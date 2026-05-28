Je mit o britju glavice za močnejše lase privlečen za lase?

Lase podedujemo; genetika vpliva na teksturo, debelino in obliko las. Vsi se namreč rodimo z določenim številom lasnih mešičkov, kjer so lasne korenine, iz katerih rastejo lasje. Njihova količina vpliva na število las in od genov prednikov je odvisno, koliko jih imamo. Tako imajo otroci že v genih zapisane bodisi močnejše bodisi redkejše in tanjše lase, praviloma pa take, kot jih ima eden od staršev. Glavice novorojenčkov so različne, nekateri se rodijo s puhkom in so videti skorajda brez las, drugi imajo kratke in nežne laske, spet tretji se že lahko pohvalijo s pravo odraslo pričesko. Puhek imajo običajno bolj svetlolasi, ki jim lasje praviloma rastejo počasi in nič ni nenavadnega, če so tudi po nekaj mesecih življenja še vedno videti gologlavi. Kratkolasi imajo tanke, mehke, svilnate in temnejše laske, glavice dolgolascev pa je že potrebno redno česati z mehkim glavnikom in pozorno negovati.

Predvsem na Vzhodu in v Južni Ameriki je precej razširjeno britje dojenčkove glave zaradi verskih in kulturnih prepričanj, drugje pa tudi, ker naj bi nato lasje hitreje rasli, bili močnejši, gostejši in bolj zdravi.

Vsem dojenčkom je skupno, da jim po nekaj mesecih življenja prvi laski odpadejo. Vmes so lahko plešasti (tudi točkovno) in sčasoma jim zrastejo novi lasje. Večina jih odpade v prvih mesecih, največ med tretjim in sedmim mesecem. Približno do drugega leta starosti jih nadomestijo močnejši in stalni lasje, ki nakazujejo barvo in strukturo v odrasli dobi. Eden od zanimivih pojavov na dojenčkovi glavici so temenice, ki potrebujejo posebno nego. Rumenkaste luskice, ki na pogled spominjajo na prhljaj, se običajno prvič pojavijo med šestim in osmim tednom starosti in nastanejo zaradi prekomernega delovanja lojnic. Niso nevarne ali posledica nepravilne in nezadostne higiene, so pa neprijetne na pogled. Dojenčka ne motijo, ne srbijo in ne bolijo, a vseeno jih je smiselno odstraniti. Najbolje se jih je lotiti z oljem za dojenčke ali biološkim olivnim oziroma drugim neodišavljenim naravnim oljem, ki ga nežno natrite nanje, pustite približno 10, 15 minut ter zatem odstranite s posebnim glavnikom za temenice. Na koncu laske umijete in postopek ponavljate.

O laseh krožijo številni miti

Lasje dojenčka so pogosta in priljubljena tema. Eno od razširjenih prepričanj je, da se bo novorojenček rodil zelo poraščen in z veliko lasmi, če nosečnico pogosto peče zgaga. Mit so tudi večkrat znanstveno dokazovali in ugotovili, da v določenih primerih celo drži, a vzroka doslej niso odkrili. Zato je tovrstno prepričanje potrebno jemati z zdravo mero dvoma. Eden od mitov je, da bo imel dojenček redkejše lase, če mu jih postrižete pred prvim letom starosti. Prepričanje ne drži, saj je – ponovimo – gostota in tekstura las odvisna od genetike. Kdaj pa je torej čas za prvo striženje? Odgovor je popolnoma enostaven: takrat, ko lasje postanejo moteči. Otroka lahko tedaj postrižete doma ali pa obiščete frizerja. Smiselno je seveda izbrati frizerski salon, kjer so vajeni dela z otroki, da bo prvi obisk ostal v lepem spominu.

Nekateri so prepričani, da bodo lasje močnejši, če dojenčka pobrijemo, a to ne drži.

Predvsem na Vzhodu in v Južni Ameriki je precej razširjeno britje dojenčkove glave zaradi verskih in kulturnih prepričanj, drugje pa tudi, ker naj bi nato lasje hitreje rasli ter bili močnejši, gostejši in bolj zdravi. Zaradi vsega zgoraj opisanega prepričanje o britju in bujnejši pričeski ne drži in ni podprto z znanstvenimi dokazi. Strokovnjaki celo odsvetujejo britje malih glavic zaradi tveganja poškodb, saj so mehke, nežne in z še nezaraslo mečavo. Je pa možno, da bodo po britju lasje morda pri nekaterih dojenčkih drugačni, a ker boste zgolj pospešili rast zrelejših las, sicer bi se slej ko prej zgodilo naravno po izpadu prvih laskov. Na kakovost las poleg genetike vpliva tudi prehrana – bolj kot je zdrava in raznolika, bolj so zdravi lase – in potrebno je zgolj upoštevati smernice prehrane za dojenčka. Tukaj lahko morda ovržemo še en mit, ki ne drži: da bo imel dojenček kodrčke, če bo jedel veliko korenčka. Korenček je zdrav, a ne vsebuje čudežne snovi za kodranje las. Ključnega pomena je pravilna nega, na začetku lahko zgolj z vodo in pozneje z nežnimi in najbolje naravnimi šamponi za dojenčke. In še nekaj – nikar se ne sekirajte, če imate doma dolgo časa gologlavčka. Prvi lasje naj bi zrasli in bili vidni do drugega leta starosti. Če do takrat na mali glavici ni sledu o laskih, pa se posvetujte s pediatrom.