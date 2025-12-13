Nakupovanje z dojenčkom med prazniki: Kako preživeti brez joka

Praznični čas je za mnoge starše najlepši del leta, a za mame z dojenčki lahko predstavlja tudi enega najbolj stresnih obdobij. Čakalne vrste, polne trgovine, vročina, glasni zvoki, premočna svetloba ... in dojenček, ki od preobremenjenosti le še joka. Ena od mamic je na Facebooku iskreno zapisala: "Kako ste si uspele organizirati božične/novoletne nakupe, tiste, ki imate dojenčke? Pri nas je veliko joka in dretja, ko gremo v trgovino, tako da se žal moramo hitro vrniti domov."
To je realnost številnih staršev, ki se med prazniki v trgovine odpravljajo popolnoma sami z dojenčkom v naročju, vozičku ali nosilki.
Zakaj dojenčki v trgovinah pogosto jokajo?
Strokovnjaki opozarjajo na pet najpogostejših razlogov:
1. Preobčutljivost na dražljaje
Trgovina je za dojenčka senzorična bomba: močne luči, glasba, hladilne vitrine in množica ljudi.
2. Neudobje ali utrujenost
Dojenček, ki je že rahlo zaspan, bo v trgovini skoraj zagotovo znova zajokal.
3. Lakota
Tudi če je jedel pred 30 minutami, praznično nakupovanje traja dolgo.
4. Ločitvena tesnoba
Neznano okolje in veliko ljudi lahko pri dojenčku sprožita nemir.
5. Napetost starša
Ko smo starši napeti, to začuti tudi dojenček. To je povsem naravna biološka reakcija.
12 najboljših strategij strokovnjakov
1. V trgovino pojdite, ko je dojenček spočit in sit
Najboljši čas: po jutranjem spanju in hranjenju.
Najslabši čas: popoldne, po 17. uri ali tik pred spanjem.
2. Naredite krajše in pogostejše nakupe
Strokovnjaki ugotavljajo, da so trije manjši nakupi za dojenčka manj naporni kot en velik.
3. Nosilka pogosto pomaga
Nosilka daje občutek varnosti, topline in ritma dihanja. Dojenčki v nosilki dokazano manj jokajo.
4. Pripravite "torbo za reševanje"
Naj vsebuje:
- plenico in rezervna oblačila,
- tetra plenico za prekrivanje svetlobe,
- mini igračko,
- prigrizek za malčka,
- dudico ali flaško,
- vodo in prigrizek za mamo.
5. Izogibajte se največji gneči
Najbolj obljudeni so:
- petki popoldne,
- sobote dopoldne,
- dnevi tik pred prazniki.
- Najmirnejši čas: med 9. in 11. uro dopoldne med tednom.
6. Naredite seznam po vrstnem redu polic
Čim manj se premikate sem in tja, tem hitreje ste iz trgovine, kar pomeni manj stresa za otroka in vas.
7. Poskrbite, da dojenčku ne bo vroče
Preoblačen ali preveč pokrit otrok se v trgovini hitro razjezi.
8. Dojenčku dajte nekaj, kar lahko drži
Za malčke:
- paket robčkov,
- otroški jogurt,
- žličko,
- majhno knjigico.
Če je otrok "zaposlen", je manj možnosti za izbruh.
9. Znižajte pričakovanja
Najpomembnejši nasvet psihologov:
Realna pričakovanja zmanjšajo stres za polovico.
10. Ko začne jokati, ne zapustite trgovine takoj
Najprej preverite:
- temperaturo (ali mu je vroče/hladno),
- plenico,
- lakoto,
- potrebo po stiku.
Velikokrat zadošča kratek pogled v oči in pomirjujoča beseda.
11. Delajte mini odmore
Najdite miren kotiček, kjer lahko dojenček za trenutek "resetira" živčni sistem.
12. Ko je možno, uporabite 'clickcollect' ali dostavo
To ni lenoba, ampak dokazano ena najuspešnejših strategij za starše z dojenčki.
Najpomembnejše sporočilo za mamo, ki je iskreno vprašala: "Kako vam to uspe?"
Noben dojenček ne mara gneče, močne svetlobe in hrupa.
In nobena mama ne bi smela biti sama pri tako napornih opravilih, a realnost pogosto ni idealna.
Zato so:
- kratki nakupi,
- pravi čas,
- nosilka,
- seznam,
- realna pričakovanja
najbolj zanesljivi, praktični in izvedljivi načini, da preživite praznične nakupe z manj stresa in več samozavesti.
Viri: Abiie – New Parents: Grocery Shopping, The Natural Child Project – Ten Tips for Shopping with Children
