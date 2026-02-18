Bibaleze.si
Kaj, če se v svojega novorojenčka ne zaljubiš takoj?

B.R.
Dojenček 0
18. 02. 2026 02.51

Pričakovanje, da bo ljubezen do novorojenčka takojšnja, močna in skoraj filmska, je zelo razširjeno. Prav zato se številni novi starši, ko tega ne doživijo, znajdejo v stiski, polni krivde, sramu in strahu, da z njimi ali z njihovim starševstvom nekaj ni v redu.

novorojenček

A strokovnjaki s področja pediatrije, psihologije in ginekologije že leta poudarjajo: takojšnja čustvena navezanost ni pravilo, temveč le ena izmed možnih izkušenj. Pri mnogih se vez z otrokom gradi postopoma – in to je povsem normalno.

Ljubezen in navezanost nista vedno takojšnji

Po porodu marsikdo pričakuje trenutek, ko bo ob pogledu na otroka preplavljen z občutki ljubezni, topline in navezanosti. V resničnem življenju pa se to pogosto ne zgodi. Namesto tega se lahko pojavijo občutki praznine, zmedenosti, celo odtujenosti.

Strokovne organizacije poudarjajo, da se vez z novorojenčkom pogosto oblikuje postopoma, v dneh, tednih ali celo mesecih po rojstvu. Takojšen "klik" ni zagotovilo za dobro starševstvo, prav tako pa njegova odsotnost ne pomeni, da bo odnos z otrokom slab.

Na to vpliva več dejavnikov:

- intenzivne hormonske spremembe po porodu,

- izčrpanost in pomanjkanje spanja,

- fizično okrevanje po porodu,

- pritisk okolice in idealizirane podobe materinstva ali očetovstva,

- t. i. baby blues ali poporodne duševne stiske.

V takšnem stanju je povsem razumljivo, da čustva ne sledijo pričakovanemu scenariju.

Po porodu marsikdo pričakuje trenutek, ko bo ob pogledu na otroka preplavljen z občutki ljubezni, topline in navezanosti.
FOTO: Adobe Stock

Neprijetna čustva ne pomenijo, da si slab starš

Mnogi starši se ustrašijo lastnih misli: Ne čutim, kar bi moral/a. Ali celo: Kaj če svojega otroka sploh ne maram?

Strokovnjaki so jasni: ti občutki ne opredeljujejo tvoje sposobnosti biti dober starš.

Ljubezen do otroka se pogosto ne pokaže kot nenaden val čustev, temveč kot:

- skrb,

- odgovornost,

- odzivanje na otrokove potrebe,

- vsakodnevna prisotnost.

Prav ti "nevidni" elementi so temelj varne navezanosti, ne pa intenzivna čustvena izkušnja v prvih urah po rojstvu.

Navezanost je proces, ne enkraten dogodek

Znanstvena literatura poudarja, da je navezanost dinamičen in postopen proces. Pri nekaterih starših se občutek povezanosti okrepi šele, ko otrok začne:

- vzpostavljati očesni stik,

- se nasmihati,

- prepoznavati glas starša,

- kazati odzive in osebnost.

Takrat odnos postane bolj dvosmeren, kar lahko sproži globlje čustvene odzive tudi pri starših, ki so se sprva počutili oddaljene.

V resničnem življenju se vez gradi skozi:

- ponavljajočo se nego,

- rutino,

- učenje otrokovega ritma in potreb,

- skupne drobne trenutke.

To je proces, ki zahteva čas – in to je povsem v redu.

Škodljivi miti o starševski ljubezni

Mit 1: Če ne čutim takojšnje ljubezni, je z mano nekaj narobe.

Resnica: Občutki po porodu so izjemno raznoliki in pogosto ne sledijo idealiziranim pričakovanjem.

Mit 2: Če se ne povežem takoj, se nikoli ne bom.

Resnica: Navezanost se lahko razvije kasneje in je lahko enako močna in varna.

Mit 3: Dober starš vedno čuti samo ljubezen.

Resnica: Starševstvo vključuje cel spekter čustev – tudi dvome, frustracije in utrujenost.

Takšni miti povečujejo pritisk in otežujejo, da bi starši poiskali pomoč, ko jo potrebujejo.

Strokovnjaki soglasno poudarjajo: ljubezen do otroka je proces, ki se gradi skozi čas, skrb in prisotnost. In vsaka pot do nje je veljavna.
FOTO: Arhiv naročnika

Kako lahko spodbujaš razvoj navezanosti

Če navezanosti še ne čutiš, strokovnjaki priporočajo majhne, a učinkovite korake:

Fizični stik – koža na kožo, držanje in nežni dotiki spodbujajo sproščanje oksitocina.

Odzivanje na otroka – govorjenje, petje, pomirjanje in opazovanje njegovih signalov.

Znižanje pričakovanj – ljubezen se pogosto razvije iz skrbi in ponavljanja, ne iz popolnega trenutka.

Pomembno je vedeti: tudi če trenutno čutiš predvsem odgovornost in ne ljubezen, si že na poti k vzpostavljanju vezi.

Kdaj je pomembno poiskati strokovno pomoč

Če se občutki odtujenosti, žalosti, tesnobe ali jeze:

- stopnjujejo,

- trajajo dlje časa,

- vplivajo na tvoje vsakodnevno delovanje ali skrb za otroka,

je zelo pomembno poiskati pomoč. Poporodna depresija in poporodna anksioznost sta pogosti in ozdravljivi zdravstveni stanji. Pogovor s pediatrom, osebnim zdravnikom ali psihologom je lahko prvi korak k olajšanju.

Ni vsak starš zaljubljen v svojega novorojenčka na prvi pogled.

In to ne pomeni, da:

si slab starš,

da nekaj ni v redu s tabo,

ali da z otrokom nikoli ne boš vzpostavil/a globoke vezi.

Strokovnjaki soglasno poudarjajo: ljubezen do otroka je proces, ki se gradi skozi čas, skrb in prisotnost. In vsaka pot do nje je veljavna.

Viri: American College of Obstetricians and Gynecologists, WebMD, MedlinePlus, Cook Children's Health Care System

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
navezanost na novorojenčka poporodni občutki ljubezen do otroka starševstvo po porodu psihologija starševstva novorojenček navezanost poporodno obdobje starševstvo čustva poporodna depresija
