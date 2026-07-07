Kako obleči novorojenčka pri 30 C?

Strokovnjaki poudarjajo, da so dojenčki v vročini bolj izpostavljeni dehidraciji in toplotnemu stresu, zato potrebujejo pomoč odraslih pri hlajenju in hidraciji.

Novorojenčki še ne uravnavajo telesne temperature učinkovito, zato hitro izgubijo ali pridobijo toploto, hkrati pa se ne morejo sami umakniti iz vročine.

1. Osnovno pravilo: "ena plast manj, kot mislite"

V praksi strokovnjaki priporočajo lahek bombažni bodi brez rokavov ali s kratkimi rokavi ali samo pleničko (v zelo vročih dneh). National health service (NHS), oz. javni zdravstveni sistem v Združenem kraljestvu navaja, da je v vročini pogosto dovolj že ena lahka plast iz bombaža ali minimalno oblačil.

2. Kaj je idealno za notranje prostore?

Če je stanovanje hladnejše (klima, ventilator), potem je dovolj tanek bodi in plenička. Za zelo vroče stanovanje brez klime pa samo plenička. Ključno pravilo: dojenček naj bo hladen na dotik, ne poten ali rdeč v obraz.

3. Kaj obleči za spanje pri 30 C?

Za nočni spanec lahko dojenčku oblečete samo pleničko ali zelo tanek bombažen bodi. NHS in AAP poudarjata, da prekomerno pokrivanje poveča tveganje za pregrevanje, kar je povezano tudi z večjim tveganjem za SIDS.

4. Kaj obleči za ven?

Če greste ven, bodo dovolj lahka bombažna oblačila, ki prekrivajo kožo, obvezno otroku omogočite senco (voziček, marela) ter ga oblecite brez dodatnih plasti "za vsak slučaj". CDC priporoča lahka, ohlapna in svetla oblačila ter izogibanje neposrednemu soncu.