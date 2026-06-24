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Kaj vse spakirati za prvi dopust z dojenčkom?

S.B.
Nega in zdravje 0
24. 06. 2026 04.00

Se prvič odpravljate kot družina na dopust? Se bojite, da ne bi česa pozabili? Za vas smo pripravili seznam opravkov in reči, ki jih morate pripraviti za mirno in brezskrbno dopustovanje z dojenčkom.

Otrok na plaži

Za nekatere starše bo letošnje poletje prva priložnost za dopustovanje z dojenčkom. Da bi to minilo kar se da sproščujoče in brezskrbno, smo za vas pripravili nekaj napotkov. Starši majhnih otrok morajo namreč veliko bolj premisliti, preden začnejo pakirati reči za dopust. No, kaj hitro pa vam bo pakiranje za malčke prešlo v navado in boste postali pravi profesionalci. Le nekaj vaje je potrebno. 

Najpomembneje je, da se pred odhodom na letni dopust oborožite z dobro voljo in mirnimi živci ter začnete pravočasno pakirati in razmišljati o vsem potrebnem, da vam na koncu ne bi šlo za nohte. V mislih pa imejte, da idealne počitnice ne obstajajo, z otrokom ali brez. In da naj vas malenkosti ne iztirijo ter povzročijo nepotrebne slabe volje. Da pa bi se čim bolje pripravili na prvi dopust z dojenčkom, naj vam bodo v pomoč naslednji nasveti.

Za brezskrben dopust najprej izberite primerno lokacijo in nastanitev.
Za brezskrben dopust najprej izberite primerno lokacijo in nastanitev. FOTO: Shutterstock

Izberite primerno lokacijo in namestitev

Preden se odpravite na dopust, se malce pozanimajte, kakšne so plaže, če je na voljo senca, kaj boste storili v primeru, da sence na plaži ni mogoče zagotoviti, koliko časa bo trajala vožnja do želene destinacije. Če bo le ta daljša, potem si planirajte nekoliko vmesnih postankov, da boste lahko nahranili lačnega otroka in preoblekli mokro ali polno pleničko. Ravno tako se dojenčki lahko močno spotijo ali pa bruhnejo odvečno mleko, tako da imejte v nahrbtniku pri roki vedno več rezervnih oblačil, osvežilnih vlažilnih robčkov in sveže pleničke. Ko boste izbirali namestitev, imejte v mislih, da vas je zdaj več in da bo tudi prtljage do plaže nekoliko več, zato je boljše če izberete apartma/hotel/prikolico, ki je bližje plaži, da vam ne bo treba predaleč hoditi. V mislih pa imejte tudi dostopnost plaže z otroškim vozičkom, ki bo najbrž nepogrešljiv del vašega dopustovanja. 

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Kako spakirati za dojenčka?

Pakiranje za dojenčka se vam morda zdi prava znanstvena fantastika. Vendar boste sčasoma ugotovili da se tretjine vseh stvari, ki jih boste nekajkrat vztrajno pakirali s seboj na dopust, sploh ne boste dotaknili. Zato ni potrebno, da s seboj vzamete polovico stanovanja, temveč raje dobro premislite, katere reči so za vas in dojenčka nepogrešljive. 

Najpomembneje je, da začnete pri osnovi:

Pripomočki za dojenčka:

Ne pozabite na potovalno lekarno in higienske pripomočke.
Ne pozabite na potovalno lekarno in higienske pripomočke. FOTO: Shutterstock

– Osebni dokument

– Zdravstvena kartica in kartica evropskega zdravstvenega zavarovanja

– Plenice za enkratno uporabo

– Tetra plenice

– Kombinacija oblačil za vsak dan + rezervna oblačila

– Za vsak primer imejte s seboj kakšno tanko jaknico ali jopico

– Sandali in supergice

– Sredstva proti komarjem

– Šampon/milo 

– Škarjice za nohte

– Aspirator za nos

– Fiziološka raztopina

– Krema za hitrejše celjenje ran

– Enkratne previjalne podloge

– Vlažilni robčki

Senčniki za na plažo so hitra rešitev za zaščito pred soncem.
Senčniki za na plažo so hitra rešitev za zaščito pred soncem. FOTO: Profimedia

– Krema za plenični izpuščaj

– Vatirane blazinice

– Razkužilo

– Sirup ali svečke za zniževanje temperature

– Dehidracijski praški

– Obliži

– Dude in stekleničke

– Termometer

– Nosilka (po potrebi)

– Ninica ali najljubša igračka (po potrebi)

– Prenosna posteljica (po potrebi)

– Voziček

Ne pozabite na opremo za na plažo:

– Plavalne plenice

– Sončna očala

– Senčnik za na plažo

– Brisačka – kapucar

– Otroška krema z zaščitnim faktorjem

– Klobuček

– Plavalni obroč/rokavčki

– Igrače za v pesek (vedro, lopatka, grabljice ...)

– Otroške kašice ali sadne vrečkice za malico

– Hladilna torba

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Kaj še morate vedeti o dopustovanju z dojenčkom?

Niste več sami in brezskrbni, zato je pomembno, da imate v mislih to, da neposredno izpostavljanje soncu tokrat odpade. Izogibajte se odhodu na plažo med 11. in 17. uro, saj je sonce takrat najmočnejše, ravno tako pa tudi neželene posledice. Pol ure pred odhodom na plažo z debelejšo plastjo zaščitne otroške kreme namažite otroka, da se krema dobro vpije v kožo. Imejte v mislih, da mora biti otrok med igro in v vodi venomer zaščiten (zaščitna krema, kopalke iz materiala z UV zaščito, klobuček), ko pa je izven vode pa se z njim zadržujte v senci.

In tudi če kakšno malenkost pozabite vzeti s seboj, imejte v mislih, da so tudi v krajih dopustovanja na voljo trgovine in lekarne, kjer lahko dokupite potrebno. Zato le mirno dihajte in uživajte v poletju. Zagotovo ste si dopust več kot zaslužili. 

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