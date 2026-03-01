Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Kaj vam dojenček sporoča brez besed

B.R.
Dojenček 0
01. 03. 2026 03.49

Komunikacija med staršem in dojenčkom se začne veliko prej, preden otrok izgovori svojo prvo besedo. V prvih mesecih in letih življenja se otrok uči sveta predvsem prek neverbalnih signalov – pogleda, nasmeha, telesne drže, dotika, gibov in zvokov. Ti tihi znaki predstavljajo otrokovo prvo obliko jezika, s katerim izraža potrebe, čustva in zanimanje za okolico.

dojenček

Zakaj je neverbalna komunikacija tako pomembna

Dojenčki se v prvih mesecih še ne znajo izražati z besedami, zato z nami komunicirajo predvsem z gibi, pogledi, mimiko in zvoki.

Raziskave kažejo, da:

- otroci s pomočjo gest in pogleda izražajo želje ter občutke že mesece pred prvimi besedami;

- odzivnost staršev na te znake spodbuja hitrejši razvoj govora in krepi občutek varnosti;

- dojenčki, ki prejemajo bogatejšo večmodalno komunikacijo (besede + dotik + mimika + pogled), razvijejo boljše socialne in jezikovne spretnosti;

- opazovanje neverbalnih razlik lahko pomaga zgodaj prepoznati razvojne izzive, na primer na avtističnem spektru.

Dojenčki se v prvih mesecih še ne znajo izražati z besedami, zato z nami komunicirajo predvsem z gibi, pogledi, mimiko in zvoki.
Dojenčki se v prvih mesecih še ne znajo izražati z besedami, zato z nami komunicirajo predvsem z gibi, pogledi, mimiko in zvoki. FOTO: Adobe Stock

Najpogostejši znaki neverbalne komunikacije pri dojenčkih

Pogled in očesni stik

Dojenček, ki vzpostavi pogled, išče pozornost, bližino ali odziv. Dolgotrajno izogibanje očesnemu stiku lahko nakazuje, da potrebuje dodatno podporo.

Mimika in izraz obraza

Obraz dojenčka razkriva ogromno – od radovednosti do nelagodja. Nasmeh, dvignjene obrvi ali zasukan pogled so pomemben del komunikacije.

Geste in kazanje s prstom

Okoli 9. do 12. meseca se pojavijo kazanje, ponujanje ali iztegovanje rok. Ko otrok kaže na predmet, pogosto pomeni: To želim ali Glej to!

Telesna drža in gibanje

Nagib glave, obračanje stran, živahno mahanje ali pritegovanje k staršu so jasni neverbalni znaki otrokovega počutja in želja.

Zvoki in ritmično vedenje

Tudi vokalizacija (mrmranje, cviljenje, brbljanje) spada med neverbalno komunikacijo. Z načinom glasov in ritmom otrok izraža razpoloženje.

Obraz dojenčka razkriva ogromno – od radovednosti do nelagodja.
Obraz dojenčka razkriva ogromno – od radovednosti do nelagodja. FOTO: Adobe Stock

Kako lahko starši prepoznajo in uporabijo te signale

Opazujte in odzovite se. Ko otrok z gestami ali pogledom nekaj sporoča, se odzovite – s tem utrjujete občutek, da ga slišite in razumete.

Povežite besedo in dejanje. Če otrok pokaže na igračo, recite: Aha, vidiš avto! Želiš avto? – tako pomagate prevesti gesto v govor.

Uskladite svoje vedenje z besedami. Topel ton, odprta drža in nasmeh naj spremljajo vaše besede; dojenčki se na to močno odzivajo.

Upoštevajte otrokovo individualnost. Nekateri otroci hitro začnejo gestikulirati, drugi pozneje – vsak ima svoj ritem, kar je popolnoma normalno.

Zapišite opažanja. Če se določen znak ponavlja (na primer obračanje stran med igro), to lahko pomaga bolje razumeti otrokove potrebe.

Kdaj poiskati dodatno pomoč

Če se dojenček po 12. mesecu še ne poslužuje gest (na primer kazanja ali mahanja), redko vzpostavi očesni stik ali se zdi, da se na socialne spodbude ne odziva, je priporočljivo, da se posvetujete s pediatrom ali logopedom. Zgodnja podpora lahko močno vpliva na nadaljnji razvoj komunikacije.

Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?
Preberi še
Kaj se zgodi, ko pustite dojenčka, da dolgo joka?

Vir: PubMed

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
neverbalna komunikacija dojenček razvoj otroka zgodnje sporazumevanje starševstvo dojenčkovi znaki
Naslednji članek
Dojenček

Kaj zmore vaš dojenček v prvih treh mesecih?

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1522