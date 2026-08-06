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Kdaj je dojenček pripravljen na prvo kopanje v morju

N.R.A.
Dojenček 0
06. 08. 2026 04.00

Kdaj je vaš dojenček pripravljen na prvo plavanje v morski vodi? Preverite praktične nasvete za varno in prijetno izkušnjo na dopustu.

morje

Ste se kdaj vprašali, kdaj lahko vaš malček dejansko zaplava v morskih valovih? Odgovor večine pediatrov je jasen: najbolje je počakati do šestega meseca starosti. Prvo kopanje v morju je namreč odvisno od številnih dejavnikov, ki vplivajo na otrokovo počutje in zdravje.

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Ko dojenček doseže to starost, postane njegovo telo bolj odporno, starši pa lažje prepoznajo odzive otroka na temperaturne spremembe. Pred prvim vstopom v vodo je pomembno upoštevati določena pravila, da bo izkušnja za otroka prijetna in ne bo povzročala stresa ali fizičnega nelagodja, ki bi se mu lahko z malce potrpežljivosti povsem izognili.

Zakaj dojenčki mlajši od šest mesecev ne smejo v mrzlo morje?
Zakaj dojenčki mlajši od šest mesecev ne smejo v mrzlo morje?FOTO: Adobe Stock

Zakaj dojenčki, mlajši od šest mesecev, ne smejo v mrzlo morje?

Za malčke, ki so mlajši od šestih mesecev, morje predstavlja prevelik izziv za njihovo telo. Njihov sistem za vzdrževanje telesne temperature je še pomanjkljiv, zato se lahko v morju, ki se nam zdi prijetno hladno, prehitro ohladijo.

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Poleg tega njihova občutljiva koža še ne nudi zadostne zaščite pred zunanjimi vplivi. Pediatri opozarjajo, da je v tej starosti otroka lažje nadzorovati v varnem okolju domače kadi ali sence kot pa na vetrovni in sončni plaži, kjer so temperature neenakomerne in je vpliv UV-žarkov močnejši, kar lahko povzroči nepotrebno utrujenost in nemir pri malčku.

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Navodila za temperaturo vode in trajanje kopanja

Ste vedeli, da je primerna temperatura morja ključna za uspeh prvega kopanja? Priporočljivo je, da ima voda najmanj 23 ali 24 stopinj. Pri prvi izkušnji ne pretiravajte; najprej le rahlo zmočite dojenčkove noge, nato pa mu dovolite nekaj minut uživanja v vodi, vendar nikoli več kot 10 minut naenkrat. Ko vidite, da dojenčku postane hladno ali se začne tresti, je kopanja nepreklicno konec. Čas bivanja v morju lahko podaljšujete postopoma, vsak dan za minuto ali dve, vendar vedno s popolno pozornostjo na dojenčkove signale, saj nam otroci z govorico telesa zelo jasno povedo, kdaj jim je okolje postalo neudobno.

Dojenček na morju
Dojenček na morjuFOTO: Shutterstock

Priprava na sonce in nega kože po kopanju

Pazite na sonce! Najboljši čas za obisk plaže z dojenčkom je zgodaj zjutraj ali pozno popoldne, ko so sončni žarki manj intenzivni. Nikoli ne izpostavljajte malčka neposrednemu opoldanskemu soncu. Na glavo mu nadenite klobuk, telo pa zaščitite s primernimi oblačili. Ko boste dojenčka vzeli iz vode, mu privoščite prho s svežo vodo. Sperite sol in morebitni pesek, ki bi lahko povzročila srbečico ali rdečico na koži. Nežen dotik mehke brisače in preoblačenje v suha oblačila bosta zagotovila, da bo dojenček po vodni dogodivščini ostal miren, spočit in srečen, pripravljen na sladek popoldanski dremež v senci.

Vir: index.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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