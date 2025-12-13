Bibaleze.si
Nakupovanje z dojenčkom med prazniki: Kako preživeti brez joka

B.R.
Dojenček 0
13. 12. 2025 02.25

Nakupovanje z dojenčkom je lahko prava preizkušnja potrpežljivosti, še posebej v prazničnem času, ko so trgovine polne ljudi, hrupne in stresne. Veliko staršev se spopada z jokom, utrujenostjo in občutkom nemoči, še posebej, če nimajo pomoči partnerja ali družine.

dojenček

Praznični čas je za mnoge starše najlepši del leta, a za mame z dojenčki lahko predstavlja tudi enega najbolj stresnih obdobij. Čakalne vrste, polne trgovine, vročina, glasni zvoki, premočna svetloba ... in dojenček, ki od preobremenjenosti le še joka. Ena od mamic je na Facebooku iskreno zapisala: "Kako ste si uspele organizirati božične/novoletne nakupe, tiste, ki imate dojenčke? Pri nas je veliko joka in dretja, ko gremo v trgovino, tako da se žal moramo hitro vrniti domov."

To je realnost številnih staršev, ki se med prazniki v trgovine odpravljajo popolnoma sami z dojenčkom v naročju, vozičku ali nosilki.

Zakaj dojenčki v trgovinah pogosto jokajo?

Nakupovanje z dojenčkom je lahko pravo preizkušnjo potrpežljivosti, še posebej v prazničnem času, ko so trgovine polne ljudi, hrupne in stresne.
Nakupovanje z dojenčkom je lahko pravo preizkušnjo potrpežljivosti, še posebej v prazničnem času, ko so trgovine polne ljudi, hrupne in stresne. FOTO: Dreamstime

Strokovnjaki opozarjajo na pet najpogostejših razlogov:

1. Preobčutljivost na dražljaje

Trgovina je za dojenčka senzorična bomba: močne luči, glasba, hladilne vitrine in množica ljudi.

2. Neudobje ali utrujenost

Dojenček, ki je že rahlo zaspan, bo v trgovini skoraj zagotovo znova zajokal.

3. Lakota

Tudi če je jedel pred 30 minutami, praznično nakupovanje traja dolgo.

4. Ločitvena tesnoba

Neznano okolje in veliko ljudi lahko pri dojenčku sprožita nemir.

5. Napetost starša

Ko smo starši napeti, to začuti tudi dojenček. To je povsem naravna biološka reakcija.

12 najboljših strategij strokovnjakov

1. V trgovino pojdite, ko je dojenček spočit in sit

Najboljši čas: po jutranjem spanju in hranjenju.

Najslabši čas: popoldne, po 17. uri ali tik pred spanjem.

2. Naredite krajše in pogostejše nakupe

Strokovnjaki ugotavljajo, da so trije manjši nakupi za dojenčka manj naporni kot en velik.

3. Nosilka pogosto pomaga

Nosilka daje občutek varnosti, topline in ritma dihanja. Dojenčki v nosilki dokazano manj jokajo.

Nosilka daje občutek varnosti, topline in ritma dihanja. Dojenčki v nosilki dokazano manj jokajo.
Nosilka daje občutek varnosti, topline in ritma dihanja. Dojenčki v nosilki dokazano manj jokajo. FOTO: Adobe Stock

4. Pripravite "torbo za reševanje"

Naj vsebuje:

- plenico in rezervna oblačila,

- tetra plenico za prekrivanje svetlobe,

- mini igračko,

- prigrizek za malčka,

- dudico ali flaško,

- vodo in prigrizek za mamo.

5. Izogibajte se največji gneči

Najbolj obljudeni so:

- petki popoldne,

- sobote dopoldne,

- dnevi tik pred prazniki.

- Najmirnejši čas: med 9. in 11. uro dopoldne med tednom.

6. Naredite seznam po vrstnem redu polic

Čim manj se premikate sem in tja, tem hitreje ste iz trgovine, kar pomeni manj stresa za otroka in vas.

7. Poskrbite, da dojenčku ne bo vroče

Preoblačen ali preveč pokrit otrok se v trgovini hitro razjezi.

8. Dojenčku dajte nekaj, kar lahko drži

Za malčke:

- paket robčkov,

- otroški jogurt,

- žličko,

- majhno knjigico.

Če je otrok "zaposlen", je manj možnosti za izbruh.

Noben dojenček ne mara gneče, močne svetlobe in hrupa.
Noben dojenček ne mara gneče, močne svetlobe in hrupa. FOTO: Adobe Stock

9. Znižajte pričakovanja

Najpomembnejši nasvet psihologov:

Realna pričakovanja zmanjšajo stres za polovico.

10. Ko začne jokati, ne zapustite trgovine takoj

Najprej preverite:

- temperaturo (ali mu je vroče/hladno),

- plenico,

- lakoto,

- potrebo po stiku.

Velikokrat zadošča kratek pogled v oči in pomirjujoča beseda.

11. Delajte mini odmore

Najdite miren kotiček, kjer lahko dojenček za trenutek "resetira" živčni sistem.

12. Ko je možno, uporabite 'clickcollect' ali dostavo

To ni lenoba, ampak dokazano ena najuspešnejših strategij za starše z dojenčki.

Najpomembnejše sporočilo za mamo, ki je iskreno vprašala: "Kako vam to uspe?"

Noben dojenček ne mara gneče, močne svetlobe in hrupa.

In nobena mama ne bi smela biti sama pri tako napornih opravilih, a realnost pogosto ni idealna.

Zato so:

- kratki nakupi,

- pravi čas,

- nosilka,

- seznam,

- realna pričakovanja

najbolj zanesljivi, praktični in izvedljivi načini, da preživite praznične nakupe z manj stresa in več samozavesti.

Viri: Abiie – New Parents: Grocery Shopping, The Natural Child Project – Ten Tips for Shopping with Children

nakupovanje z dojenčkom praznični nakupi dojenček v trgovini mamice z dojenčki strategije za nakupovanje
