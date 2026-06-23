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Novorojenčki in vročina: zakaj je poleti ključna prava mera oblačenja in hidracije

S.B.
Dojenček 0
23. 06. 2026 04.00

Poletne temperature lahko za novorojenčke predstavljajo večji izziv, kot si marsikdo misli. Njihovo telo namreč še ni dovolj razvito, da bi učinkovito uravnavalo telesno temperaturo, zato so občutljivejši tako na vročino kot na preveč hladna okolja.

dojenček

Pediatrinja in neonatologinja Selma Sitar Golob iz Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj opozarja, da je v vročih dneh še posebej pomembno, da starši pazijo na ravnovesje. Otroka ne smejo izpostavljati ne pretirani vročini ne hlajenim prostorom.

Ključna je zaščita pred vročino in soncem

Strokovnjaki poudarjajo, da novorojenčki še nimajo razvitega učinkovitega sistema za uravnavanje telesne temperature. Zato jih je treba zaščititi pred pregrevanjem, hkrati pa tudi pred prekomernim ohlajanjem.

Posebej nevarno je močno opoldansko sonce, zato strokovnjaki staršem svetujejo, naj se takrat z dojenčkom raje zadržijo v notranjih, hladnejših prostorih. Tudi prezračeni in primerno ohlajeni prostori so boljša izbira kot izpostavljenost vročini na prostem.

Poletne temperature lahko za novorojenčke predstavljajo večji izziv, kot si marsikdo misli.
Poletne temperature lahko za novorojenčke predstavljajo večji izziv, kot si marsikdo misli. FOTO: Adobe Stock

Hidracija je v vročini ključna

Ob višjih temperaturah je še posebej pomembna tudi zadostna hidracija. Pri dojenih novorojenčkih to pogosto pomeni pogostejše dojenje, saj lahko dodatni podoji pomagajo pri nadomeščanju tekočine, ki jo telo izgublja.

Strokovnjaki opozarjajo, da so novorojenčki v prvih dneh življenja še posebej občutljivi, saj hitreje izgubljajo telesno temperaturo in je še ne znajo uravnavati sami.

Pogosta napaka staršev: preveč ali premalo oblačil

Kot poudarja strokovnjakinja, se v praksi pogosto pojavlja tudi napačna ocena, koliko oblačil novorojenček dejansko potrebuje. V vročih dneh starši pogosto otroka preveč slečejo, ker sami občutijo vročino.

A ravno to je lahko zavajajoče. Zaradi hormonskih sprememb imajo mamice pogosto občutek, da je vroče vsem, medtem ko lahko novorojenčku v resnici postane prehladno. Zato je pomembno, da se oblačenje prilagaja otroku, ne zgolj občutku odraslega.

V vročih dneh starši pogosto otroka preveč slečejo, ker sami občutijo vročino.
V vročih dneh starši pogosto otroka preveč slečejo, ker sami občutijo vročino.FOTO: Adobe Stock

Ravnovesje kot najpomembnejše pravilo

Strokovnjaki zato poudarjajo preprosto pravilo: novorojenček naj bo zaščiten pred vročino, a hkrati ne prehlajen. Ključno je opazovanje otroka, prilagajanje okolja in dosledna skrb za udobje.

V poletnih mesecih to pomeni predvsem senco, primerne temperature v prostoru, zadostno hidracijo ter zmernost pri oblačenju, brez skrajnosti.

Vročina je lahko za odrasle neprijetna, za novorojenčke pa v določenih okoliščinah tudi tvegana, zato previdnost ostaja najpomembnejši del nege.

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Vir: Zdravniška zbornica Slovenije

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