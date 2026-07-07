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Kako obleči novorojenčka pri 30 C?

S.B.
Dojenček 0
07. 07. 2026 04.00

Novorojenčke se v vročini oblači zelo lahkotno, pogosto samo v eno tanko plast ali celo manj. Dojenčki se hitreje pregrejejo kot odrasli, zato je v vročem vremenu ključna previdnost.

dojencek

Zakaj je vročina za novorojenčka občutljiva?

Novorojenčki še ne uravnavajo telesne temperature učinkovito, zato hitro izgubijo ali pridobijo toploto, hkrati pa se ne morejo sami umakniti iz vročine.

Strokovnjaki poudarjajo, da so dojenčki v vročini bolj izpostavljeni dehidraciji in toplotnemu stresu, zato potrebujejo pomoč odraslih pri hlajenju in hidraciji.

Novorojenčki še ne uravnavajo telesne temperature učinkovito, zato hitro izgubijo ali pridobijo toploto.
Novorojenčki še ne uravnavajo telesne temperature učinkovito, zato hitro izgubijo ali pridobijo toploto.FOTO: Adobe Stock

Kaj naj nosi novorojenček pri 30 °C?

1. Osnovno pravilo: "ena plast manj, kot mislite"

V praksi strokovnjaki priporočajo lahek bombažni bodi brez rokavov ali s kratkimi rokavi ali samo pleničko (v zelo vročih dneh). National health service (NHS), oz. javni zdravstveni sistem v Združenem kraljestvu navaja, da je v vročini pogosto dovolj že ena lahka plast iz bombaža ali minimalno oblačil.

2. Kaj je idealno za notranje prostore?

Če je stanovanje hladnejše (klima, ventilator), potem je dovolj tanek bodi in plenička. Za zelo vroče stanovanje brez klime pa samo plenička. Ključno pravilo: dojenček naj bo hladen na dotik, ne poten ali rdeč v obraz.

3. Kaj obleči za spanje pri 30 C?

Za nočni spanec lahko dojenčku oblečete samo pleničko ali zelo tanek bombažen bodi. NHS in AAP poudarjata, da prekomerno pokrivanje poveča tveganje za pregrevanje, kar je povezano tudi z večjim tveganjem za SIDS.

4. Kaj obleči za ven?

Če greste ven, bodo dovolj lahka bombažna oblačila, ki prekrivajo kožo, obvezno otroku omogočite senco (voziček, marela) ter ga oblecite brez dodatnih plasti "za vsak slučaj". CDC priporoča lahka, ohlapna in svetla oblačila ter izogibanje neposrednemu soncu.

Pravila oblačenja dojenčka poleti.
Pravila oblačenja dojenčka poleti.FOTO: AI

Česa NE početi pri 30 °C

Strokovnjaki opozarjajo, da se izogibamo:

- več plastem oblačil

- kapicam v notranjih prostorih (zadržujejo toploto)

- prekrivanju vozička z odejo (nevarnost pregretja)

- sintetičnim, nezračnim materialom

Kako preverite, ali je dojenčku prevroče?

Najbolj zanesljiv znak ni roka ali noga, ampak:

- zatilje ali hrbet

- prsni koš

Znaki pregretja so potenje, rdeča koža, nemir ali zaspanost in hitro dihanje.

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Hitro pravilo za starše

Če ste v dvomih:

- dojenček naj ima vedno eno plast manj kot odrasel

- pri 30 C je to pogosto skoraj nič ali zelo minimalno

Pri 30 C veljajo preprosta pravila: manj oblačil je varneje kot preveč, bombaž je najboljša izbira, senca in hidracija pa sta ključni.

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Vir: National Health Service

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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