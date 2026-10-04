Kako odpraviti suho kožo pri dojenčku?

Koža je organ, ki ima nalogo ščitenja vseh drugih človeških organov. Poleg tega ščiti tudi pred zunanjimi vplivi, poskrbi za regulacijo telesne temperature, izmenjavo snovi z okoljem, omogoča zaznavanje dotika in še in še bi lahko naštevali. Na njeno barvo vplivajo prekrvavitev, količina pigmenta in debelina, sestavljena pa je iz vrhnjice, usnjice in podkožja. Že od rojstva je pomembno skrbeti za primerno higieno kože in pravilno nego.
Vzroki za suho kožo
Suha koža pri otrocih ima podobne značilnosti kot pri odraslih – je izsušena, lahko luskava in zateguje, pogosto se pojavijo tudi ekcemi in močno srbenje. Otroci imajo ob rojstvu namreč še zelo občutljivo kožo, njihove lojnice niso še povsem razvite, zato kot posledico tega navajajo suhost.
Ravno tako lahko pogoste kopeli in uporaba mil izsušijo dojenčkovo kožo oz. poslabšajo stanje, če je koža že suha. Milo namreč odstrani naravno naoljenost kože, ki zadržuje vlago. Koža lahko posledično postane suha in luskasta. Prav tako na suhost kože lahko vpliva vreme oz. zunanji dejavniki, kot so visoke oz. nizke temperature z nizko ravnijo vlažnosti.
Ostali vzroki so lahko še genetske bolezni, kot razni ekcemi oz. vnetja. Redka oblika izredno suhe kože, grobe na dotik in s suhimi luskami, pa se imenuje ihtioza.
Kadar suhost kože spremlja močna srbečica, ima vaš dojenček lahko atopijski dermatitis. Bolezen, znana tudi kot ekcem, je najpogostejša kožna bolezen pri otrocih, o njej pa lahko več preberete v članku Atopijski dermatitis: ''Mami, srbi!''
Kako pravilno negovati suho kožo dojenčka?
Posebej v zimskih mesecih je koža še bolj izpostavljena izsušitvi, zato je pomembno delati na preventivi. Otroka ne tuširajte s prevročo vodo, saj ta dodatno izsušuje kožo. Izogibajte se prepogostemu umivanju s premočnimi čistilnimi sredstvi. Po umivanju otroka ne brišite, temveč telo le popivnajte z mehko bombažno brisačko.
Za nego dojenčkove kože po tuširanju uporabljajte dovolj mastne in obenem tudi vlažilne kreme. Predvsem pa poskrbite, da bo otrok zaužil dovolj nesladkane tekočine vsak dan. Pozimi je treba zagotoviti, da je vlaga v stanovanjih vsaj 50 %, zunaj pa naj ima otrok vedno rokavice, da se koža na rokah zaščiti pred mrazom.
Obraz zaščitite z nanosom mastne kreme, ki naj v primeru sonca vsebuje tudi zanesljive mineralne UV-filtre. Za vzdrževanje vlažnosti prostora v zimskih mesecih pa lahko uporabljate vlažilnik zraka.
Kdaj do zdravnika:
- ko se stanje kože ne izboljša, kljub negi z izdelki, ki se dobijo brez recepta,
- ko so območja na koži pordela in srbeča,
- ko je koža izredno suha in razpokana, saj obstaja velika verjetnost za okužbe.
Osebni pediater bo otroka pregledal in ga najverjetneje poslal na nadaljnjo obravnavo k dermatologu.
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