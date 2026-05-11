Najpogostejše napake v prvih treh mesecih z dojenčkom

Strokovnjaki poudarjajo, da večina teh težav ni posledica "slabega starševstva", temveč pomanjkanja informacij in preobremenjenosti v prvih tednih.

Napačen položaj pri dojenju

Ena najpogostejših težav v prvih tednih je nepravilno pristavljanje dojenčka na dojko. Če dojenček ni pravilno pristavljen, ne dobi dovolj mleka, se hitro utrudi ali zaspi, lahko pa pride do bolečih bradavic. Strokovnjaki poudarjajo, da je prav nepravilna pristavitev najpogostejši razlog za boleče dojenje in slabo hranjenje.

Prepričanje, da dojenček "vedno ve, kdaj je sit"

Veliko staršev misli, da bo dojenček sam reguliral hranjenje, vendar to v prvih tednih ne drži vedno. Znaki, da dojenček ne dobiva dovolj mleka, lahko vključujejo kratko sesanje, pogosto uspavanje na dojki in premalo mokrih plenic. Pomembno je spremljati napredovanje, ne le občutek "da je jedel".

icon-expand Dojenček se v prvih treh mesecih šele prilagaja življenju zunaj maternice. FOTO: Adobe Stock

Predolgo čakanje med hranjenji

Novorojenčki potrebujejo pogoste obroke, običajno na 2–3 ure. Če starši čakajo predolgo, dojenček postane preutrujen, slabše sesa in lahko celo slabše pridobiva na teži. Pediatri pogosto priporočajo hranjenje na znak lakote, ne stroge urnike.

Napačna pričakovanja glede spanja

Ena največjih "realnostnih razlik" za starše je spanje. Novorojenčki ne spijo dolgo v kosu, se pogosto zbujajo in potrebujejo pomoč pri uspavanju. Veliko staršev napačno pričakuje, da bo dojenček "spal sam v posteljici", kar pogosto ne drži.

Pustiti dojenčka budnega predolgo

Dojenčki se zelo hitro preutrujijo. Ko so preveč budni, težje zaspijo, jokajo in postanejo razdraženi.

icon-expand Dojenčki se zelo hitro preutrujijo. Ko so preveč budni težje zaspijo, jokajo in postanejo razdraženi. FOTO: Adobe Stock

Preveč stimulacije (luči, zvoki, obiski)

V prvih tednih živčni sistem dojenčka še dozoreva. Preveč obiskov, hrupa, svetlobe in rokovanja lahko povzroči preobremenjenost in jok. Strokovnjaki pogosto priporočajo mirno okolje in stik "koža na kožo", ki dokazano pomirja dojenčka.

Ignoriranje znakov utrujenosti

Zgodnji znaki utrujenosti so zehanje, gledanje stran, drgnjenje oči in nemir. Če starši te znake spregledajo, dojenček pogosto "pade v jok", kar uspavanje še oteži.

Prepričanje, da je jok vedno znak lakote

Jok je v prvih mesecih glavno komunikacijsko sredstvo, vendar ni vedno povezan s hrano. Dojenček lahko joka zaradi utrujenosti, potrebe po bližini, prebavnih težav ali prekomerne stimulacije.

icon-expand Jok je v prvih mesecih glavno komunikacijsko sredstvo, vendar ni vedno povezan s hrano. FOTO: Adobe Stock

Prehitra menjava metod uspavanja

Veliko staršev vsak večer poskuša nekaj drugega (nošenje, voziček, dojka, zibanje ...), kar lahko dojenčka še dodatno zmede. Strokovnjaki priporočajo rutino, ponavljanje istih korakov in mirno okolje.

Pozabljanje nase

Ena najpogostejših, a najmanj omenjenih napak je, da starši popolnoma zanemarijo lastno spanje, prehrano in počitek. Pomanjkanje spanja močno vpliva na potrpežljivost in doživljanje stresa. Prvi trije meseci z dojenčkom niso obdobje popolnosti, ampak učenja. Večina "napak" je pravzaprav normalen del prilagajanja, tako za otroka kot za starše. Strokovnjaki poudarjajo, da je ključ v potrpežljivosti, medsebojni podpori in razumevanju, da je vsak dojenček drugačen.