Akne pri dojenčkih: zakaj nastanejo, kako jih prepoznati in kdaj obiskati zdravnika

Kaj so akne pri dojenčkih?
Akne pri dojenčkih (tudi novorojenčkove akne) so pogost in neškodljiv pojav, ki se običajno pojavi nekaj tednov po rojstvu. Videti so kot drobni rdeči ali beli mozoljčki, najpogosteje na licih, čelu ali bradi.
Čeprav se morda zdijo skrb vzbujajoče, gre za povsem normalen pojav, ki v večini primerov izzveni brez zdravljenja.
Glavni razlog za pojav aken pri dojenčkih so materini hormoni, zlasti androgeni, ki jih dojenček prejme še v maternici. Ti hormoni spodbudijo delovanje lojnic, kar nekaj tednov po rojstvu povzroči nastanek mozoljčkov na koži.
Dodatni možni vzroki vključujejo:
- hormonski vpliv med dojenjem ali hranjenjem z mlečno formulo (odvisno od občutljivosti dojenčka),
- zunanje dražljaje, kot so detergenti, grobi materiali ali neustrezni izdelki za nego,
- prilagajanje imunskega sistema novemu okolju.
Kdaj se pojavijo akne pri dojenčkih?
Akne se običajno pojavijo med 2. in 4. tednom starosti, včasih tudi prej ali nekoliko kasneje. Za razliko od:
- ekcema (ki je suh in srbeč),
- toplotnega izpuščaja (ki se pogosto pojavi v gubah kože),
...se dojenčkove akne kažejo kot neboleče, nesrbeče bunkice na obrazu, običajno brez drugih simptomov.
Dobra novica je, da so akne pri dojenčkih začasne. V večini primerov izginejo same od sebe v nekaj tednih do največ nekaj mesecev. Najpogosteje jih dojenček nima več po tretjem mesecu starosti.
Kako negovati dojenčkovo kožo z aknami?
Kaj storiti:
- nežno umivajte obraz z mlačno vodo, brez drgnjenja,
- uporabljajte neodišavljene tonike in izdelke, namenjene dojenčkom,
- pustite koži, da diha, brez pretirane uporabe krem ali olj.
Česa ne storiti:
- ne iztiskajte mozoljčkov – to lahko povzroči vnetje ali brazgotine,
- ne uporabljajte kozmetike za odrasle ali najstnike – ti izdelki niso varni za dojenčkovo kožo,
- ne drgnite kože z grobimi brisačami ali tkaninami.
Kdaj obiskati pediatra?
Čeprav so akne pri dojenčkih običajno neškodljive, se posvetujte s pediatrom, če:
- so mozoljčki močno vneti,
- se hitro širijo ali kažejo znake okužbe (npr. rumenkasta tekočina, krastice),
- ne izginejo po več mesecih ali se razširijo na druge dele telesa.
Za konec velja poudariti: akne pri dojenčkih niso posledica slabe higiene ali nege. Gre za naravno fazo razvoja kože v prvih mesecih življenja. S pravim pristopom in nekaj potrpežljivosti bodo hitro izginile, dojenčkova koža pa bo spet gladka in nežna.
Vir: mother.ly
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