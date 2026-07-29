Dojenček in pasji poljubi: kdaj reči ne in kako postaviti meje?

Strokovnjaki poudarjajo, da odnos med otrokom in psom lahko prinese številne koristi, vendar je pri dojenčkih potrebna dodatna previdnost.

Zakaj pes liže dojenčka?

Lizanje je pri psih običajno vedenje. Pes lahko dojenčka liže iz več razlogov. Najpogosteje zato, ker ga želi spoznati in ovohati, ker išče pozornost, ker izraža vznemirjenje ali naklonjenost, ker ga zanimajo novi vonji pa tudi zato, ker se enostavno na ta način odziva na dojenčkove zvoke in gibanje. Za psa je prihod dojenčka velika sprememba. Nov vonj, jok, nova rutina in več pozornosti staršev so zanj nekaj novega, zato lahko z lizanjem poskuša vzpostaviti stik.

icon-expand Za psa je prihod dojenčka velika sprememba. FOTO: Adobe Stock

Ali je pasji poljub nevaren?

Čeprav se zdi, da je pes del družine in zato popolnoma varen, strokovnjaki opozarjajo, da pasja slina ni sterilna. Psi lahko nosijo bakterije in druge mikroorganizme, ki pri živalih ne povzročajo težav, pri ljudeh pa lahko v določenih primerih povzročijo okužbe. Posebej previdni moramo biti pri dojenčkih, saj njihov imunski sistem še dozoreva. Veterinarji zato priporočajo, da psu ne dovolimo lizanja dojenčkovega obraza, predvsem ust, nosu in oči. Na teh mestih lahko bakterije lažje pridejo v telo. To ne pomeni, da mora biti pes odmaknjen od otroka ali da je stik med njima nevaren. Pomembno je predvsem, da starši postavijo jasne meje.

icon-expand Posebej previdni moramo biti pri dojenčkih, saj njihov imunski sistem še dozoreva. FOTO: Adobe Stock

Kaj pa če pes že poliže dojenčka?

Če je pes dojenčka hitro obliznil po roki ali nogi, ni razloga za paniko. Pomembno je umiti otrokove roke in kožo z vodo, preprečiti, da bi pes lizal obraz ali odprte ranice ter opazovati otroka, če bi se pojavili nenavadni znaki (npr. vnetje kože, slabše počutje). Pri zdravem otroku in zdravem, negovanem psu je tveganje običajno majhno, vendar previdnost ostaja pomembna.

Kako varno spoznati psa in dojenčka?

Strokovnjaki svetujejo nekaj osnovnih pravil: 1. Nikoli ju ne puščajte samih Tudi najbolj miren in zaupanja vreden pes je še vedno žival. Dojenček ne zna prepoznati pasjih opozorilnih znakov, pes pa se lahko prestraši zaradi nenadnega giba ali joka. Strokovnjaki posebej poudarjajo, da morajo biti majhni otroci vedno pod nadzorom v bližini psov. 2. Naučite psa mirnega pristopa Ko pes pride do dojenčka, ga pohvalite za mirno vedenje. Ni treba, da ga odrivate ali kaznujete, bolje je, da mu pokažete, kaj je dovoljeno. 3. Ne dovolite lizanja obraza Največja težava ni običajno bližina psa, ampak stik s slino na obrazu, še posebej okoli ust in oči. 4. Poskrbite za zdravje psa Redni veterinarski pregledi, cepljenja, zaščita pred zajedavci in dobra higiena zmanjšujejo tveganja za celotno družino.

icon-expand Raziskave kažejo, da lahko hišni ljubljenčki pozitivno vplivajo na otrokov razvoj. FOTO: Shutterstock

Ali ima odraščanje s psom tudi koristi?

Vsekakor. Raziskave kažejo, da lahko hišni ljubljenčki pozitivno vplivajo na otrokov razvoj. Psi otrokom nudijo družbo, spodbujajo gibanje in lahko pomagajo pri razvijanju empatije ter občutka odgovornosti. Ključ pa je, da otrok in pes razvijeta varen odnos. Pes ni igrača, dojenček pa zanj ni vedno razumljiv "član krdela". Oba potrebujeta čas, nadzor in postopno spoznavanje.

Najpomembnejše pravilo za starše

Pes in dojenček lahko postaneta čudovita prijatelja, vendar naj bo stik vedno pod nadzorom. Ljubezen psa do otroka ne pomeni, da moramo dovoliti vse vedenje. Najboljša kombinacija je: varen pes, jasna pravila in odrasel, ki vedno spremlja njuno druženje.