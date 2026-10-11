Akne pri dojenčkih: zakaj nastanejo, kako jih prepoznati in kdaj obiskati zdravnika

Akne pri dojenčkih (tudi novorojenčkove akne) so pogost in neškodljiv pojav, ki se običajno pojavi nekaj tednov po rojstvu. Videti so kot drobni rdeči ali beli mozoljčki, najpogosteje na licih, čelu ali bradi.

Čeprav se morda zdijo skrb vzbujajoče, gre za povsem normalen pojav, ki v večini primerov izzveni brez zdravljenja.

Glavni razlog za pojav aken pri dojenčkih so materini hormoni, zlasti androgeni, ki jih dojenček prejme še v maternici. Ti hormoni spodbudijo delovanje lojnic, kar nekaj tednov po rojstvu povzroči nastanek mozoljčkov na koži.

Dodatni možni vzroki vključujejo:

- hormonski vpliv med dojenjem ali hranjenjem z mlečno formulo (odvisno od občutljivosti dojenčka),

- zunanje dražljaje, kot so detergenti, grobi materiali ali neustrezni izdelki za nego,

- prilagajanje imunskega sistema novemu okolju.