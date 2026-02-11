Bibaleze.si
Vaš glas je zlata vreden: Kako petje gradi otrokovo komunikacijo

B.R.
11. 02. 2026 02.29

Starši že stoletja pojejo uspavanke in otroške pesmi svojim dojenčkom, a najnovejše raziskave kažejo, da ima to vedenje večji pomen kot le pomirjanje ali ustvarjanje vzdušja.

mamica

Petje in glasbena interakcija lahko namreč spodbujata zgodnji razvoj jezika, razumevanje ritma in komunikacijske sposobnosti. Kot so zapisali na spletni strani Parents, dojenčki, ki so bolj občutljivi na ritem v glasbi, pogosto lažje prepoznavajo vzorce govora – kar je ključna spretnost pri učenju besed in govorne komunikacije.

Glasba in jezik – kako se povezujejo

Strokovnjaki poudarjajo, da pri tem ni pomembno, ali starš zveni kot profesionalni pevec. Bistveno je, da je glasbena interakcija aktivna in povezana z otrokom. To vključuje petje, ploskanje, ritmično gibanje in igro, ki vključuje zvoke in glasbo skupaj z odzivanjem otroka.

Raziskovalci z Univerze Cambridge so ugotovili, da dojenčki za začetek jezika ne obdelujejo posameznih fonetičnih informacij zelo zgodaj, temveč se najprej učijo ritma in tona govora. Glasba in petje, zlasti otroške pesmi ali rime, pomagajo otrokom ugotoviti, kje se besede končajo in začnejo, še preden začnejo govoriti. Ritem, ki ga otrok zazna v pesmi, pomaga možganom organizirati zvoke v pomenljive vzorce, kar je temelj za razumevanje jezika.

Pojte pogosto, tudi če menite, da nimate glasbenega talenta – dojenčki cenijo zvok vašega glasu bolj kot celoten glasbeni nastop.
Pojte pogosto, tudi če menite, da nimate glasbenega talenta – dojenčki cenijo zvok vašega glasu bolj kot celoten glasbeni nastop. FOTO: Adobe Stock

Glasba doma – vsakdanji zvok, velika razlika

Študije, objavljene na ScienceDirect, so pokazale, da bogato glasbeno okolje doma, ki vključuje petje staršev, napoveduje boljši razvoj jezika in gestne komunikacije že pri dojenčkih. Otroci, ki so izpostavljeni petju in glasbi v vsakdanjih trenutkih, bolje razumejo in uporabljajo besede že v prvem letu. Pomembno je, da ne gre za formalne glasbene ure – petje med previjanjem, med igro ali ob uspavanju je dovolj, če je prisotno v okviru ljubeče interakcije.

Zakaj petje deluje – tudi če niste "glasbenik"

Strokovnjaki, kot so zapisali na spletni strani Univerze Cambridge, poudarjajo:

Dojenčki zaznavajo ritem in ton že zelo zgodaj, zato jim petje pomaga ločevati in razumeti zvoke jezika.

Počasno in ritmično petje otroku olajša procesiranje in povezovanje zvoka s pomenom.

Interakcije, kot sta petje in gibanje, povečujeta otrokovo pozornost in spodbujata njegovo odzivanje – ključna elementa zgodnje komunikacije.

Raziskave so pokazale tudi, da dojenčki raje poslušajo petje kot le govor, kar pomeni, da je njihova pozornost večja in so bolj vključeni v komunikacijo, kar še dodatno spodbuja jezikovni razvoj.

Kaj lahko starši naredijo

Pojte pogosto, tudi če menite, da nimate glasbenega talenta – dojenčki cenijo zvok vašega glasu bolj kot celoten glasbeni nastop.

Uporabljajte otroške pesmi in rime, skupaj z gibanjem in obraznimi izrazi, da bo interakcija čustveno povezana in bo spodbujala učenje jezika.

Pojte ob vsakdanjih opravilih, kot so previjanje, kopanje ali igra, saj te rutine ustvarjajo priložnosti za učenje in povezovanje zvoka z izkušnjo.

