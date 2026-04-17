Kako pravilno shranjevati materino mleko?

Kot poudarja svetovalka za dojenje Elvedina Mujkić Bešić: "Materino mleko vsebuje žive organizme in je težje pokvarljivo. Je pa pomembno tudi z materinim mlekom ravnati dosledno." Ta misel lepo povzame bistvo sodobnih priporočil, ki temeljijo na dosledni higieni, pravilni temperaturi in ustrezni embalaži.

Koliko časa lahko mleko stoji?

Sveže izčrpano materino mleko je lahko na sobni temperaturi do 4 ure, kar potrjujejo tudi mednarodne smernice. Če temperatura prostora presega običajno sobno temperaturo, ga je smiselno pospraviti v hladilnik še prej. V hladilniku je najpomembnejše, kam ga postavimo. Kot svetuje Elvedina: "V hladilnik ga vedno pospravimo ob notranjo steno in ne na vrata, saj se ob odpiranju hladilnika temperatura potem nenehno spreminja." Tudi CDC priporoča shranjevanje na zadnjem delu police, kjer je temperatura najbolj stabilna. Optimalno je mleko porabiti v 4 dneh, v zelo čistih pogojih pa je sprejemljivo tudi do 8 dni. Za daljše obdobje je najboljša izbira zamrzovalnik. Tukaj se strokovna priporočila popolnoma ujemajo z besedami svetovalke: "V zamrzovalniku pa do 6 mesecev, sprejemljivo je tudi shranjevanje do 12 mesecev."

Ali lahko združujemo mleko iz različnih črpanj?

To je eno najpogostejših vprašanj mamic in odgovor je: da, vendar pravilno. Elvedina Mujkić Bešić pojasnjuje zelo praktično: "Mama načrpa mleko A, ga shrani v hladilnik. Čez nekaj časa načrpa še mleko B in ga shrani v hladilnik. Ko sta obe mleki A in B ohlajeni na isto temperaturo, ju lahko zmeša skupaj." To je pomembno pravilo, saj dodajanje toplega mleka hladnemu lahko začasno zviša temperaturo in skrajša obstojnost.

Izbira prave embalaže

Pri shranjevanju je pomembno uporabljati sterilne posodice ali vrečke, namenjene posebej za materino mleko. Dobro je, da so iz stekla ali kakovostne plastike brez BPA. Tudi tukaj se priporočila strokovnjakov skladajo z nasvetom svetovalke, ki poudarja: "Pomembno je, da ne vsebujejo BPA." Smiselno je zamrzovati manjše porcije, med 60 in 120 ml, saj tako zmanjšamo možnost, da bi po odmrzovanju večjo količino morali zavreči.

Kaj, če dojenček ne popije vsega?

Vsaka kapljica je dragocena, zato je nasvet o manjših količinah še posebej praktičen. Če kljub temu nekaj mleka ostane in ga po hranjenju ne želimo ponovno ponuditi, ima Mujkić Bešićeva lep, uporaben predlog: "Materino mleko v takšnem primeru, bolje kot, da zlijemo stran, uporabimo za mlečno kopel." Mlečna kopel lahko zaradi naravnih maščob in zaščitnih snovi blagodejno vpliva na dojenčkovo kožo, še posebej pri suhi ali občutljivi koži.

Najpomembnejše pravilo: označevanje

Za konec strokovnjakinja svetuje še nekaj zelo preprostega: na vsako posodico napišite datum in uro črpanja. Tako boste vedno najprej porabili starejše mleko in se izognili nepotrebnim izgubam. Pravilno shranjeno materino mleko tako ostane varno, hranilno in pripravljeno za trenutke, ko mama ne more dojiti neposredno, ob tem pa, kot pravi svetovalka, vsaka kapljica ohrani svojo dragoceno vrednost.

