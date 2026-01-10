Kdaj dojenčku začeti čistiti zobke?

Še preden začnejo rasti zobje, bi bilo dobro, da dojenčka med kopanjem navadite na ustno higieno. Dlesni mu lahko očistite s tetra gazo ali mehko brisačo. Ne potrebujete zobne paste, dovolj je, da si ovijete tkanino okrog prsta in nežno masirate dlesni.

Bakterije v ustih lahko škodijo dlesnim, še preden začnejo izraščati zobje. Prav tako boste lahko otroka lažje navadili na umivanje zob, če boste začeli dovolj zgodaj in bo to postalo del dnevne rutine.

Približno okrog šestega meseca začnejo otroku izbijati prvi zobje. Če je otrok zdrav, ne skrbite, če se to zgodi šele okrog enega leta.

Ko zobki zrastejo, začnite uporabljati krtačko za dojenčke in zelo majhno količino paste. Dvakrat dnevno očistite zobe z vseh strani. V tej fazi je med otrokovimi zobmi velik razmak, zato ni treba razmišljati o čiščenju z zobno nitko.