Laringitis je eno izmed najpogostejših obolenj. Da bi lažje razumeli vzroke, prepoznali simptome in vedeli, kdaj je treba z otrokom k zdravniku, smo se pogovarjali z Matejo Avsec, diplomirano medicinsko sestro.
Atopijske bolezni združuje to, da pri njih nastane vnetno dogajanje na mestu, kjer pride do stika alergena z imunskim sistemom osebe in posledično do imunskega odgovora telesa, ki se kaže v obliki alergijskih bolezni. Atopijski dermatitis je kronična srbeča vnetna kožna bolezen, ki se pojavlja v vseh starostnih obdobjih, pri dojenčkih, majhnih otrocih, mladostnikih in tudi odraslih. Ima jo od 15 do 20 odstotkov ljudi v razvitem svetu.
Se prvič odpravljate kot družina na dopust? Se bojite, da ne bi česa pozabili? Za vas smo pripravili seznam opravkov in reči, ki jih morate pripraviti za mirno in brezskrbno dopustovanje z dojenčkom.
Novopečeni starši kljub pogostem menjavanju plenic dojenčku, ostanejo nemočni, ko se pojavi plenični dermatitis. Pomirite se, tudi za takšno vnetje kože obstaja vzrok in prav tako zdravilo.
Ko poletne noči prinesejo vročino, je lahko otrokov spanec moten. Če nimaš klimatske naprave, obstaja več učinkovitih načinov, kako ohladiti sobo in zagotoviti miren spanec za tvojega malčka.
Trebušni krči ali kolike so ena najpogostejših tegob, ki se pojavijo pri novorojenčkih in zaradi katerih se tudi starša lahko počutita popolnoma nemočna, saj dojenček lahko več ur skupaj neutolažljivo joka, kljub trudu, da bi ga pomirili. Kakšni ukrepi znajo pri tem pomagati?
Novorojenčki, še posebej tisti, rojeni po 40. tednu, imajo pogosto suho kožo. Preberite si, kakšni so vzroki za to in kako lahko takšno kožo negujete.
Nekateri se na prvi sprehod z novorojenčkom odpravijo takoj po prihodu domov, spet drugi pa čakajo kar dva meseca, preden se odločijo za ta korak. Kaj je prav? Kdaj je primerno otroka prvič peljati na sveži zrak?
Koža je dojenčkov največji organ in velikokrat se bolezenske spremembe prvič pokažejo prav z reakcijo kože. Večina njih je pogosto nenevarnih in izzvenijo same od sebe.
Izključno dojeni dojenčki naj bi odvajali blato pogosteje kot dojenčki na mlečni formuli. Lahko kakajo vsak dan, lahko celo po vsakem obroku. Nato pa lahko pride obdobje, ko dojenček ne odvaja več dni, in takrat starše lahko zaskrbi.
Pri vnetju oči gre največkrat za posledico virusne ali bakterijske okužbe, ob kateri se pojavijo določeni spremljajoči bolezenski znaki. Potek in zdravljenje se razlikujejo glede na vzrok vnetja.
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.