Novorojenček joka med kopanjem? Preverjeni triki za mirno kopel

B.R.
Dojenček 0
15. 02. 2026 03.06

Kopanje je za mnoge starše del vsakodnevne rutine, vendar se marsikateri novorojenček nanj odzove z jokom in nelagodjem. To je povsem običajno in ne pomeni, da starši delajo kaj narobe. Razlogi za odpor do kopanja so pri dojenčkih različni, dobra novica pa je, da obstajajo preprosti, preverjeni načini, kako kopanje spremeniti v prijetnejšo izkušnjo.

dojencek

Zakaj novorojenček ne mara kopanja?

Temperaturne razlike

Novorojenčki imajo zelo občutljiv sistem uravnavanja telesne temperature. Prehod iz toplega zavetja v zrak in vodo lahko povzroči občutek nelagodja ali celo šoka, kar pogosto sproži jok.

Neznan občutek in izguba varnosti

Voda spremeni položaj telesa, otrok pa se lahko počuti nestabilno ali nezavarovano. Pri tem se lahko sproži tudi Morojev refleks, ki dojenčka prestraši.

Preobčutljivost na dotik in vodo

Nekateri dojenčki ne prenesejo vode na obrazu ali zvoka tekoče vode, milo pa lahko draži oči in kožo.

Neprimeren čas kopanja

Če je dojenček lačen, utrujen ali preveč stimuliran, je večja verjetnost, da bo kopanje doživel kot stresno izkušnjo.

Kako olajšati kopanje novorojenčka

Priprava je ključna

Preden začnete, pripravite vse potrebno – brisačo, oblačila, plenico in pripomočke za umivanje. Dojenčka nikoli ne puščajte samega, niti za trenutek.

Pravilna temperatura

Voda naj bo prijetno topla, približno 37 C, zrak v kopalnici pa topel in brez prepiha. Nenadne temperaturne spremembe so eden najpogostejših razlogov za jok.

Počasen in nežen začetek

Če dojenček že ob pogledu na banjico postane nemiren, ga lahko najprej položite v prazno banjico, da se navadi položaja, šele nato postopno dolivajte toplo vodo.

Podpora telesu

Uporabite mehko oporo, sedež ali zvito brisačo pod telesom, da se dojenček počuti stabilno in varno.

Pomirjujoč glas in dotik

Nežno govorjenje ali petje ter počasen, zanesljiv dotik pomagajo dojenčku, da se sprosti in se počuti varnega.

Trik mame, ki pogosto res pomaga

Eden najbolj priljubljenih in učinkovitih trikov, ki ga potrjujejo številni starši, je uporaba tople, mokre brisače ali tetra plenice med kopanjem.

Dojenčka med kopanjem nežno pokrijete s toplo, mokro tkanino in postopoma odkrivate le tisti del telesa, ki ga umivate. Tako ostane večina telesa topla, otrok pa nima občutka nenadne izpostavljenosti hladnemu zraku. Ta preprost trik lahko bistveno zmanjša jok in napetost.

Nekateri starši poročajo tudi o pozitivni izkušnji pri skupnem tuširanju s staršem, kjer dojenček čuti toploto, bližino in varnost telesnega stika.

Kako dolgo naj traja kopanje?

Za novorojenčke zadostuje 5 do 10 minut kopanja. Predolgo kopanje lahko vodi v hlajenje telesa ali prekomerno stimulacijo, kar ponovno sproži jok.

Če vaš novorojenček joka med kopanjem, je to običajno in začasno. Razlogi so največkrat povezani z občutkom neznanega, temperaturnimi spremembami ali pomanjkanjem občutka varnosti. Z ustrezno pripravo, pravilno temperaturo, nežnim pristopom in preverjenimi triki – kot je uporaba tople brisače – lahko kopanje postopoma postane prijeten in sproščujoč ritual za otroka in starša.

