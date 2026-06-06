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Ob kateri uri se najpogosteje rojevajo dojenčki? Odgovor vas bo presenetil!

B.R.
Dojenček 0
06. 06. 2026 04.00

Ste vedeli, da večina dojenčkov ne pride na svet sredi dneva, temveč v najbolj mirnem delu noči? Tako je – raziskava britanskih znanstvenikov je pokazala, da se največ naravnih porodov zgodi okoli 4. ure zjutraj!

Porodne babice so zraven, ko se rodi novo življenje.

Znanstveniki z Univerzitetnega kolidža v Londonu so analizirali kar 5 milijonov porodov v Angliji med letoma 2005 in 2014. Rezultati so razkrili zanimiv vzorec:
- Kar 71,5 % porodov se zgodi izven običajnega delovnega časa (9.00–17.00).
- Večina naravnih porodov se zgodi med 1.00 in 7.00, z vrhuncem okoli 4. ure zjutraj.

Zakaj ravno ponoči?

Po besedah vodje raziskave, dr. Petra Martina, se naravni porodi ponoči pojavljajo že tisočletja in bi lahko bili del naše evolucijske zapuščine: "Naši predniki so ponoči počivali skupaj v skupinah. Porod ponoči je tako pomenil več varnosti za mamo in novorojenčka."

Raziskava britanskih znanstvenikov je pokazala, da se največ naravnih porodov zgodi okoli 4. ure zjutraj.
Raziskava britanskih znanstvenikov je pokazala, da se največ naravnih porodov zgodi okoli 4. ure zjutraj. FOTO: Adobe Stock

Kaj pa carski rezi in sproženi porodi?

Načrtovani carski rezi se najpogosteje zgodijo zjutraj – običajno med 8. in 11. uro.
Sproženi porodi, ki so v porastu, pa se pogosto zgodijo ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah.

Manj porodov med prazniki?

Raziskava je pokazala tudi zanimiv praznični vzorec. Na božični večer in božič se zgodi opazno manj naravnih porodov. Zakaj? To znanstvenikom še ni povsem jasno. Morda ima pri tem vlogo tudi razporeditev bolnišničnega osebja med prazniki.

Če torej pričakujete dojenčka, je zelo verjetno, da vas bo presenetil sredi noči – ko je tišina največja in ko se zdi, da je ves svet zadržal dih.

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Vir: miss7mama

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