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Zakaj se v nosečnosti pogosteje pojavijo pigmentni madeži?

S.B.
Nega in zdravje 0
13. 07. 2026 04.00

Med nosečnostjo veliko žensk opazi spremembe na koži. Ena najpogostejših je pojav temnejših pigmentnih madežev, neenakomerne obarvanosti kože ali tako imenovane nosečniške maske (melazme). Gre za povsem običajen pojav, ki je povezan s hormonskimi spremembami v telesu.

koža

Kaj so pigmentni madeži v nosečnosti?

Pigmentni madeži so področja kože, kjer je povečana količina pigmenta melanina. V nosečnosti se najpogosteje pojavijo kot:

- temnejše lise na obrazu (lica, čelo, zgornja ustnica),

- potemnitev bradavic in areol,

- temnejša linija na trebuhu (linea nigra),

- pigmentacija na drugih delih telesa, ki so izpostavljeni soncu.

Najbolj značilen pojav je melazma, ki jo pogosto imenujemo tudi "nosečniška maska".

Pigmentni madeži so področja kože, kjer je povečana količina pigmenta melanina.
Pigmentni madeži so področja kože, kjer je povečana količina pigmenta melanina.FOTO: Shutterstock

Zakaj nastanejo?

Glavni razlog je kombinacija več dejavnikov:

1. Hormonske spremembe

V nosečnosti se močno povečata hormona estrogen in progesteron, ki stimulirata melanocite – celice, ki proizvajajo melanin.

Dermatološki viri (npr. Mayo Clinic in American Academy of Dermatology) navajajo, da prav ta hormonski vpliv vodi do povečane pigmentacije kože.

2. Sončna svetloba (UV žarki)

UV sevanje je eden glavnih sprožilcev melazme. Koža v nosečnosti postane bolj občutljiva, zato sonce še hitreje sproži nastanek pigmentnih madežev.

3. Genetska nagnjenost

Nekatere ženske so genetsko bolj nagnjene k hiperpigmentaciji, zato se madeži pojavijo lažje ali so izrazitejši.

4. Povečana aktivnost melanocitov

V nosečnosti so celice, ki tvorijo pigment, bolj aktivne, zato koža proizvaja več melanina tudi brez dodatnih dražljajev.

Kdaj se pigmentni madeži najpogosteje pojavijo?

Najpogosteje se pojavijo:

- v drugem in tretjem trimesečju,

- pri ženskah s temnejšim fototipom kože,

- pri tistih, ki so pogosto izpostavljene soncu.

Med nosečnostjo veliko žensk opazi spremembe na koži.
Med nosečnostjo veliko žensk opazi spremembe na koži. FOTO: Adobe Stock

Ali pigmentni madeži po porodu izginejo?

V večini primerov se pigmentacija delno ali popolnoma zmanjša po porodu, ko se hormonsko ravnovesje stabilizira. Pri nekaterih ženskah pa lahko ostanejo in zahtevajo dermatološko obravnavo.

Kako jih lahko preprečimo ali zmanjšamo?

Strokovnjaki priporočajo:

Zaščito pred soncem

vsakodnevna uporaba SPF 30 ali več,

izogibanje direktnemu soncu,

nošenje pokrival in sončnih očal.

Nežno nego kože

- uporaba blagih, neiritativnih izdelkov,

- izogibanje agresivnim pilingom brez strokovnega nadzora.

Posvet z dermatologom

- če so madeži izraziti ali vztrajajo po porodu.

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Ali so pigmentni madeži nevarni?

Ne. Pigmentni madeži v nosečnosti so estetska sprememba in niso zdravstveno nevarni. Kljub temu pa lahko vplivajo na samozavest, zato je razumevanje njihovega nastanka pomembno.

Pigmentni madeži v nosečnosti so pogost in naraven pojav, ki nastane predvsem zaradi hormonskih sprememb in povečane občutljivosti kože na sonce. V večini primerov so začasni in se po porodu zmanjšajo ali izginejo. Najpomembnejša zaščita je dosledna uporaba sončne kreme in nežna nega kože.

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