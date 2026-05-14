Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?

Odgovor je precej bolj kompleksen, kot si marsikdo misli
Po podatkih revije Parents se telo po prvih mesecih dojenja postopoma prilagodi dolgotrajni laktaciji. Hormoni, kot sta prolaktin in oksitocin, se stabilizirajo, zato veliko mamic po enem letu dojenja ne občuti več tako izrazite utrujenosti kot na začetku. Nekatere celo opisujejo dojenje kot pomirjujoče in čustveno regulirajoče.
Vendar podaljšano dojenje za telo še vedno pomeni dodatno energijsko obremenitev. Proizvodnja mleka zahteva kalorije, tekočino in hranila, predvsem kalcij, železo in vitamine skupine B. Če mamica ne skrbi dovolj za prehrano in počitek, lahko pride do izčrpanosti, občutka kronične utrujenosti ali večjega izpadanja las.
Raziskave kažejo tudi nekaj dolgoročnih koristi
Več študij je ugotovilo, da je daljše dojenje povezano z manjšo verjetnostjo debelosti in boljšim presnovnim zdravjem pri ženskah pozneje v življenju. Finska raziskava, objavljena v reviji Public Health Nutrition, je pokazala, da so imele ženske, ki so dojile več kot šest mesecev, manj telesne maščobe in nižje tveganje za srčno-žilne težave kot tiste, ki so dojile krajši čas.
Nekatere raziskave nakazujejo tudi, da lahko dojenje pomaga pri postopnem zmanjševanju telesne teže po porodu, vendar rezultati niso enotni. Sistematični pregled raziskav v reviji International Journal of Obesity opozarja, da na izgubo kilogramov vplivajo še številni drugi dejavniki, od genetike do spanja in življenjskega sloga.
Ključno je, da mama poskrbi zase
Mamice, ki dojijo dlje časa, pogosto poročajo tudi o občutku prenasičenosti z dotiki, saj je telo nenehno na voljo otroku. Na Redditu številne ženske opisujejo, da jih dolgotrajno dojenje psihično ne izčrpa toliko zaradi samega mleka, temveč zaradi neprekinjene skrbi, nočnega prebujanja in pomanjkanja časa zase.
Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da podaljšano dojenje samo po sebi ni škodljivo, če sta mama in otrok zdrava ter če dojenje ne postane preveliko breme za materino fizično ali psihično počutje. Ključno je, da mamica poskrbi zase, da dovolj spi, se prehranjuje uravnoteženo in po potrebi poišče pomoč.
Dojenje po drugem letu tako ni ne "čudežno" ne nevarno. Gre predvsem za zelo individualno odločitev vsake posameznice, ki sama najbolje ve, kaj je dobro zanjo in otroka.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV