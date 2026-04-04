Oblačila za dojenčke: kako izbrati prava?

Dojenček 0
04. 04. 2026 04.00

Pričakovanje dojenčka prinese tudi veliko priprav, med prvimi je gotovo nakup oblačil. Na prvi pogled se zdi izbira preprosta, saj so otroška oblačila prikupna in raznolika, vendar se starši hitro srečajo z vprašanji: kateri materiali so najboljši, koliko kosov sploh potrebujemo in kako izbrati nekaj, kar bo hkrati udobno in praktično?

bež

Prava izbira oblačil ni pomembna le zaradi videza, ampak predvsem zato, ker vpliva na počutje, varnost in vsakodnevno nego dojenčka.

Zakaj je izbira oblačil tako pomembna?

Koža dojenčka je izjemno nežna in občutljiva, zato morajo biti oblačila mehka, zračna in prijetna na dotik. Najboljša izbira so naravni materiali, predvsem bombaž, ki omogoča koži dihanje in zmanjšuje možnost draženja. Pomembno je tudi, da oblačila nimajo grobih šivov ali motečih etiket, saj lahko ti povzročajo nelagodje ali celo rdečico.

Izbira oblačil za dojenčka naj bo premišljena.FOTO: Shutterstock
Izbira oblačil za dojenčka naj bo premišljena.FOTO: Shutterstock

Kako izbrati prava oblačila?

Pri nakupu se splača upoštevati nekaj osnovnih smernic:

Material:

Izbiraj naravne in kakovostne tkanine, ki so prijazne do kože in enostavne za vzdrževanje.

Velikost:

Dojenčki zelo hitro rastejo, zato ni smiselno kupovati preveč najmanjših številk. Bolje je imeti nekaj večjih kosov, ki jih lahko uporabljate dlje časa.

Enostavno oblačenje:

Oblačila z gumbi ali zaponkami spredaj ali med nogicami močno olajšajo previjanje in preoblačenje, še posebej v prvih mesecih.

Varnost:

Izogibaj se majhnim dodatkom, kot so gumbi ali trakovi, ki bi se lahko odtrgali. Oblačila naj bodo tudi dovolj ohlapna, da ne ovirajo gibanja.

Številke oblačil za dojenčka.
Številke oblačil za dojenčka.FOTO: AI

Kaj res potrebuje novorojenček?

Namesto pretiranega nakupovanja se raje osredotoči na osnovne kose:

- bodiji (kratki in dolgi rokavi)

- pajaci za spanje in vsakdan

- mehke hlače in majice

- nogavičke in kapica

Ker dojenčki pogosto potrebujejo preoblačenje, je dobro imeti več kosov, vendar ni treba pretiravati.

Oblačenje glede na letni čas

Pri dojenčkih velja preprosto pravilo, obleci jih v eno plast več, kot jo nosiš sam. Poleti izberi lahka in zračna oblačila. Pozimi uporabljaj več slojev, ki jih lahko po potrebi odstraniš. Spomladi in jeseni kombiniraj tanjše in toplejše kose. Pomembno je, da dojenček ni preveč oblečen, saj se lahko hitro pregreje.

Kako pravilno prati oblačila za novorojenčka?

Prav vsak novopečen starš se sprašuje: "Kako naj perem oblačila za dojenčka, da bodo čista, mehka in varna za njegovo kožo?"

Pranje oblačil za novorojenčka ni zgolj rutina, je del skrbi, da bo tvoj malček udoben in zaščiten pred bakterijami.

Peri ločeno in razvrsti po barvah

Najprej loči otroška oblačila od ostalega perila. Razvrsti jih po barvah: svetlo, temno in pisano. Tako preprečiš, da bi se obarvala ali poškodovala nežna tkanina.

Temperatura pranja in dezinfekcija

Da se znebimo bakterij in virusov, mnogi priporočajo pranje pri 60 C. Če se tkanina boji visokih temperatur, lahko dodaš sredstvo za razkuževanje perila (večinoma se doda v predal za mehčalec).

Sušenje in likanje

Oblačila lahko sušiš v sušilnem stroju. Nekatere babice priporočajo tudi dodatno likanje, ki zagotovi še večjo higieno.

Uporabi baby detergent

Vedno je dobro uporabiti detergent in mehčalec posebej za dojenčke, saj so nežni do občutljive kože. Ekološke znamke, kot je Frosch, imajo tudi linijo izdelkov za dojenčke.

Večkratno izpiranje

Na koncu vedno vključimo večkratno izpiranje, da se iz oblačil popolnoma odstranijo vsi ostanki pralnih sredstev.

Pri izbiri oblačil za dojenčka ni treba komplicirati. Najpomembneje je, da so oblačila udobna, varna in praktična, saj bodo tako olajšala vsakodnevno rutino tako tebi kot tvojemu otroku. Lep videz je prijeten dodatek, vendar naj nikoli ne prevlada nad funkcionalnostjo.

