Objem staršev je najboljše 'zdravilo' za otroka

S.B.
Dojenček
15. 12. 2025 13.51

Vsak, ki prihaja iz funkcionalne in tople družine, prav dobro ve, kako izjemno pomirjujoče lahko deluje materin ali očetov objem ob trenutkih slabosti, nemoči ali žalosti. Včasih se zdi, da ko nas objameta mama ali oče, vse težave izginejo in svet se za trenutek zdi bolj varen. Je res?

izguba

Da je objem eno najboljših 'zdravil' za dobro počutje, za občutek varnosti in topline, so potrdili tudi znanstveniki. Nedavna raziskava je dokazala, da je za otroke – še posebej tiste do tretjega leta starosti, najboljše zdravilo materin ali očetov objem. To so dokazali v poskusu, kjer so sodelovali starši s svojimi štirimesečnimi dojenčki. Otroška srca so namreč v objemu matere in očeta začela biti počasneje, bolj umirjeno, medtem, ko se pri neznancih to ni zgodilo. Daljši interval med dvema bitjema srca pa naj bi dokazoval na večjo mero sproščenosti pri otrocih. 

Že čisto majhni dojenčki lahko skozi objem razpoznajo svoje starše.
Že čisto majhni dojenčki lahko skozi objem razpoznajo svoje starše. FOTO: Shutterstock

Ta študija je dokazala, da objem staršev igra pomembno vlogo v zgodnjem obdobju otroka in povezovanju otroka s starši. Saj smo vedeli, da imajo otroci radi objeme svojih staršev, je rekla vodja študije na Japonskem, profesorica Sachine Yoshida z Univerze Toho in dodala: Je pa tudi nas, znanstvenike, presenetilo dejstvo, kako malo pravzaprav vemo o vplivu objema na otroka.

Skupina znanstvenikov je med študijem opazovala starše in njihove dojenčke, mlajše od leta dni in preverjali njihovo bitje srca med samim objemanjem. Poleg tega so preverjali tudi, kakšen je odziv otroka oz. bitja njegovega srca, ko ga namesto starša v naročje prime neznana oseba. Iz rezultatov študije so prišli do zaključka, da ima pomirjujoč občutek na otroka samo objem enega od staršev. 

Četudi majhni dojenčki še ne govorijo, smo s to študijo dokazali, da tudi prek objema lahko že prepoznajo svoje starše, je dejala Yoshida in staršem priporočila, da naj nikdar ne sumijo v to, če otrok lahko skozi dotik čuti njihovo naklonjenost in toplino. 

