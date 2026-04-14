Hitro pripravljen sadni obrok za dojenčke in malčke

Banane so eden najboljših virov kalija na svetu, ravno tako pa so tudi odličen vir vlaknin, ki lahko pomagajo preprečiti zaprtost, napenjanje in druge neželene prebavne nevšečnosti. Poleg vsega naštetega pa banane vsebujejo tudi aminokislino, imenovano triptofan. Triptofan se uporablja za proizvodnjo serotonina, enega od glavnih "srečnih hormonov".

Da bodo vaši malčki zadovoljni, srečni in z urejeno prebavo, jim torej večkrat postrezite obrok, ki vsebuje banane. Eden izmed njih je tudi ta bananina krema, ki je poleg naštetih koristi zaradi vsebnosti jogurta obogatena tudi z beljakovinami, vitamini, minerali in probiotiki, ki pozitivno vplivajo na zdravje.

Javorjev sirup je primeren za izboljšanje okusa in sladkanje jedi. A tako kot med ga je otrokom priporočljivo postreči šele po dopolnjenem letu starosti. Pred dopolnjenim prvim letom pa to sestavino preprosto izpustite in kremo pripravite samo iz banan in jogurta.