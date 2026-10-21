Nova kolekcija Bubaba by FreeON, ustvarjena z ljubeznijo

Za vsakim šivom stoji zgodba

Zgodba Bubaba se je začela leta 2011 v majhni delavnici v hrvaškem Zagorju. Dva šivalna stroja, nekaj škarij in prve tetra plenice. Predvsem pa veliko znanja, predanosti in želje ustvariti nekaj posebnega za najmlajše. Iz skromnih začetkov je zrasla blagovna znamka s približno 200 različnimi izdelki, ki danes spremljajo družine skozi najnežnejše trenutke otroštva. Kljub rasti je Bubaba ohranila tisto, kar jo dela posebno: človeški dotik. Izdelki nastajajo v Evropi, v hrvaškem Zagorju, kjer imajo še vedno pomembno vlogo spretne roke izkušenih šivilj. Njihovo znanje, natančnost in pozornost do detajlov so vtkani v vsak izdelek. To povezanost z blagovno znamko pooseblja Tatjana Hršak, ki Bubaba zgodbo piše že od njenih začetkov. Tatjana je znamko Bubaba nekoč opisala z besedami: Je koti mama. Nežna, topla in zanesljiva. Takšna, ki objame, pomiri in daje občutek doma. In prav ta misel natančno povzema filozofijo znamke.

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Nova kolekcija, ista ljubezen do drobnih trenutkov

Nova kolekcija Bubaba by FreeON nadaljuje zgodbo nežnih materialov, premišljenih detajlov in igrivih motivov, ki se lepo vključijo v sodobne otroške sobice. Mehke odejice, posteljnina, tetra plenice, spalne vreče, gnezdeca, materinske blazine in drugi tekstilni dodatki so zasnovani z mislijo na vsakodnevne potrebe otrok in njihovih staršev. Med igrivimi motivi pozornost pritegnejo tudi prikupni jazbečarji, ki izdelkom dodajajo kanček navihanosti. Pri izbiri materialov znamka posebno pozornost namenja kakovosti, prijetnemu občutku na koži in varnosti. Izdelki nastajajo iz materialov s certifikatom OEKO-TEX STANDARD 100, ki potrjuje, da so bili tekstilni materiali preverjeni glede vsebnosti škodljivih snovi.

Izdelki, ki jih otroci prerastejo, a živijo z družino še naprej

V času hitre potrošnje Bubaba poudarja drugačen odnos do izdelkov za najmlajše. Kakovostni materiali, skrbna izdelava in brezčasno oblikovanje so temelji izdelkov, ki lahko družine spremljajo dolgo in na različne načine.

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Tetra plenica je sprva nepogrešljiva spremljevalka dojenčkovih dni, pozneje pa lahko postane priročna rutica ali najljubša mehka krpica. Odejica, ki je nekoč grela novorojenčka, lahko še leta spremlja otroka pri počitku, branju pravljic ali na potovanjih. Takšna večnamenskost in dolga življenjska doba sta del bolj premišljenega, trajnostno naravnanega odnosa do nakupovanja. Tu pa je še vrednost, ki je ni mogoče izmeriti. Tista prva odejica, ki jo starši shranijo v škatlo s spomini. Tetra plenica, ki ima za otroka prav poseben vonj po domu. Izdelki, ki jih otroci prerastejo, a se od njih nikoli zares ne poslovijo.

Rožnati oktober in opomnik, da ne smemo pozabiti nase

Letošnja Bubaba zgodba je dobila še eno pomembno razsežnost. Baby Center je v rožnatem oktobru, mesecu ozaveščanja o raku dojk, združil moči z Združenjem Europa Donna Slovenija. Predstavitve kolekcije se je udeležila tudi predstavnica združenja Tanja Španić, ki je obiskovalke opozorila na pomen rednega in pravilnega samopregledovanja dojk, poznavanja lastnega telesa ter pravočasnega odzivanja na spremembe. Sporočilo je bilo preprosto, a pomembno: medtem ko skrbimo za svoje najdražje, ne smemo pozabiti nase.

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