7 korakov do zdrave najstniške kože

Čeprav se zavedamo pomena skrbi zase, je nega kože ena izmed stvari, ki jih hitro zanemarimo, ko smo pod stresom, kar pa še posebej velja za najstnike. Starši lahko prekinejo ta krog zanemarjanja samonege s tem, da svojim otrokom pomagajo razviti zdrave navade. Redna in ustrezna nega kože je pomemben del tega procesa, saj ne vpliva samo na zunanji videz, temveč tudi na samozavest in splošno dobro počutje najstnikov.

Poznavanje tipa kože je ključno

Preden začnejo z vzpostavljanjem rutine za nego kože, je ključnega pomena, da najstniki razumejo svoj tip kože. Njihova koža se lahko zaradi hormonskih sprememb hitro spreminja, zato je pomembno, da so pozorni na znake, ki kažejo na njihov specifičen tip kože.

icon-expand Za vzpostavljanje učinkovite rutine je treba poznati svoj tip kože, vsak tip zahteva namreč svojo nego. FOTO: Shutterstock

Na splošno ločimo 5 različnih tipov kože: Mastna koža : Za mastno kožo so značilne velike pore, sijoč videz in mozolji, predvsem na T-coni (čelo, nos, brada) ter na prsih in hrbtu. Ta tip kože je pogosto posledica prekomerne proizvodnje sebuma, ki ga sprožijo hormonske spremembe v puberteti. Gre za mastno, voskasto snov, ki jo proizvajajo žleze lojnice. Suha koža : Nastane zaradi zmanjšane proizvodnje naravnih olj, kar povzroči mat videz in suhe ter luskaste predele. Takšna koža je lahko tudi srbeča in razdražena. Potrebuje negovalne izdelke, ki vlažijo in obnavljajo njeno zaščitno bariero. Mešana koža : Ta tip kože je kombinacija mastne in suhe kože, kjer je T-cona mastna, medtem ko so ličnice suhe. Ta tip kože je pri najstnikih zelo pogost zaradi nihanja hormonov. Občutljiva koža : Je občutljiva na zunanje dejavnike, kot so vreme, stres in določeni izdelki. Čeprav se na njej redko pojavljajo mozolji, se lahko pogosto izsuši in postane boleča. Normalna koža : Je v ravnovesju, z majhnimi porami in gladko teksturo. Čeprav se lahko občasno pojavijo mozolji, je večinoma čista.

icon-expand V dobi socialnih omrežij so najstniki pod stalnim pritiskom, da so videti popolno. FOTO: Shutterstock

Korak za korakom do zdrave rutine nege kože

Ko enkrat določimo tip kože, lahko skupaj z najstnikom vzpostavimo enostavno, a učinkovito rutino nege kože. Pomembno je, da se izogibamo zapletenim postopkom in bogatim formulam, saj lahko mlado, občutljivo kožo še dodatno razdražijo. Preprostost je ključ do konsistentnosti. Korak 1: Odstranitev ličil Najstnice naj vsak večer pred spanjem odstranijo ličila. To lahko enostavno opravijo z vlažilnimi robčki ali z izdelki za odstranjevanje ličil in vatiranimi blazinicami, ki naj jih imajo vedno pri roki na nočni omarici. Korak 2: Čiščenje kože Naslednji korak je čiščenje kože z nežnim čistilnim gelom ali peno. Izdelek naj najstniki nežno razporedijo po obrazu, pri tem pa naj ne pozabijo na vrat, lasišče in predele okoli ušes. Za telo naj uporabljajo čistilno sredstvo za pod tuš in poskrbijo za temeljito čiščenje predelov, kjer se pojavljajo akne. Korak 3: Toniranje (neobvezno ) Naj uporabijo tudi tonik, če to ustreza njihovemu tipu kože. Alternativa le-temu je splakovanje obraza s hladno vodo, kar je lahko enako učinkovito. Korak 4: Vlaženje Vlaženje kože je ključno, saj pomaga uravnavati naravna olja, hidrira suho kožo in obnavlja njeno zaščitno bariero. S tem preprečujemo izbruhe mozoljev in ohranjamo mehko kožo. Korak 5: Zdravljenje aken Na mestih, kjer se pojavljajo akne, naj nanesejo kremo proti aknam. Priporočljivo je uporabiti izdelke s salicilno kislino ali benzoil peroksidom za blažje oblike aken, izdelke z retinolom ali žveplom pa za hujše primere. Uporaba glinenih mask enkrat ali dvakrat na teden pripomore k hitrejšemu zdravljenju. Korak 6: Uporaba zaščitnega faktorja (SPF) Uporaba kreme za sončenje je bistvena. Ne samo, da preprečuje sončne opekline, temveč tudi zmanjšuje tveganje za nastanek kožnega raka in prezgodnjega staranja. Priporočljivo je izbrati vlažilno kremo, ki že vsebuje zaščitni faktor. Korak 7: Piling Enkrat na teden naj uporabijo nežni piling za odstranjevanje umazanije, bakterij in ostankov izdelkov, ki se kopičijo na koži in povzročajo izbruhe. Namesto kupljenih izdelkov lahko za piling uporabijo domačo mešanico sladkorja in medu.

Pomembnost samonege za duševno zdravje najstnikov

V dobi socialnih omrežij so najstniki pod stalnim pritiskom, da so videti popolno. Poplava retuširanih fotografij in filtrov ustvarja nerealne standarde lepote, ki jih težko dosegajo. To skupaj s pritiskom, da morajo biti uspešni v šoli, delati na odnosih in se spopadati s hitrim življenjskim tempom, povečuje tveganje za duševne težave.

icon-expand Nezdrava koža lahko najstnikom zniža samopodobo. FOTO: Shutterstock

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) navaja, da eden od sedmih mladostnikov, starih od 10 do 19 let, doživi duševno motnjo. Depresija, anksioznost in vedenjske motnje so najpogostejši vzroki bolezni med mladostniki. V teh okoliščinah je nujno, da svoje otroke naučimo, kako skrbeti zase. Samonega, vključno z rutino nege kože, je eden od načinov, kako lahko le-ti poskrbijo za svoje duševno zdravje, saj jim omogoča, da se osredotočijo na svoje počutje in vzpostavijo notranji mir.

Kako jo še izboljšati?