Zakaj se v nosečnosti pogosteje pojavijo pigmentni madeži?

Najbolj značilen pojav je melazma, ki jo pogosto imenujemo tudi "nosečniška maska" .

- pigmentacija na drugih delih telesa, ki so izpostavljeni soncu.

Pigmentni madeži so področja kože, kjer je povečana količina pigmenta melanina. V nosečnosti se najpogosteje pojavijo kot:

Pigmentni madeži so področja kože, kjer je povečana količina pigmenta melanina.

Glavni razlog je kombinacija več dejavnikov:

1. Hormonske spremembe

V nosečnosti se močno povečata hormona estrogen in progesteron, ki stimulirata melanocite – celice, ki proizvajajo melanin.

Dermatološki viri (npr. Mayo Clinic in American Academy of Dermatology) navajajo, da prav ta hormonski vpliv vodi do povečane pigmentacije kože.

2. Sončna svetloba (UV žarki)

UV sevanje je eden glavnih sprožilcev melazme. Koža v nosečnosti postane bolj občutljiva, zato sonce še hitreje sproži nastanek pigmentnih madežev.

3. Genetska nagnjenost

Nekatere ženske so genetsko bolj nagnjene k hiperpigmentaciji, zato se madeži pojavijo lažje ali so izrazitejši.

4. Povečana aktivnost melanocitov

V nosečnosti so celice, ki tvorijo pigment, bolj aktivne, zato koža proizvaja več melanina tudi brez dodatnih dražljajev.

Kdaj se pigmentni madeži najpogosteje pojavijo?

Najpogosteje se pojavijo:

- v drugem in tretjem trimesečju,

- pri ženskah s temnejšim fototipom kože,

- pri tistih, ki so pogosto izpostavljene soncu.