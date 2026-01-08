Kdaj z dojenčkom ven kljub nižjim zunanjim temperaturam?

Svež zrak je izjemno pomemben za zdravje vsakega posameznika – ne glede na starost. Zato je pomembno, da poskrbite, da bodo tudi vaši otroci vsakodnevno na sprehodu, saj bo to pozitivno vplivalo na njihovo zdravje in počutje. Nižje zunanje temperature v zimskih dneh naj vas torej ne odvrnejo od sprehoda, aktivnosti in radosti na prostem. Svež zrak je namreč izjemnega pomena pri krepitvi imunskega sistema, zato pediatri priporočajo, da otroku vsakodnevno omogočite, da bo vsaj kratek čas z vami na prostem. Pomembno pa je upoštevati nekaj naslednjih predlogov.

Prilagodite se zunanjim temperaturam in vremenskim razmeram

Če so temperature še vedno nad ničlo, zunaj pa je hladneje, ni razloga, da se z dojenčkom ne bi odpravili na kratek sprehod. Pri tem je seveda treba zagotoviti, da je dojenček popolnoma zdrav in primerno oblečen ter zavarovan pred zunanjimi vplivi. Če zunanji pogoji niso primerni za sprehod na svežem zraku, pa vsaj prezračite notranje prostore in na ta način omogočite nekaj svežega zraka.

icon-expand Dojenčka primerno zavarujte pred zunanjimi dejavniki. FOTO: Shutterstock

Izogibajte se sprehodu ob neprimernih vremenskih razmerah

Za sprehod raje izbirajte jutra in pozne popoldneve. Ravno tako se izogibajte sprehajanju zunaj, kadar močno piha, ali ob drugih neugodnih vremenskih razmerah, kot so dež in nevihte. Prvi sprehod naj traja približno 15 minut. Kmalu se bo lahko ta čas podaljšal na pol ure in potem tudi na daljše dnevne sprehode. Vsekakor spremljajte razpoloženje otroka in njegov ritem, večina otrok pa na svežem zraku izjemno uživa.

Kako obleči otroka ob nizkih temperaturah?

Podobno kot v poletnih mesecih velja tudi pozimi pravilo, da otroka oblecite glede na svoja oblačila in v več posamičnih slojev. Tako kot ste torej oblečeni vi, oblecite tudi otroka, s tem da otroku vedno oblecite en sloj več (če imate na primer vi majico z dolgimi rokavi, otroku nadenite še jopico). Pri tem je treba upoštevati, da to velja za malčke, ki se že gibajo in hodijo. Dojenčke, ki so v vozičku in se ne gibajo, je treba obleči nekoliko topleje ter zaščititi predvsem njihova stopala in roke. Obvezna zimska oprema so torej rokavice, topli čeveljci, kapa ter topel kombinezon. Če je dojenček še v vozičku, ga dodatno pokrijte z odejico ali uporabite zimsko vrečo.

icon-expand Uživajte z malčki v zimskih radostih. FOTO: Shutterstock

Na kaj je še treba biti pozoren pred odhodom na sprehod?

Otroka pred sprehodom previjte in preoblecite v sveža, suha in čista oblačila, hkrati pa poskrbite, da bo otrok sit. Spremljajte otrokov ritem hranjenja in spanja ter sprehode načrtujte tako, da tega ritma ne boste motili. Preverite, kakšne vremenske razmere so zunaj, in potem presodite, kako obleči otroka. Vedno pa imejte s seboj odejico za primer, da bi se vreme naglo spremenilo. S seboj vzemite 'mamino torbo', v kateri naj bodo najnujnejše reči, kot so steklenička, duda, vlažilni robčki, plenica, tetra plenička in rezervna oblačila. Med sprehajanjem se pogovarjajte z otrokom, kadar je buden. To mu bo dalo občutek varnosti in topline. Naj sprehajanje po svežem zraku postane del vsakdana. To namreč pozitivno vpliva na počutje in zdravje obeh, mamice in otroka.

