Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?

Odgovor je precej bolj kompleksen, kot si marsikdo misli

Po podatkih revije Parents se telo po prvih mesecih dojenja postopoma prilagodi dolgotrajni laktaciji. Hormoni, kot sta prolaktin in oksitocin, se stabilizirajo, zato veliko mamic po enem letu dojenja ne občuti več tako izrazite utrujenosti kot na začetku. Nekatere celo opisujejo dojenje kot pomirjujoče in čustveno regulirajoče. Vendar podaljšano dojenje za telo še vedno pomeni dodatno energijsko obremenitev. Proizvodnja mleka zahteva kalorije, tekočino in hranila, predvsem kalcij, železo in vitamine skupine B. Če mamica ne skrbi dovolj za prehrano in počitek, lahko pride do izčrpanosti, občutka kronične utrujenosti ali večjega izpadanja las.

icon-expand Nekatere mame opisujejo dojenje kot pomirjujoče in čustveno regulirajoče. FOTO: Adobe Stock

Raziskave kažejo tudi nekaj dolgoročnih koristi

Več študij je ugotovilo, da je daljše dojenje povezano z manjšo verjetnostjo debelosti in boljšim presnovnim zdravjem pri ženskah pozneje v življenju. Finska raziskava, objavljena v reviji Public Health Nutrition, je pokazala, da so imele ženske, ki so dojile več kot šest mesecev, manj telesne maščobe in nižje tveganje za srčno-žilne težave kot tiste, ki so dojile krajši čas. Nekatere raziskave nakazujejo tudi, da lahko dojenje pomaga pri postopnem zmanjševanju telesne teže po porodu, vendar rezultati niso enotni. Sistematični pregled raziskav v reviji International Journal of Obesity opozarja, da na izgubo kilogramov vplivajo še številni drugi dejavniki, od genetike do spanja in življenjskega sloga.

icon-expand Dojenje po drugem letu je individualna odločitev. FOTO: Adobe Stock

Ključno je, da mama poskrbi zase