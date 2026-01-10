Kdaj dojenčku začeti čistiti zobke?

Še preden začnejo rasti zobje, bi bilo dobro, da dojenčka med kopanjem navadite na ustno higieno. Dlesni mu lahko očistite s tetra gazo ali mehko brisačo. Ne potrebujete zobne paste, dovolj je, da si ovijete tkanino okrog prsta in nežno masirate dlesni.
Bakterije v ustih lahko škodijo dlesnim, še preden začnejo izraščati zobje. Prav tako boste lahko otroka lažje navadili na umivanje zob, če boste začeli dovolj zgodaj in bo to postalo del dnevne rutine.
Približno okrog šestega meseca začnejo otroku izbijati prvi zobje. Če je otrok zdrav, ne skrbite, če se to zgodi šele okrog enega leta.
Ko zobki zrastejo, začnite uporabljati krtačko za dojenčke in zelo majhno količino paste. Dvakrat dnevno očistite zobe z vseh strani. V tej fazi je med otrokovimi zobmi velik razmak, zato ni treba razmišljati o čiščenju z zobno nitko.
Kako se pravilno čisti zobe, nam je pojasnila dr. dent. med. Una Merlak Ronko
- Pravilna tehnika čiščenja zob pomeni natančno sistematsko delo. Očistiti moramo vse površine zob, zato je najbolje, da se držimo določenih pravil.
- S ščetkanjem zob začnemo ob zadnjem zobu na zunanji (lični) strani in čistimo samo v smeri od dlesni proti zobu ter tako potujemo do drugega konca zobnega loka. Nadaljujemo s ščetkanjem na istem zobu z notranje (ustne) strani in znova potujemo na drugi konec zobnega loka. Na koncu očistimo ugrizne ploskve. Postopek ponovimo v obeh čeljustih.
- Za čiščenje izberite mehko ščetko, ki ne bo poškodovala vaših dlesni in se bo lepo prilegala neravnim zobnim površinam. S ščetko ste očistili vse, razen ploskev, kjer se zobje stikajo med seboj. Zato je potrebna uporaba zobne nitke.
- Pri uporabi zobne nitke bodite nežni, da ne poškodujete dlesni, in pazite, da ste ves čas v stiku z zaobljeno zobno površino, ki jo želite očistiti. Očistite vse medzobne prostore in se držite enakega vrstnega reda kot pri ščetkanju.
- Vzemite si dovolj časa, da boste lahko temeljiti, v kolikor pa niste prepričani, ali ste zobe očistili vseh oblog, si lahko pomagate z enim od izdelkov, ki jih dobite v lekarnah ali specializiranih trgovinah, za obarvanje oblog. Mesta, ki se obarvajo, znova očistite!
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV