Ob kateri uri se najpogosteje rojevajo dojenčki? Odgovor vas bo presenetil!

Znanstveniki z Univerzitetnega kolidža v Londonu so analizirali kar 5 milijonov porodov v Angliji med letoma 2005 in 2014. Rezultati so razkrili zanimiv vzorec: - Kar 71,5 % porodov se zgodi izven običajnega delovnega časa (9.00–17.00) . - Večina naravnih porodov se zgodi med 1.00 in 7.00 , z vrhuncem okoli 4. ure zjutraj .

Po besedah vodje raziskave, dr. Petra Martina , se naravni porodi ponoči pojavljajo že tisočletja in bi lahko bili del naše evolucijske zapuščine: " Naši predniki so ponoči počivali skupaj v skupinah. Porod ponoči je tako pomenil več varnosti za mamo in novorojenčka. "

Raziskava britanskih znanstvenikov je pokazala, da se največ naravnih porodov zgodi okoli 4. ure zjutraj.

Načrtovani carski rezi se najpogosteje zgodijo zjutraj – običajno med 8. in 11. uro. Sproženi porodi , ki so v porastu, pa se pogosto zgodijo ponoči ali v zgodnjih jutranjih urah.

Raziskava je pokazala tudi zanimiv praznični vzorec. Na božični večer in božič se zgodi opazno manj naravnih porodov. Zakaj? To znanstvenikom še ni povsem jasno. Morda ima pri tem vlogo tudi razporeditev bolnišničnega osebja med prazniki.

Če torej pričakujete dojenčka, je zelo verjetno, da vas bo presenetil sredi noči – ko je tišina največja in ko se zdi, da je ves svet zadržal dih.