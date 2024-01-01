Še nedolgo nazaj je veljalo, da se potencialno alergeno hrano otrokom uvaja kasneje, tudi šele po tretjem letu starosti, ko je imunski sistem že v polnem zagonu. Mamice, ki ste rodile pred časom ali dobite nasvete od mamic iz tistega obdobja, ste tako v dilemi, katerim priporočilom slediti: tistim ali najnovejšim, ki poudarjajo zgodnje in postopno uvajanje take hrane.
Kratica BLW pomeni Baby-Led-Weaning oz. uvajanje goste hrane na otrokovo pobudo. Za razliko od hranjenja po žlički, kjer dojenčku ponujamo kašice oz. spasirano hrano, ki jo po možnosti v njegova usta kar vlijemo, da jo le še pogoltne, se pri BLW metodi dojenčku ponudi večje kose hrane, ki jih v roko prime sam in preko spoznavanja, opazovanja, sesanja, cuzanja, grizljanja tudi poje.
Vsaka mamica je v skrbeh pri reakcijah otrok, ki se kažejo na prebavi ali kožnih spremembah in so lahko tudi posledica alergij na hrano. Reakcijo na določeno živilo lahko dobi že dojenček ali pa kasneje večji otrok. Še posebej pozorni morate biti v času uvajanja hrane, ko dojenček pride v stik s številnimi novimi živili, nekatera med njimi so znana kot alergeni.
Nameravate uvesti jajca v otrokovo prehrano? Navajamo zdravstvena tveganja, ki jih lahko ta odločitev prinese in ključni nasveti za varno uvajanje tega živila v otrokovo prehrano.
Določena živila vsebujejo točno tista hranila, ki pomagajo krepiti otrokov imunski sistem, tako da je pripravljen na boj, ko bo otrok izpostavljen neizogibnim virusom in bakterijam. Preverite, za katera živila gre.
Ker je uvajanje goste hrane pri dojenčku za marsikaterega starša stresno, smo za vas pripravili smernice prehranjevanja in uvajanja goste hrane, ki vam bodo pomagale pri prilagoditvi prehrane vašega dojenčka glede na njegovo starost.
Želite otroku predstaviti okus bučk? Potem mu iz njih pripravite kašico, vendar jo obogatite še s kakšno sestavino, drugače bo imela preveč pust okus in malega jedca ne boste prepričali, da odpre ust.
Okusen pire iz lososa in sladkega krompirja z dodatkom slastnega čedarja je primeren obrok za dojenčke, stare od 6 do 9 mesecev. Priprava vam bo vzela dobrih deset minut, obrok pa lahko shranite tudi v posodico in ga vzamete s seboj na pot.
Teh sedem živil lahko uvedete v dojenčkovo prehrano šele po prvem letu otrokovega življenja.
Rdeča leča se skuha do kašaste teksture, zato je idealna hrana za dojenčke, hkrati pa je odličen vir beljakovin.
Motnja prežvekovanja, imenovana tudi ruminacija, je atipična oblika motnje hranjenja, za katero je značilna vrnitev neprebavljene ali delno prebavljene hrane iz želodca nazaj v usta; pri tem se hrana povrne brez truda in brez bruhanja. Otrok vrnjeno hrano izpljune ali ponovno pogoltne. Motnja se najpogosteje pojavlja pri dojenčkih, majhnih otrocih in osebah z motnjami v duševnem razvoju. V preteklosti je sindrom prežvekovanja veljal za redko motnjo, danes pa se kaže, da je ta motnja pogostejša, kot se je sprva mislilo.
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.