prebavi, kar je v obdobju uvajanja goste hrane pogosto dobrodošlo.

Hruške so nežna izbira za občutljive trebuščke

Čeprav jih najdemo vse leto, so poletne hruške še posebej okusne. Veljajo za eno najbolj nežnih vrst sadja za uvajanje goste hrane. So mehke, lahko prebavljive in jih je preprosto pripraviti v pire. Ameriška pediatrična akademija med primeri prvih živil za dojenčke navaja tudi mehko hruško brez lupine.

Melona in lubenica za osvežitev

V vročih poletnih dneh sta melona in lubenica odlična izbira za starejše dojenčke, ki že obvladajo nekaj različnih živil. Zaradi visoke vsebnosti vode pomagata pri hidraciji, hkrati pa predstavljata nov okus in teksturo. Sadje vedno ponudite v obliki, ki je prilagojena otrokovi starosti in zmanjšuje tveganje za zadušitev.

Banana ostaja nepremagljiva

Čeprav ni tipično poletno sadje, je banana še vedno ena najpogostejših prvih izbir staršev. Je mehka, enostavna za pripravo in primerna tudi za dneve, ko ste na poti ali na dopustu. Lahko jo ponudite samostojno ali v kombinaciji z drugim sadjem, ki ga je otrok že spoznal.

icon-expand Banano lahko kombinirate na več načinov. FOTO: Adobe Stock

Kaj pa jagode in drugo jagodičevje?

Nekoč so staršem svetovali, naj z določenimi živili čakajo dlje, danes pa strokovne smernice tega ne priporočajo več. Pomembneje od odlašanja je postopno uvajanje posameznih živil in opazovanje morebitnih reakcij. Jagode, borovnice in maline lahko ponudite, ko je dojenček pripravljen na gosto hrano, vendar naj bodo ustrezno pripravljene, pretlačene ali narezane glede na otrokovo starost.

icon-expand Jagode, borovnice in maline lahko ponudite, ko je dojenček pripravljen na gosto hrano. FOTO: Adobe Stock

Ni najpomembneje, katero sadje ponudimo prvo

Strokovnjaki poudarjajo, da ni enega samega pravega prvega sadeža. Pomembneje je, da dojenčku postopoma predstavljamo različne okuse in teksture. Raziskave kažejo, da lahko otrok potrebuje tudi 10 do 15 srečanj z novim živilom, preden ga sprejme. Zato naj vas ne skrbi, če dojenček ob prvem grižljaju breskve ali marelice naredi nenavadno grimaso. To še ne pomeni, da mu sadež ni všeč, morda ga le prvič okuša. Ne pozabite, pri uvajanju goste hrane vedno ponudite le eno novo živilo naenkrat in nekaj dni opazujte morebitne reakcije. Hrana naj bo brez dodanega sladkorja, soli in drugih dodatkov, sadje pa naj bo dobro oprano in pripravljeno na način, ki ustreza otrokovi starosti.