Poskok v rasti: kaj je in kako ga prepoznati?

Dojenček 0
31. 03. 2026 03.28

Poskoki v rasti so naravna, kratkotrajna obdobja hitre fizične rasti pri dojenčkih in otrocih. To so faze, ko se otrok ponavadi razvija hitreje kot običajno. Opazimo lahko povečanje teže in dolžine ter spremembe v vedenju. Gre za normalen del razvoja in pomenijo, da otrokovo telo intenzivno raste.

Porodne babice so zraven, ko se rodi novo življenje.

Kaj je poskok v rasti?

Poskok ali preskok v rasti je obdobje, ko se otroku v kratkem času naglo poviša kilaža ali dolžina. Dojenčki se sicer neprekinjeno razvijajo, vendar gre v teh fazah za pospešeno rast, ki jo je včasih mogoče zaznati tudi s posameznimi centimetri "čez noč".

Pogosto se takšni preskoki nadaljujejo skozi otroštvo in ponovno v času pubertete, a največkrat govorimo o njih pri dojenčkih v prvem letu življenja.

Kdaj dojenčki doživljajo poskoke v rasti?

Vsak otrok raste s svojo hitrostjo, a strokovnjaki pogosto navajajo tipične starosti, ko se ti preskoki pogosto pojavijo:

Približno 2–3 tedne po rojstvu

6 tednov

3 mesece

6 mesecev

9 mesecev

Pri vseh teh obdobjih lahko opazite spremembe v apetitu, spancu in razpoloženju.

Poskok ali preskok v rasti je obdobje, ko se otroku v kratkem času naglo poviša kilaža ali dolžina.FOTO: Adobe Stock

Kateri so najpogostejši znaki poskoka v rasti?

Preskoki v rasti so običajno vidni skozi naslednje simptome:

Povečan apetit

Dojenček je lahko pogosteje lačen kot običajno in želi jesti pogosteje ali dlje. To je način, kako telo pridobi energijo za rast.

Spremembe v spanju

Med preskoki lahko dojenček spi več časa ali je bolj razdražljiv med spanjem, ker potrebuje dodatno energijo in počitek.

Boleče ali čustvene spremembe

Večja občutljivost ali razdražljivost je pogosta v teh fazah, saj se telo in možgani hitro spreminjajo.

Povečana telesna rast

Če opazite, da je otrok iznenada težji ali višji kot pred nekaj dnevi, gre verjetno za tipičen preskok v rasti.

Razvoj dojenčkovih možganov: najboljša živila po mnenju pediatrov

Kako dolgo trajajo preskoki v rasti?

Preskoki v rasti pri dojenčkih so kratki, običajno trajajo od nekaj dni do približno treh dni, včasih pa lahko trajajo tudi do enega tedna. Gre za intenzivno, a kratkotrajno obdobje pred normalizacijo rasti in obnašanja.

Kako lahko podprete otroka med preskokom v rasti?

Čeprav preskoki v rasti niso zdravstveno tvegani, lahko starši storijo nekaj stvari, da olajšajo to obdobje:

Hranite po želji

Pri dojenčkih, zlasti tistih, ki se dojijo, je priporočljivo hranjenje takoj, ko pokažejo znake lakote, tudi če to pomeni pogostejše obroke.

Spodbujajte kakovosten počitek

Dojenčki potrebujejo veliko spanja, da lahko izkoristijo hranila za rast in obnovo telesnih tkiv.

Bodite potrpežljivi in pomirjujoči

V času preskokov je otrokov temperament lahko bolj krhek in občutljiv, zato mirno okolje, nežna pozornost in ljubezen lahko pomagajo obvladovati razdražljivost.

Dojenček je lahko pogosteje lačen kot običajno in želi jesti pogosteje ali dlje. FOTO: Adobe Stock

Kdaj je rast normalna in kdaj se posvetovati z zdravnikom?

Preskoki v rasti so normalni in običajni ter običajno ne zahtevajo posebnega zdravniškega posega. Vendar pa se posvetujte z zdravnikom, če:

- otrok ne dosega ustreznih mer rasti na dolgi rok,

- opazite drastične ali dolgotrajne težave s hranjenjem ali spanjem,

- obstajajo drugi znaki, ki vas skrbijo.

Zdravnik bo spremljal rast na grafikonih rasti in preveril, ali se razvoj odvija skladno s pričakovanji za otrokovo starost.

Preskoki v rasti so naraven in normalen del otroškega razvoja, še posebej v prvem letu življenja. Pojavijo se kot obdobja hitrejšega povečanja teže in višine ter spremljajoče spremembe v apetitu, spanju in razpoloženju. To je znak, da otrokovo telo intenzivno raste in napreduje; starši pa lahko to obdobje podprete z ustreznim hranjenjem, počitkom in potrpežljivostjo.

Vir: Cleveland Clinic

poskok v rasti dojenček razvoj otroka rast spanje dojenčka
